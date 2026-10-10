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バイエルン首脳がハリー・ケインの契約に関する最新情報を明かす。ドイツの強豪はイングランド主将の将来を2029年まで確保へ
バイエルン首脳がハリー・ケインの契約に関する前向きな最新情報を明かす
バイエルンはケインの長期的な将来を確保するために積極的に動いており、スポーツディレクターのクリストフ・フロイントも、現時点で正式な契約締結には至っていないものの、契約延長交渉は引き続き前向きだと認めた。ドイツメディアは今週前半、33歳のストライカーが2029年までの契約に原則合意したと報じていた。
イングランド代表キャプテンは2023年にトッテナム・ホットスパーから移籍して以降、驚異的なパフォーマンスを続けている。ケインはバイエルンで154試合152得点を記録し、各シーズンでブンデスリーガ得点王に輝いたほか、クラブのリーグ2連覇と前季のDFBポカール制覇に貢献している。
その驚異的な得点力は代表ウイークでも続き、ケインは火曜日のチェコ戦で3-0の勝利を収めた一戦で2得点を挙げ、イングランド代表通算125キャップのタイ記録達成を祝った。その継続的な輝きにより、ケインは今月後半にロンドンで行われるバロンドールの有力候補の一人となっており、バイエルンのチームメートであるマイケル・オリーセと並んで名を連ねている。
- AFP
交渉継続の中、フロイントがケインとの契約延長に前向きな見解を示す
金曜日の記者会見で指揮官ヴァンサン・コンパニ監督とともに登壇したフロイントは、交渉は良い方向に進んでいるものの、正式にサインが交わされるまでは何も確定ではないと明言した。
「署名されるまでは、常にさまざまな可能性がある」とフロイントは語った。「新たな進展はない。交渉は順調に進んでいる。私たちは非常に前向きで、彼の契約延長を望んでいることは誰もが分かっているし、ハリーもここでとても快適に感じている」
バイエルン、個人の栄誉よりチームの成功を優先へ
ケインとオリーズの両者がバロンドール候補に名を連ねたにもかかわらず、コンパニ監督は個人賞に関する質問を意に介さず、あくまでチームのタイトル獲得に主眼を置いた。
「もう決まっているんじゃないか？」とコンパニ監督は語った。「だから、私が何を言おうと、もう何も変えられない。申し訳ないが、私は毎日このバロンドールのことを考えているわけではない。今日はアウクスブルクのことだけを考えている。バイエルンの選手が受賞してくれればと思う。ただ、もちろん私にとってより重要なのは、バイエルンでタイトルを勝ち取ることだ。ハリーとミヒャエルのことはよく知っているし、彼らも同じ考えだ。それがチームとしての我々を特別な存在にしている」
一方、オリーズにレアル・マドリー移籍の可能性が取り沙汰される中、フロイント氏は、このフランス人ウインガーの将来についてバイエルンは完全に落ち着いていると強調した。
「ミヒャエルは我々の下で信じられないような成長を遂げ、今や世界最高クラスの選手の一人になっている」とフロイント氏は述べた。「彼が我々のためにプレーしていることを非常にうれしく思っている。契約は2029年まで残っているので、プレッシャーはない。彼はバイエルンで非常に心地よく過ごしているし、我々は常に彼と話をしている。先ほども言ったように、時間的なプレッシャーはない」
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バイエルンの強豪がアウクスブルク戦に向けて準備へ
バイエルンは土曜日、アウクスブルクと対戦する国内リーグ戦に再び意識を向ける。コンパニ監督はリーグで勢いを維持したい考えだ。
主力選手たちが強くコミットし、ハイレベルなパフォーマンスを見せている中、クラブの最大の目標は引き続き国内外でさらなるタイトルを獲得することにある。
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