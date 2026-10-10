ケインとオリーズの両者がバロンドール候補に名を連ねたにもかかわらず、コンパニ監督は個人賞に関する質問を意に介さず、あくまでチームのタイトル獲得に主眼を置いた。

「もう決まっているんじゃないか？」とコンパニ監督は語った。「だから、私が何を言おうと、もう何も変えられない。申し訳ないが、私は毎日このバロンドールのことを考えているわけではない。今日はアウクスブルクのことだけを考えている。バイエルンの選手が受賞してくれればと思う。ただ、もちろん私にとってより重要なのは、バイエルンでタイトルを勝ち取ることだ。ハリーとミヒャエルのことはよく知っているし、彼らも同じ考えだ。それがチームとしての我々を特別な存在にしている」

一方、オリーズにレアル・マドリー移籍の可能性が取り沙汰される中、フロイント氏は、このフランス人ウインガーの将来についてバイエルンは完全に落ち着いていると強調した。

「ミヒャエルは我々の下で信じられないような成長を遂げ、今や世界最高クラスの選手の一人になっている」とフロイント氏は述べた。「彼が我々のためにプレーしていることを非常にうれしく思っている。契約は2029年まで残っているので、プレッシャーはない。彼はバイエルンで非常に心地よく過ごしているし、我々は常に彼と話をしている。先ほども言ったように、時間的なプレッシャーはない」



