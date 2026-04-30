バイエルン移籍前、レオン・ゴレツカがビール賭けでマリオ・バスラーを完敗させた。

「マリオ・バスラーとペーター・ノイルーラーが『ダブルパス』で賭けをしたのを覚えています」とゴレツカはクラブ誌『51』で語った。2018年、彼はシャルケ04から移籍金なしでバイエルンへ移籍した。

当時23歳でドイツ最大クラブへ移籍するというゴレツカの決断は、元バイエルン選手バスラーと元ブンデスリーガ監督ノイルーラーの間で「意味があるか」と議論されていた。移籍金が不要だったにもかかわらず、バスラーは彼が失敗すると予想した。

「バズラーは私がバイエルンで5試合も出場できないと予想していたが、実際にはそれより多く出場した。ノイルーラーが約束のビールを手に入れたかは知らない」とゴレツカは得意げに語った。

当時バズラーは「バイエルンで定着できるか。5試合しか出なくても22歳で満足か。強力な選手が多いのに」と疑問を投げかけた。一方ノイルーラーは「健康を取り戻し成長すればレギュラーになれる」と指摘した。 「1年目から？」とバスラーが尋ねると、ノイルーラーは賭けを申し出た。