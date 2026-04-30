レオン・ゴレツカは、バイエルン・ミュンヘンでの現役最後の試合を前に、移籍前に交わした奇妙な賭けを思い出した。
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バイエルン移籍前、レオン・ゴレツカがビール賭けでマリオ・バスラーを完敗させた。
「マリオ・バスラーとペーター・ノイルーラーが『ダブルパス』で賭けをしたのを覚えています」とゴレツカはクラブ誌『51』で語った。2018年、彼はシャルケ04から移籍金なしでバイエルンへ移籍した。
当時23歳でドイツ最大クラブへ移籍するというゴレツカの決断は、元バイエルン選手バスラーと元ブンデスリーガ監督ノイルーラーの間で「意味があるか」と議論されていた。移籍金が不要だったにもかかわらず、バスラーは彼が失敗すると予想した。
「バズラーは私がバイエルンで5試合も出場できないと予想していたが、実際にはそれより多く出場した。ノイルーラーが約束のビールを手に入れたかは知らない」とゴレツカは得意げに語った。
当時バズラーは「バイエルンで定着できるか。5試合しか出なくても22歳で満足か。強力な選手が多いのに」と疑問を投げかけた。一方ノイルーラーは「健康を取り戻し成長すればレギュラーになれる」と指摘した。 「1年目から？」とバスラーが尋ねると、ノイルーラーは賭けを申し出た。
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レオン・ゴレツカはバイエルンで批判を覆し、予想外の復活を遂げた。
バイエルン1年目のゴレツカは42試合に出場（先発29）。9得点7アシストをマークした。 バイエルンでは8年間で8度のリーグ制覇、2度のカップ優勝、1度のCL制覇、1度のクラブW杯制覇、そして今夏のUEFAスーパーカップ制覇に貢献した。ゴレツカは「ここまで長く成功するとは想像していなかった」と振り返る。
直近2年は出場機会が減り、2024年にヴィンセント・コンパニが加入してからは移籍も勧告された。
それでもゴレツカは残留。負傷などで離脱したジョアン・パリニャやアレクサンダル・パブロヴィッチの不在を好機と捉え、再びバイエルンの主力に返り咲くと同時にドイツ代表にも驚きの復帰を果たした。
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レオン・ゴレツカ：バイエルンでは控え、W杯ではレギュラー。次はACミランへ？
しかし今、この記録保持者のミッドフィールドで、時の車輪が再び動き始める。 コンパニ監督2年目の今シーズンも、ブンデスリーガでは28試合3ゴール3アシスト1736分出場と主力として活躍している。だがCLやDFBポカールではほぼ途中出場やスーパーサブに徹している。
1月末にバイエルン退団が決定し、夏に米加墨で開催されるW杯ではドイツ代表として重要な役割が期待される。ナーゲルスマン監督もそれを示唆している。
その前に、31歳の彼はバイエルンで2度目の3冠達成を目指している。そのために、冬の移籍市場ではアトレティコ・マドリードの引き抜きを固辞した。 「2020年の再現に燃えている。今度はファンの前で、それは格別だ」とゴレツカは語った。当時バイエルンはコロナ禍で無観客優勝を果たしていた。
戦力的には2020年との共通点がある。 「チームとしての自覚がここ数週間で戻ってきた」と語る。CL制覇を保証するものではないが、「キャリアで1、2度しか味わえない特別な感覚がある。個の力に加え、飢えと走力もある」と続けた。
バイエルンでのシーズンとドイツ代表でのW杯後、ゴレツカの次なる舞台はイタリアになる見込みだ。水曜日の『ガゼッタ・デロ・スポルト』によると、ACミランとの合意は間近で、年俸約500万ユーロの3年契約が交渉されている。
レオン・ゴレツカ：今シーズンのFCバイエルン・ミュンヘンでの成績
ゲーム 44 ゴール 3 アシスト 4 出場時間 2,130分