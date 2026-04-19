そのMFはロッカールームで一人、取り返しのつかないミスをしたと泣き崩れていた。 終盤の決定機ではボールに手を出さずポジションに戻るべきだったと自覚していた。しかし中盤でFCBのFWハリー・ケインにファウルし、わずかにプレーを遅らせたため、3－2でリード中のスペインチームはヴィンチッチ主審から2枚目のイエローカードを提示された。

数的不利となったレアルはさらに2失点し、今季のタイトル獲得の望みは消えた。多くのチームメイトは判定に怒り、試合後には激しい抗議を展開。その末、カマヴィンガのチームメイト、アルダ・ギュレルにレッドカードが出された。