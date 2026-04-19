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FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport
Falko Blöding

翻訳者：

バイエルン戦敗退で涙、レアル・マドリードのスターが打ちのめされる

チャンピオンズ リーグ
バイエルン 対 レアル・マドリー
バイエルン
レアル・マドリー
エドゥアルド・カマヴィンガ

先週水曜のチャンピオンズリーグでバイエルンに敗れた後、アリアンツ・アレーナのビジターロッカールームで2枚目のイエローカードを受けたエドゥアルド・カマヴィンガ（23）は、悔し涙を流した。

マルカ』紙によると、レアル・マドリードのロッカールームは分裂していた。多くのスターが敗退とスロベニア人審判スラヴコ・ヴィンチッチ（46）の判定に怒った一方、カマヴィンガは苛立ちを露わにしていた。

  • そのMFはロッカールームで一人、取り返しのつかないミスをしたと泣き崩れていた。 終盤の決定機ではボールに手を出さずポジションに戻るべきだったと自覚していた。しかし中盤でFCBのFWハリー・ケインにファウルし、わずかにプレーを遅らせたため、3－2でリード中のスペインチームはヴィンチッチ主審から2枚目のイエローカードを提示された。

    数的不利となったレアルはさらに2失点し、今季のタイトル獲得の望みは消えた。多くのチームメイトは判定に怒り、試合後には激しい抗議を展開。その末、カマヴィンガのチームメイト、アルダ・ギュレルにレッドカードが出された。

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  • EDUARDO CAMAVINGA REAL MADRID Getty Images

    カマヴィンガスの涙はレアル・マドリードに「深い印象を残した」

    カマヴィンガにとって、この退場は、好パフォーマンスを示せずレギュラーも確保できていない苦しいシーズンの最悪の結末となった。フランス代表の彼はチームメイトからの信頼は厚く、ロッカールームは「結束が固い」状態にある。しかし、普段は陽気な彼が示した悲しみは「心の傷」を残した。

    涙が乾く前に、彼はインスタグラムで「責任は私にある。チームとマドリディスタに謝罪する」と投稿した。アルヴァロ・アルベロア監督も「この退場は理解できない。我々は不当な扱いを受けた」と擁護した。

  • エドゥアルド・カマヴィンガスの今シーズンの成績

    使用例37
    90分以上出場7得点
    ゴール2
    アシスト1
    イエローカード2
    退場1
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