バイエルン戦の判定に対し、チョウミニが異例の激怒

バイエルン・ミュンヘンはサンティアゴ・ベルナベウを後にしたが、スペインの巨人チームがドイツの「マシン」を前にして見せた混乱の原因については、依然として疑問が残る。2点目を奪われたショックから多少持ち直したものの、GKマヌエル・ノイアーの好守に何度も阻まれた。
バイエルン・ミュンヘンが2-1で勝利を収めた試合終了後、フランス代表のオーレリアン・チュアミニーが苦々しい表情で記者会見に臨み、今回の出来事を「重要な局面での厳しい教訓」と表現した。
バイエルン・ミュンヘンはサンティアゴ・ベルナベウを後にしたが、スペインの巨人チームがドイツの「マシン」を前にして見せた混乱の原因については、依然として疑問が残る。2点目を奪われたショックから多少持ち直したものの、GKマヌエル・ノイアーの好守に何度も阻まれた。
バイエルン・ミュンヘンが2-1で勝利を収めた試合終了後、フランス代表のオーレリアン・チュアミニーが苦々しい表情で記者会見に臨み、今回の出来事を「重要な局面での厳しい教訓」と表現した。
試合終了後のミックスゾーンでの会見で、チュオミニーは安易な言い訳を並べることなく、驚くほど率直に現実と向き合い、ピッチ上の支配力がゴールにつながらなければ何の意味もないと強調した。
このフランス人スターはRMCの取材に対し、「正直なところ、今夜は私たち全員にとって厳しい夜でした。ホームで、サポーターの前で、このような結果を予想していませんでした。しかし、これがトップレベルのサッカーというものです。小さな細部が、大一番を左右するのです」と語った。
チュアミニは、バイエルン戦におけるレアルの最大の課題、すなわちバイエルンの勝利を許してしまった要因として、「ゴール前での未熟さ」を指摘した。
彼は明確に語った。「得点してリードするチャンスはあったが、ゴール前でもっと効率的にならなければならなかった。このような試合では、与えられたチャンスを活かせなければ、バイエルン・ミュンヘンのような強豪チームに罰せられることになる。そして、それが今日起こったのだ」
第1戦での敗北により状況は厳しいものとなったが、チュオミニはサポーターたちに希望の光を灯そうと努め、決して諦めないクラブの精神を強調し、次のように語った。「確かに失望はしているが、泣いている暇はない。 「我々が犯したミスを迅速に分析しなければならない。まだ第2戦が残っている。我々はレアル・マドリードだ。ミュンヘンへは、逆転と決勝進出を目指して戦うというただ一つの目標を持って向かう。まだ終わってはいない」
チュアミニーは出場停止のため、バイエルン・ミュンヘンとの第2戦を欠場することになるが、このフランス人選手は理由が理解できないでいる。
普段は審判の判定を批判するようなタイプではないが、この日は例外的に態度を変え、マルカ紙によると、マイケル・オリバー主審から提示されたイエローカードは不当だったと語った。
彼は次のように語った。「僕にとってはイエローカードになるような行為ではなかった。何もしていない、ただ走っていただけだ…それまでの数々のミスがあった中で、これは不当だ」。
第2戦に自分の代わりに出場する選手について尋ねられると、彼は憤慨した様子でこう答えた。「本当に私がその質問に答えると思うのか？我々は素晴らしいチームだ。どの選手がプレーしても素晴らしいパフォーマンスを見せてくれるだろう。我々はミュンヘンで勝利を掴みに行く」。
フランス人選手は、敗戦にもかかわらずチームの反応を称賛し、次のように締めくくった。「結果が不公平だったかどうかは分からないが、0-2とリードされた厳しい状況下で、我々はパフォーマンスのレベルを上げ、さらに多くのチャンスを作り出した。次の試合に向けて懸命に努力し、しっかりと準備する」。