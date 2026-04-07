バイエルン戦の判定に対し、チョウミニが異例の激怒

チュアミニーは出場停止のため、バイエルン・ミュンヘンとの第2戦を欠場することになるが、このフランス人選手は理由が理解できないでいる。

普段は審判の判定を批判するようなタイプではないが、この日は例外的に態度を変え、マルカ紙によると、マイケル・オリバー主審から提示されたイエローカードは不当だったと語った。

彼は次のように語った。「僕にとってはイエローカードになるような行為ではなかった。何もしていない、ただ走っていただけだ…それまでの数々のミスがあった中で、これは不当だ」。

第2戦に自分の代わりに出場する選手について尋ねられると、彼は憤慨した様子でこう答えた。「本当に私がその質問に答えると思うのか？我々は素晴らしいチームだ。どの選手がプレーしても素晴らしいパフォーマンスを見せてくれるだろう。我々はミュンヘンで勝利を掴みに行く」。

フランス人選手は、敗戦にもかかわらずチームの反応を称賛し、次のように締めくくった。「結果が不公平だったかどうかは分からないが、0-2とリードされた厳しい状況下で、我々はパフォーマンスのレベルを上げ、さらに多くのチャンスを作り出した。次の試合に向けて懸命に努力し、しっかりと準備する」。