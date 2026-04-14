バイエルン戦で痛恨の敗戦、レアル・マドリードに悪材料

アリアンツ・アレーナでレアル・マドリードは、第1戦の1-2敗戦を覆す必要がある。アルベロアは「ミュンヘンで勝てるクラブがあるとすれば、それはレアル・マドリードだ」と語った。シャビ・アロンソの後任として就任したばかりの監督は、先週火曜日にサンティアゴ・ベルナベウで行われた第1戦について独自の視点を示した。

「本来勝つべきだった。多くのチャンスを作り、相手にほとんど機会を与えなかった。勝利のため、死をも恐れずドイツへ行く」と語った。

準々決勝で敗れれば、アルベロアの監督キャリアは事実上終わる。リーガでは残り7試合でバルセロナに9ポイント差をつけられ、優勝は絶望的。コパ・デル・レイでも2部のアルバセテに初戦で敗れ、早々に敗退した。 その直前にバルサに敗れたスーペルコパ決勝で、アロンソの時代はすでに幕を閉じていた。

このままではシーズン全体が失敗に終わり、準々決勝敗退の責任はアルベロアだけでなくクラブの体制にも及ぶ。長年フロレンティーノ・ペレス会長が主張してきた「スポーツディレクターは不要」という方針も、今季タイトルを逃せば見直される可能性がある。

スペイン紙『AS』によると、トニ・クロースが今夏からクラブのスポーツ組織に深く関与する見込みで、36歳の彼の具体的な役割は未定ながら、スポーツディレクター就任の可能性もある。