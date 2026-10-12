バイエルン・ミュンヘンの首脳陣は、ノイアーが最近ピッチ上で苦戦していることを受け、GKに危機が生じているとの見方をすぐさま打ち消した。ベテランGKは、アウクスブルクとの一戦で犯した大きなミスが不本意な2-2の引き分けにつながり、正GKの座をいつまで守れるのかをめぐる議論が再燃した。しかし、スポーツディレクターのエーベルは、今後の欧州での試合を控えるなか、40歳のノイアーがクラブ首脳陣から全面的な信頼を得ていると明言した。

「マヌはミスをした。プロとしてプレーしてきた20年間で、一度や二度は確かにそういうこともあった。だから、我々はマヌに何の疑いも抱いていない」とエーベルは説明した。発言は、火曜日のバイキングFKとのチャンピオンズリーグの一戦に向け、クラブがノルウェーへ出発する前の会見でのもので、『スカイ・スポーツ』が伝えた。

アウクスブルク戦でのミスは高くついた。バイエルンはブンデスリーガ史上最速のゴールを許し、首位に立つ機会を逃した。この集中力を欠いたプレーを受け、ミュンヘンのゴールマウスには新たな時代が必要だと考える批判派の声が強まっている。