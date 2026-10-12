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バイエルン幹部のエーベル、痛恨のミスやウルビヒ獲得の噂にもノイアーを支持。引き続き正GKだと明言
エーベル、ノイアーの立場を巡る疑念を一蹴
バイエルン・ミュンヘンの首脳陣は、ノイアーが最近ピッチ上で苦戦していることを受け、GKに危機が生じているとの見方をすぐさま打ち消した。ベテランGKは、アウクスブルクとの一戦で犯した大きなミスが不本意な2-2の引き分けにつながり、正GKの座をいつまで守れるのかをめぐる議論が再燃した。しかし、スポーツディレクターのエーベルは、今後の欧州での試合を控えるなか、40歳のノイアーがクラブ首脳陣から全面的な信頼を得ていると明言した。
「マヌはミスをした。プロとしてプレーしてきた20年間で、一度や二度は確かにそういうこともあった。だから、我々はマヌに何の疑いも抱いていない」とエーベルは説明した。発言は、火曜日のバイキングFKとのチャンピオンズリーグの一戦に向け、クラブがノルウェーへ出発する前の会見でのもので、『スカイ・スポーツ』が伝えた。
アウクスブルク戦でのミスは高くついた。バイエルンはブンデスリーガ史上最速のゴールを許し、首位に立つ機会を逃した。この集中力を欠いたプレーを受け、ミュンヘンのゴールマウスには新たな時代が必要だと考える批判派の声が強まっている。
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後継者計画とヨナス・ウルビヒ
現時点ではノイアーが第一候補である一方、選考においてヨナス・ウルビヒの存在感も増している。23歳のウルビヒは今季すでに2度、主将に代わって出場。リーグ戦のSVエルフェアスベルク戦（2-1）とDFBポカールのVfLオスナブリュック戦（4-1）で好プレーを見せた。
エーベルルはこのポジションの長期的な計画について、クラブには移行に向けた具体的な方針があると説明した。「後継者に指名しているヨナス・ウルビヒについては、明確な構想がある。我々はそれをほぼ1年半か2年にわたって進めてきた」と、エーベルルは月曜日に語った。「マヌが我々のナンバーワンであり、今後もそうあり続ける。その先に何が起こるかは、これから見ていくことになる」
バイキング・スタバンゲル戦を前に、選手起用のローテーションに懸念
バイエルンがチャンピオンズリーグでヴィキング・スタヴァンゲルとの対戦を控える中、ノイアーの負担を管理するため、ヴァンサン・コンパニ監督がウルビヒを先発起用するのではないかとの見方が出ている。試合は人工芝で行われる。こうしたピッチでは戦術を変更したり、負傷しやすいベテラン選手を休ませたりすることが多い。
ローテーションの可能性について、エーベルは「コンパニはある程度考えている。だから私から先回りして何かを言いたくはない」と述べた。一方で、人工芝を理由にコンパニ監督が主力選手を必ずベンチに置くとは考えていない。「彼が今、『人工芝だから、あの選手やこの選手を外す』と一概に言っているとは、これまで聞いていない」と付け加えた。勝利を確実にするため、起用可能な選手によるベストメンバーがピッチに立つ可能性が高いことを示唆した。
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チャンピオンズリーグで勢いを保つ
バイエルンにとって、ノルウェー遠征はGKの起用をどうするかという問題にとどまらない。チャンピオンズリーグのリーグフェーズで8位以内に入り、決勝トーナメント進出プレーオフを回避するための重要な一戦だ。バイエルンはボデ／グリムトに5-0で快勝し、今大会を力強くスタートしている。
エーベルSDは人工芝で行われる次の試合について「警戒しなければならない」と述べ、「難しい」一戦になると予想した。そのうえで、個々の選手の起用を巡る議論よりも結果が重要だと強調。「我々はこの試合に勝たなければならないし、勝ちたいと思っている。新しい大会方式では、常に勝ち点を積み重ねなければならない」と語った。
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