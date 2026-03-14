AFP
翻訳者：
バイエルン対バイエル・レバークーゼンの白熱した一戦で、ニコラス・ジャクソンが凄まじいタックルで一発退場となり、続いてルイス・ディアスが2枚目のイエローカードを受けた
ジャクソンに致命的なレッドカード
転機は41分、ジャクソンがセンターサークル付近でマルタン・テリエに対して無謀なタックルを仕掛けた場面だった。当初はイエローカードが提示されたが、VARの確認によりテリエの足首を強く踏みつけたことが判明し、即座にレッドカードへと変更された。この退場処分により、バイエルンはリードを許した状態で10人での戦いを強いられることになった。
- Getty Images Sport
ホームチームが早い段階で先制点を奪う
レバークーゼンは開始わずか6分で先制点を挙げた。ルイス・ディアスがモントレル・カルブレスにボールを奪われると、このウイングがパトリック・シックにパスを出し、シックがアレックス・ガルシアへスルーパスを送った。ガルシアのシュートはディフレクトしてコースが変わり、スヴェン・ウルライヒにはどうすることもできなかった。 ガルシアにとっては、今シーズン2得点目となるブンデスリーガでのゴールだった。バイエルンはボール支配率70％近くを記録したものの、組織立った守備陣を崩すのに苦戦し、ジャクソンが放った最初の決定機も枠を外れてしまった。
VARをめぐる騒動と取り消されたゴール
26分、アウェイチームは同点に追いついたと思ったが、その直後に悔しさが募った。 ヨシュア・キミッヒのフリーキックをアーネスト・ポクが頭でそらすと、ボールはヨナタン・ターの腕に当たってネットに吸い込まれた。しかし、その喜びも束の間、主審のクリスティアン・ディンガートがVAR映像を確認し、ハンドを理由にこのゴールを正式に取り消した。その直後、ターは古巣を相手にイエローカードを受け、次節の出場停止処分となった。
- Getty Images Sport
バイエルンは9人となった
レバークーゼンは4分間のロスタイムを通じて攻勢を維持し、急造のバイエルンの陣形を広げ続け、前半はホームチームが1-0でリードして終了した。流れは完全に「ヴェルクセルフ」に傾いたが、アウェイチームはすぐに巻き返した。60分過ぎに途中出場したハリー・ケインのゴールが、直後にオフサイドで取り消されたのだ。 その後、ルイス・ディアスがヴィンセント・コンパニ率いるチームに得点を挙げ、試合の行方を繋いだ。しかし、彼は84分にシミュレーションで2枚目のイエローカードを受け退場となり、VARによりレバークーゼンの終盤の決勝ゴールが取り消されたため、試合は1-1で終了した。
広告