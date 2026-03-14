バイエルン対バイエル・レバークーゼンの白熱した一戦で、ニコラス・ジャクソンが凄まじいタックルで一発退場となり、続いてルイス・ディアスが2枚目のイエローカードを受けた

レバークーゼンは4分間のロスタイムを通じて攻勢を維持し、急造のバイエルンの陣形を広げ続け、前半はホームチームが1-0でリードして終了した。流れは完全に「ヴェルクセルフ」に傾いたが、アウェイチームはすぐに巻き返した。60分過ぎに途中出場したハリー・ケインのゴールが、直後にオフサイドで取り消されたのだ。 その後、ルイス・ディアスがヴィンセント・コンパニ率いるチームに得点を挙げ、試合の行方を繋いだ。しかし、彼は84分にシミュレーションで2枚目のイエローカードを受け退場となり、VARによりレバークーゼンの終盤の決勝ゴールが取り消されたため、試合は1-1で終了した。