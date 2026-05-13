『Sport Bild』によると、ベンフィカが万能選手に興味を示している。
AFP
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バイエルンを退団したスター選手、新天地でキャリア初となる展開を迎える可能性も。
ベンフィカは以前からゲレイロ側と接触しており、32歳の本人も移籍に前向きだ。
ドイツの最多優勝クラブは3月末、ゲレイロとの契約を今シーズン限りで更新しないと発表しており、ベンフィカは移籍金を支払う必要がない。
ゲレイロは2023年、トーマス・トゥヘル監督の希望でBVBから移籍金ゼロでミュンヘンへ移った。控えながら定期的に出場したものの、全盛期のような活躍は少なかった。
ゲレイロはこれまでポルトガルでプレーしたことがない
ヴィンセント・コンパニ監督の下では出場機会が少なく、ゲレイロはベンチを温めることが多かった。起用されるとしても攻撃的MFで、ローテーションの一環だった。BVBで多くの試合に出場した左SBでも、バイエルンでは他の選手が優先された。
代表65キャップを誇る彼にとって、ポルトガルでのプレーは初めて。フランス生まれのゲレイロは、ブラン＝メニルSFのユースでキャリアを始め、INFクレールフォンテーヌ、SMカーン、FCロリアン、ボルシア・ドルトムントを経てミュンヘンへ移った。
ベンフィカでは現時点で監督が未定だ。ジョゼ・モウリーニョはレアル・マドリード復帰が間近とされ、来週にも発表される見込み。
ゲレイロの退団発表前、ユヴェントスも関心を示していたが、その噂はすでに沈静化している。
ラファエル・ゲレイロ：FCバイエルンでの成績データと統計
ゲーム 93 ゴール 14 アシスト 8