バイエルンを退団したスター選手、新天地でキャリア初となる展開を迎える可能性も。

ベンフィカは以前からゲレイロ側と接触しており、32歳の本人も移籍に前向きだ。

ドイツの最多優勝クラブは3月末、ゲレイロとの契約を今シーズン限りで更新しないと発表しており、ベンフィカは移籍金を支払う必要がない。

ゲレイロは2023年、トーマス・トゥヘル監督の希望でBVBから移籍金ゼロでミュンヘンへ移った。控えながら定期的に出場したものの、全盛期のような活躍は少なかった。