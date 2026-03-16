「バイエルンを見てごらん」：名将がFCBに絶賛

記録的なアウェイ勝利により、水曜日の第2戦を控えたFCバイエルンが準々決勝進出を決めるのはほぼ確実となった。「申し訳ない」とアタランタのラファエレ・パラディーノ監督は試合終了のホイッスル後に語り、バイエルンについて「非常に強力なチームで、時折本当に手も足も出ないほどだった」と付け加えた。

スパレッティ自身も、ユヴェントスを率いてプレーオフラウンドでガラタサライに敗れた経験がある。第1戦で2-5と敗れた後、ビアンコネリはホームで数的劣勢の中、3-0と逆転に成功したが、延長戦で決定的な2失点を喫してしまった。