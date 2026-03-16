ユヴェントスのルチアーノ・スパレッティ監督は、現在のバイエルン・ミュンヘンのチームを絶賛した。同監督は土曜日、ウディネーゼとのセリエA戦を控えて、今週行われたチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦第1戦（アタランタ・ベルガモ戦）で6-1の大勝を収めたドイツの最多優勝クラブについて、自身の見解として「模範となるような素晴らしいパフォーマンスを見せた」と語った。
AFP
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「バイエルンを見てごらん」：名将がFCBに絶賛
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ルチアーノ・スパレッティ、バイエルンについて：「確かな指針を示した」
「現代のサッカーでは、各選手がピッチ上で自分のポジションを見つけなければならない。そこにはバランスと絶え間ない役割の切り替えが求められるが、それはダイナミックかつ流れるような動きの中で行われるべきだ」とスパレッティ監督はスカイ・スポーツ・イタリアに語った。「先日、バイエルン・ミュンヘンがアタランタと対戦した試合を見てほしい。彼らはサッカーにおける動きとポジショニングの真の手本を見せてくれた」と彼は付け加えた。
バイエルンはベルガモでの試合開始からわずか25分で、ヨシップ・スタニシッチ、ミカエル・オリゼ、セルジュ・ニャブリのゴールにより3-0とリードした。後半も勢いを維持し、67分までに6-0とリードを広げたが、93分にマリオ・パサリッチがアタランタに1点を返した。
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アタランタの監督、バイエルンについて「時折、手も足も出ないほどだった」
記録的なアウェイ勝利により、水曜日の第2戦を控えたFCバイエルンが準々決勝進出を決めるのはほぼ確実となった。「申し訳ない」とアタランタのラファエレ・パラディーノ監督は試合終了のホイッスル後に語り、バイエルンについて「非常に強力なチームで、時折本当に手も足も出ないほどだった」と付け加えた。
スパレッティ自身も、ユヴェントスを率いてプレーオフラウンドでガラタサライに敗れた経験がある。第1戦で2-5と敗れた後、ビアンコネリはホームで数的劣勢の中、3-0と逆転に成功したが、延長戦で決定的な2失点を喫してしまった。
ユヴェントスの今後の試合：
3月21日 20時45分 ユヴェントス - サッスオーロ 4月6日 18:00 ユヴェントス - FCジェノア
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