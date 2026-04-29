ヴィンセント・コンパニは、パリでのFCバイエルンの逆転劇に最終的には満足し、試合後ロッカールームでチームの闘志を称賛したが、その夜、2つの重大な判定について審判を批判した。
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バイエルンはPSG戦で不利益を被ったのか？ ヴィンセント・コンパニーの主張が誤りである理由
33分、コーナーキックからジョアン・ネヴェスがヘディングで決めPSGが2-1とリード。直前にはデズィレ・ドゥエの独走シュートがミュンヘンゴールをわずかに外れた。スイス人主審サンドロ・シェーラーはジョナタン・ターの接触を認定したが、実際にはなかったようだ。
コンパニーも指摘したように、ドゥエのシュート軌道が不規則だったため、実速では判定が難しく、スロー再生でも確認しにくかった。 その後、ジョアン・ネヴェスはジャマル・ムシアラにマークを外され、フリーでヘディング。パリの先制点が決まった。この場面で、バイエルンのセットプレー守備の弱さが露呈した。
この失点でバイエルンは4-5と逆転されたが、まだ決勝進出の可能性は残っている。それでもコンパニーは、ハーフタイム直前の場面に怒りを募らせていた。ウスマン・デンベレのクロスが、両手を背中に組んでいたアルフォンソ・デイヴィスのわずかに伸びた腕に当たったのだ。
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コンパニーがPSGのPK判定に不満：デイヴィスの腰への接触はファウルではない
PSGの選手たちが激しく抗議する中、VARの介入でシェーラー主審はモニターを確認。コンパニや元ドイツ代表クラマーが不満を露わにする中、PKが宣告された。デンベレが自らキッカーを務め、3－2で前半を折り返した。
コンパニはCBSスポーツに「私の見解では、あれはPKではない。ボールは体から手へ動いている」と不満を語った。ベルギー人選手は、デンベレのクロスがまずカナダ人選手の腰に触れ、そこからデイヴィスの手に跳ねたことを指摘した。 コンパニはミックスゾーンでも「極めて議論の余地がある場面だ」と主張した。「映像ではまず体に当たり、それから腕に当たっている。もしそうならPKではない」。
しかし、ルール上はシェーラーの判定が正しいとされている。Prime Videoで解説した審判専門家ルッツ・ワグナーも、デイヴィスの腰への接触は「無関係」と強調した。 腕が体から離れ、守備面積を増やしている。映像の通りなら、ハンドの判定は正しい」
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バイエルンはデイヴィスへのPK判定に不満。規則は明確。
規則では、他の身体部位がボールの軌道を変えた場合、その方向が明らかな変更を必要とする。しかしデイヴィスの場面ではこの条件に当てはまらない。デムベレのクロスは、腕を伸ばしていても当たっていただろう。
VAR映像を確認した審判シェーラー氏も、デイヴィスが腕で「不自然に」体を広げたと判断した。この判定は妥当だ。なぜなら、意図的なコース変更についても規則は明確だからだ。
「ボールが頭や足などから跳ね返り、それが腕や手に当たった場合、事前に腕を不自然に広げていればハンドとなる」
審判のシェーラー氏も専門家のワグナー氏も、デイヴィスのケースはこれに該当すると判断。したがってPKの判定はルールに則った正しいものだった。
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コンパニーの申し立てに著名な支持者が現れる――FCバイエルンのファンへの「ただ一つの願い」
一方、ドイツ審判機構のチーフ・クリティク、マヌエル・グレーフェは異議を唱えた。彼はデイヴィスの腕の構えが「不自然」との見解に疑問を投げかけた。
「クロスが蹴られる前から腕はわずかに外に出ていたが、それでも自然な位置にあった。クロスが蹴られた時点でも腕は体に近く、むしろ自然だった。何より、ボールは先に腰に当たっている」とXで指摘した。 「つまり、PKを認める唯一の根拠は、その前の腕の動作だが、それはクロスが蹴られる前にすでに起きていたことだ。」
とはいえ、コンパニの怒りはすぐに収まったはずだ。PSGが2－5とリードを広げた後も、彼のチームは準決勝第1戦で白旗を揚げず、ダヨ・ウパメカノとルイス・ディアスのゴールで同点に追いついた。
この結果、2ndレグのバイエルンの負担は想定より軽くなった。試合直後、コンパニーは水曜日の2ndレグで何が必要かを語った。ベルギー人はバイエルンファンに、ただ1つ、特別な願いを託した。
ブダペストの決勝へ進みたいと語り、ファンに責任を課した。 「マドリード戦と同じ熱意とサポートを」とベルギー人監督は求め、さらに小さな自己犠牲も訴えた。 「ホームゲームで私がお願いしたいのはただ1つ。試合当日に体調を崩した人は無理をせず、そのチケットを本当に観戦できる人に譲ってください。7万5000人の声援が、私たちにとって何よりも大切なのです。」