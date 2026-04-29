ヴィンセント・コンパニは、パリでのFCバイエルンの逆転劇に最終的には満足し、試合後ロッカールームでチームの闘志を称賛した。しかしその夜、彼は2つの重大な判定について審判を批判した。
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バイエルンはPSG戦で不利益を被ったのか？ ヴィンセント・コンパニの審判批判が誤っている理由
33分、コーナーキックからジョアン・ネヴェスがヘディングで決めPSGが2-1とリード。直前にはデズィレ・ドゥエの独走シュートがあったがわずかに外れた。スイス人主審サンドロ・シェーラーはジョナタン・ターの接触を認定したが、実際にはなかったようだ。
コンパニーも指摘したように、ドゥエのシュート軌道が不規則で、実速では判定が難しい場面だった。スロー再生でも確認は容易ではなかった。 その後、ジョアン・ネヴェスはジャマル・ムシアラにマークを外され、フリーでヘディング。パリの先制点となった。この場面で、バイエルンのセットプレー守備の弱さが露呈した。
この失点でバイエルンは4-5と逆転されたが、まだ決勝進出の可能性はある。それでもコンパニーは、ハーフタイム直前の場面に怒りを募らせていた。ウスマン・デンベレのクロスが、両手を背中に組んでいたアルフォンソ・デイヴィスのわずかに出た腕に当たったのだ。
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コンパニーがPSGのPK判定に不満：デイヴィスの腰への接触はファウルではない
PSGの選手たちが激しく抗議する中、VARの介入でシェーラー主審はモニターを確認。コンパニや元ドイツ代表クラマーが不満を露わにする中、PKが宣告された。デンベレが自らキッカーを務め、3－2で前半を折り返した。
コンパニはCBSスポーツに「私の見解では、あれはPKではない。ボールは体から手へ動いている」と語った。デンベレのクロスはまずカナダ人選手の腰に触れ、そこからデイヴィスの手に跳ねたという。 コンパニはミックスゾーンでも「極めて議論の余地がある場面だ」と主張した。「私の見た映像では、ボールはまず体に当たり、それから腕に当たっている。もしそうなら、PKではない」。
しかし、ルール上はシェーラーの判定が正しいとされている。Prime Videoの解説者ルッツ・ワグナーも「デイヴィスの腰への接触は無関係。左腕が外に出て防御面積を広げている」と指摘した。 腕が体から離れ、守備面積を増やしているため、ハンドの反則が成立する。映像で見る限り、正しい判定だ」
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バイエルン、デイヴィスへのPK判定に不満：規則は明確
規則では、他の身体部位がボールの軌道を変えた場合、その方向が明らかな変更を必要とする。デイヴィスの場面ではこの条件に当てはまらない。デムベレのクロスは、彼が腕を伸ばしていても当たっていただろう。
VAR映像を確認した審判シェーラー氏も、デイヴィスが腕を不自然に広げたと判断した。この判断は妥当だ。重要なのは、意図的なコース変更であっても規則は明確である点だ。
「ボールが頭や足などから跳ね返り、その後腕や手に触れた場合、事前に腕を広げていたときはハンドとして罰せられる」
審判のシェーラー氏も専門家のワグナー氏も、デイヴィスのケースはこれに該当すると判断。したがってPKの判定はルールに則った正しいものだった。
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コンパニーの申し立てに著名な支持者が現れ、FCバイエルンのファンに「ただ一つの願い」を訴えた。
一方、ドイツ審判機構のチーフ・クリティクを務める元審判員マヌエル・グレーフェの見解は異なっていた。グレーフェはデイヴィスの腕の構えが「不自然」との見方に疑問を呈した。
「クロスが蹴られる前から腕はわずかに外に出ていたが、それでも自然な位置にあった。クロスが蹴られた時点でも腕は体に近く、むしろ自然だった。何より、ボールは先に腰に当たっている」とXで指摘した。 「つまり、PKを認める唯一の根拠は、その前の腕の動作だが、それはクロスが蹴られる前にすでに起きていたことだ。」
とはいえ、この判定への怒りはすぐに収まった。PSGが2－5とリードを広げた後も、バイエルンは準決勝第1戦で勝ち越しを許さず、ウパメカノとディアスのゴールで同点に追いついた。
この結果、第2戦のバイエルンの負担は軽減された。試合直後、コンパニーは水曜日の第2戦で何が必要かを語った。ベルギー人はバイエルンファンに、ひとつだけ特別な願いを託した。
ブダペストの決勝へ進みたいと語り、ファンに責任を求めました。 「マドリード戦と同じ熱意とサポートを必要としている」と語り、さらに小さな自己犠牲も求めました。 「ホームゲームで私がお願いしたいのはただ1つ。試合当日に体調を崩した人は無理をせず、そのチケットを本当に観戦できる人に譲ってください。7万5000人の声援が、私たちにとって何よりも大切なのです。」