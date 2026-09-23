Sven Simon
翻訳者：
「バイエルンは特別だ」 ルイス・ディアスがミュンヘンでの生活を語り、ヴァンサン・コンパニの下でチャンピオンズリーグ制覇を目標に据える
ディアスが悲願の欧州タイトルを狙う
2025年夏に7500万ユーロでリヴァプールから加入したディアスは、26得点23アシストを記録し、瞬く間にバイエルンの象徴的存在としての地位を確立した。デビューシーズンでドイツ国内の3タイトルを総なめにしたにもかかわらず、このウインガーは、チャンピオンズリーグ制覇なしではバイエルンでの自身の使命は未完だとの考えを崩していない。今や欧州制覇こそが最大の原動力となっており、バイエルンを大陸王者へ導く先頭に立とうとしている。
- Getty Images Sport
暖かい更衣室は適応を加速させる
バイエルンでの生活に素早くなじんだことが、FWにとってドイツ到着直後から順調なスタートを切る助けとなった。クラブへの感情的なつながりやアリアンツ・アレーナへの移籍について振り返り、ディアスは『ESPN』にこう語った。「僕にとってバイエルンは特別な存在だ。その話が持ち上がった時、ものすごくうれしかったし、今も本当に幸せな気持ちにしてくれている」
チームメートやコーチングスタッフがつくり出した歓迎ムードが、自身のスムーズな適応を後押ししたと説明したウイングは、こう続けた。「ここに来た時に、まるでずっと前からこのグループの一員だったかのように感じさせてくれる。家族のように感じさせてくれるんだ。そうなると、適応はかなりしやすくなると思う」
攻撃面での生産性を高める要因として、チーム全体の戦術的な結束を挙げた元リヴァプールのアタッカーは、さらにこう話した。「組織として機能すれば、個人も輝く」
欧州での失意がタイトル獲得への原動力に
それ以外は輝かしいデビューシーズンとなった中で、唯一の汚点はチャンピオンズリーグ準決勝でパリ・サンジェルマンに2試合合計5-6で喫した無念の敗戦だった。国内3冠に満足することなく、ディアスは「過去は過去だ。素晴らしいシーズンだったが、今季も同じように、あるいはそれ以上の結果を残せなければ、それは忘れ去られ、何も成し遂げていないことになると思う」と言い切った。
コンパニ体制の下で、あらゆる舞台におけるチームの一切妥協のないハングリー精神を強調しつつ、29歳のディアスはさらにこう続けた。「出場するすべての大会で、すべてを勝ち取りにいかなければならない。そのすべてを目指して突き進む必要がある」
また、指揮官が前線の選手たちに与える攻撃面での自由については、こう説明している。「ピッチ上でのそれぞれの役割を尊重するのは当然として、彼は自由にプレーさせてくれる」
そして、このベルギー人指揮官が求める守備規律について強調し、ディアスはこう締めくくった。「彼はより高い要求をしている。全員が一緒に守備をしなければならず、より良く守るために、しっかりとしたポジショニングを保つことが重要なんだ」
- Getty Images Sport
バイエルン、欧州の舞台で完全な雪辱へ
ディアスの欧州タイトル獲得への挑戦は、チャンピオンズリーグのリーグフェーズ初戦でボデ／グリムトを5-0で圧倒し、力強く幕を開けた。国内では、バイエルンは最初の4試合で勝ち点10を積み上げ、現在ブンデスリーガで2位につけている。コンパニ監督率いるチームは、代表ウィーク明けの10月10日に行われるアウクスブルクとのアウェー戦で公式戦に戻る。
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