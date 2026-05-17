ノイアーは55人の暫定メンバー入りし、正GKとして電撃復帰する見込みだ。ナーゲルスマン監督は「リストは非公表なのでコメントできない。55人が選ばれたことだけ言える」と明言を避けた。 連絡したのは62人で、7人足りない」

「ドイツ国籍で健康な選手は全員リストに入れ、評価するのが私たちの義務だ。私の在任中に代表でプレーしたことがない選手でも、ブンデスリーガやプレミアリーグで十分な実績があれば対象だ」