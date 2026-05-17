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バイエルンのGKマヌエル・ノイアーがワールドカップで正GKの座を与えられると報じられる中、ユリアン・ナーゲルスマン監督はノイアーに関する質問への回答を拒否した。
ノイアーの難題は続く
ナゲルスマン監督は『ZDF-Sportstudio』で2026年W杯代表メンバーの考えを示すと期待されたが、26人の正式発表は5月21日に延期された。注目はノイアーに集まり、40歳の彼が代表に復帰するかどうかが焦点だ。
ナゲルスマンは以前「ノイアーは自ら引退し、本人も繰り返している。議論は意味がない」と語っていた。だが最近は明確な否定がなく、バイエルン主将がホッフェンハイムのバウマンを差し置いて代表に復帰するとの噂が絶えない。
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説明を渋る
ノイアーは55人の暫定メンバー入りし、正GKとして電撃復帰する見込みだ。ナーゲルスマン監督は「リストは非公表なのでコメントできない。55人が選ばれたことだけ言える」と明言を避けた。 連絡したのは62人で、7人足りない」
「ドイツ国籍で健康な選手は全員リストに入れ、評価するのが私たちの義務だ。私の在任中に代表でプレーしたことがない選手でも、ブンデスリーガやプレミアリーグで十分な実績があれば対象だ」
コンパニーが正GKを支持
バイエルンの監督ヴィンセント・コンパニーは、自チームのGKノイアーの長期的な活躍と実力を確信している。大会が迫る中、彼は「ドイツで最も優れたGKはノイアーだ」と述べつつ、ナゲルスマン代表監督の判断を尊重する姿勢も示した。
コンパニは「ノイアーがドイツ最高のGKだ」と断言。同時に、代表監督への圧力と取られることを避けたいとも語り、「ナゲルスマンが静かにチームを構築できるよう願っている」と付け加えた。
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ゴールを超えた選択の難しさ
ゴールキーパーの問題が注目されているが、ナゲルスマン監督は木曜の締切までに他にも重要な判断を下さなければならない。報道によると、監督は10代のレナート・カールとサイード・エル・マラを米国、メキシコ、カナダ遠征の26名にサプライズ選出する可能性もあるという。
長期離脱から復帰したフェリックス・ンメチャのコンディションや、人気ストライカーニクラス・フルクルグの代表入りもまだ確定ではない。ナゲルスマン監督は今週末のアイントラハト・フランクフルト対シュトゥットガルト戦を最後のスカウティングとし、コーチ陣と最終協議を行う見込みだ。