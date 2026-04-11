バイエルンの脅威的なメッセージ……レアル・マドリードは警戒しているか？

ブンデスリーガの歴史に残るこの夜、バイエルン・ミュンヘンはザンクト・パウリを相手に圧倒的な攻撃力で1972年の記録を塗り替える大勝を収めた。これはチャンピオンズリーグ準々決勝第2戦でレアル・マドリードを迎え撃つわずか数日前の出来事だった。
敵地サンティアゴ・ベルナベウでは2-1でレアルを下しており、第2戦はどんな結果も予想される。
バイエルンは第29節ホームでザンクト・パウリを5－0で下した。
ブンデスリーガの歴史に残るこの夜、バイエルン・ミュンヘンはザンクト・パウリを相手に圧倒的な攻撃力で1972年の記録を塗り替える大勝を収めた。これはチャンピオンズリーグ準々決勝第2戦でレアル・マドリードを迎え撃つわずか数日前の出来事だった。
敵地サンティアゴ・ベルナベウでは2-1でレアルを下しており、第2戦はどんな結果も予想される。
バイエルンは第29節ホームでザンクト・パウリを5－0で下した。
ヴィンセント・コンパニ率いるチームは、ブンデスリーガ1シーズンの通算得点を105に伸ばし、旧記録101を更新した。
ドルトムントが躓いた後、バイエルンは優勝へ前進した。
スペイン紙『マルカ』によると、ムシアラは開始9分でザンクト・パウリGKを破り、1972年の1シーズン101得点記録に並んだ。
その後も得点を狙ったが、ジャクソンとジャマル・ムシアラのシュートはポストを叩き、前半は0-0で終わった。
バイエルンは後半開始からわずか8分でゴレツカが102点目を決め、その後オリセ、ジャクソン、ゲレイロが続いて105点目まで到達した。
試合終了間際にはゴレツカに100点目以降の6点目を決めるチャンスがあったが、オフサイドで取り消された。
『マルカ』紙は「バイエルン・ミュンヘンは得点マシンとしてクラブとブンデスリーガの歴史に新ページを刻んだ。この快挙は、ウリセ、ルイス・ディアス、ハリー・ケインの攻撃トリオが牽引し、ドイツ勢が欧州で新時代を開く兆しだ」と報じた。
同紙は、31得点を挙げゴールデンブーツ賞の首位に立つケインが、レヴァンドフスキのクラブ記録（41ゴール）更新へ迫っていると伝えた。 ポーランド人ストライカーのレバンドフスキーの2020-2021シーズン記録41ゴールまであと10ゴールだ」。
残り5試合で記録更新の可能性もある。 29試合を終えて76ポイントを挙げたバイエルンは、現時点でブンデスリーガ史上3番目の好成績。上回ったのは2012-13と2013-14の78ポイントだけだ。
さらにバイエルンは昨季からアウェー24試合連続無敗（17勝6分）中と伝えた。
さらに「ブンデスリーガの公式記録では、1985～1987年の26試合、2012～2014年の33試合のみにこの記録を上回るものがある」と結んだ。
これらの数字は、欧州決戦を控えるレアルにとって脅威だ。レアルは調子を落としており、昨日リーガでジローナと1－1で引き分け、首位バルセロナと9ポイント差をつけた。
アルビロア監督やスター選手たちは、その攻撃力をどう封じるのか。レアルは本当に警戒しているのか。