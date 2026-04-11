バイエルンの脅威的なメッセージ……レアル・マドリードは警戒しているか？

ブンデスリーガの歴史に残るこの夜、バイエルン・ミュンヘンはザンクト・パウリを相手に圧倒的な攻撃力で1972年の記録を塗り替える大勝を収めた。これはチャンピオンズリーグ準々決勝第2戦でレアル・マドリードを迎え撃つわずか数日前の出来事だった。

敵地サンティアゴ・ベルナベウでは2-1でレアルを下しており、第2戦はどんな結果も予想される。

バイエルンは第29節ホームでザンクト・パウリを5－0で下した。