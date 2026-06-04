「いいえ、違います」とサイバリはZiggo Sportの取材に答えた。この異例のやり取りがミュンヘン移籍に関するものかとの質問だ。「彼は私のプレー、というかチーム全体のプレーを称賛し、『このまま続けろ』と言ってくれました」と25歳の選手は語った。コンパニもその推測を否定した。

それでも40歳のコンパニーは、ウイングでもセンターでもプレーできるこの攻撃的オールラウンダーを称賛した。「彼は間違いなく良い方向に向かっている。パワーがあり、チャンスを作り、得点力も備えている。今日は守備でもチームに貢献した」

一時同点弾を決めたサイバリとコンパニは、ルーツを通じて特別な関係にある。モロッコ人の両親を持つサイバリはスペインのテラサ生まれだが、ベルギーで育ち、コンパニが所属していたRSCアンデルレヒトのユースで育成を受けた。 「サイバリはモロッコ人であり、ベルギー人でもある。PSVにはベルギーで育成され、活躍する選手たちが常にいる」とFCB監督は語った。