1月末、PSVアイントホーフェンとのチャンピオンズリーグで2-1で勝った後、FCB監督は再び少し時間をとり、このオランダの名門クラブの多才な攻撃的選手と熱心に話した。その結果、地元のメディアは試合後、このベルギー人選手にその場面について質問した。
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バイエルンの移籍交渉、決着間近？ ヴィンセント・コンパニを巡る異例の出来事が、突如として意味を持ち始めた。
「いいえ、違います」とサイバリはZiggo Sportの取材に答えた。この異例のやり取りがミュンヘン移籍に関するものかとの質問だ。「彼は私のプレー、というかチーム全体のプレーを称賛し、『このまま続けろ』と言ってくれました」と25歳の選手は語った。コンパニもその推測を否定した。
それでも40歳のコンパニーは、ウイングでもセンターでもプレーできるこの攻撃的オールラウンダーを称賛した。「彼は間違いなく良い方向に向かっている。パワーがあり、チャンスを作り、得点力も備えている。今日は守備でもチームに貢献した」
一時同点弾を決めたサイバリとコンパニは、ルーツを通じて特別な関係にある。モロッコ人の両親を持つサイバリはスペインのテラサ生まれだが、ベルギーで育ち、コンパニが所属していたRSCアンデルレヒトのユースで育成を受けた。 「サイバリはモロッコ人であり、ベルギー人でもある。PSVにはベルギーで育成され、活躍する選手たちが常にいる」とFCB監督は語った。
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PSVはサイバリの移籍金として巨額を要求していると報じられている。
それから約半年後、コンパニとサイバリが協力する兆しが見え始めた。複数の報道によると、このフォワードはドイツの最多優勝クラブへの移籍目前で、コンパニとの最近の話し合いが加入の決め手になったという。
合意の障害は移籍金のみ。選手側とはすでに合意しているという。オランダ紙『アイントホーフェン・ダグブラッド』は、PSVが求める移籍金が「巨額」で依然として問題だと報じている。 その額は6000万ユーロ超とされ、クラブ史上最高となる見込みだ。これまでの最高は2019/20シーズン、ヒルベルト・ロサノの5000万ユーロ（ナポリ）だった。
スカイはバイエルンにも「明確な財政的限界」があると伝えた。一方で、レンタルから復帰したブライアン・サラゴサ、アレクサンダー・ニュベル、サシャ・ボエイ、ジョアン・パルヒニャは移籍金確保のため放出される見込みで、新戦力獲得の余地が生まれる。
FCバイエルンはサイバリを獲得し、一石二鳥の効果を得られる。
サイバリを獲得すれば、バイエルンは一石二鳥の効果を得られる。汎用性が高く、左ウイングのルイス・ディアスの控えだけでなく、ストライカーのハリー・ケインの代役も務まるからだ。 このポジションは当初アンソニー・ゴードンで補強する予定だったが、彼はニューカッスルからバルセロナへ移籍した。さらに、このモロッコ代表は昨季、10番として最多出場を果たしている。
昨季PSVでは公式戦37試合で19得点9アシストを記録。うち26試合はトップ下で出場した。さらに先日のモロッコ代表戦（対マダガスカル）でも2得点を挙げている。
バイエルン移籍か？PSVでのサイバリスの成績
ゲーム 142 ゴール 42 アシスト 29 タイトル オランダリーグ3回、オランダカップ2回優勝