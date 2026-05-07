バイエルンの幹部はUEFAの審判選定に疑問を投げかけた。PSG戦で敗れたヴィンセント・コンパニら選手は、物議を醸す判定に不満を募らせている。

タッチライン沿いでチーム欧州での夢が消えるのを目にしたヴィンセント・コンパニーの苛立ちは明らかだった。彼は特にジョアン・ネヴェスに関するプレーに怒っていた。チームメイトのクリアボールがネヴェスの腕に当たった場面だ。ルール上、味方からのボールが選手に当たってもハンドは取られないが、コンパニーは納得していなかった。

「2試合を通じて審判の判定を再考すべきだ。言い訳ではないが、重要な要素だ」とコンパニは試合後に語った。「ネヴェスの手は空中でボールに当たった。味方からのボールなのでPKにはならないが、両方の場面を見れば、常識的に考えても馬鹿げている。 結果はどうであれ、馬鹿げている。試合全体を左右するものではないが、結局は1点差だった」