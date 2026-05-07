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バイエルンの幹部はUEFAの審判選定に疑問を投げかけた。PSG戦で敗れたヴィンセント・コンパニら選手は、物議を醸す判定に不満を募らせている。
ドリーセンはピニェイロの経験に疑問を呈している
バイエルンはPSGとの試合を1－1で終え、2戦合計6－5で敗退。これを受け、同クラブCEOは、欧州ノックアウトステージでの経験が少ない38歳の審判ジョアン・ピニェイロがなぜこの大一番を任されたのか疑問を呈した。
「準決勝を経験したことのない審判が、チャンピオンズリーグでわずか15試合しか執裁していないのに大一番を任されるのは驚きだ。異例の采配であり、一部の判定にも影響したかもしれない」と『BILD』紙に語った。
彼が今大会で担当した最も重要な試合は、昨季ラウンド16第1戦のクラブ・ブルッヘ対アストン・ヴィラだった。それ以前の最高任務はUEFAスーパーカップ決勝で、今回の抜擢は波紋を呼んだ。
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コンパニー、「とんでもない」ハンドの判定に激怒
タッチライン沿いでチーム欧州での夢が消えるのを目にしたヴィンセント・コンパニーの苛立ちは明らかだった。彼は特にジョアン・ネヴェスに関するプレーに怒っていた。チームメイトのクリアボールがネヴェスの腕に当たった場面だ。ルール上、味方からのボールが選手に当たってもハンドは取られないが、コンパニーは納得していなかった。
「2試合を通じて審判の判定を再考すべきだ。言い訳ではないが、重要な要素だ」とコンパニは試合後に語った。「ネヴェスの手は空中でボールに当たった。味方からのボールなのでPKにはならないが、両方の場面を見れば、常識的に考えても馬鹿げている。 結果はどうであれ、馬鹿げている。試合全体を左右するものではないが、結局は1点差だった」
ヌノ・メンデスのレッドカード騒動
バイエルンの不満は試合序盤に生まれた。すでに警告を受けていたヌノ・メンデスが意図的にハンドをしたように見えた場面で、ピニェイロ主審は2枚目の警告を出さず、それより前のコンラッド・ライマーのファウルに対して相手側にフリーキックを与えた。数的優位で流れを掴めると信じていたバイエルン選手やスタッフは、この判定に激しく抗議した。
コンパニーは「主審はすでにイエローカードを提示したことを意識し、退場させたくなくてためらった」と指摘。エベルも「私なら黄紙と赤紙を同時に出した。そうすれば試合は変わっていた」と語った。
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バラック、審判に関するより広範な問題を示唆
騒動はスタッフを超え、元キャプテン・バラックがドイツチームへの陰謀を匂わせた。彼はライマー騒動で第4審判が介入したことを不審視し、「第4審判が介入したのは初めてだ。 2枚目のイエローカードを出したくなかったのではないか。観客としての直感だ」とDAZNに語った。バイエルンは論争を脇に置き、DFBポカール決勝に集中する必要がある。一方、パリ・サンジェルマンはアーセナルとの決勝に向け準備を進めている。