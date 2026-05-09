クロースは絶賛した。「ここ2試合、ほぼフルタイムで彼のプレーを見た。ボールを持った時の技術、守備での粘り強さ、判断力、そして1-0の先制点アシスト。最高速度で走りながら頭を上げ、正確にボールを配る動きは驚異的だ」

ただ、クロースは「問題は、彼がワールドカップで優勝しないことだ」と指摘した。

ジョージアは来夏のW杯予選を逃したため、クヴァラツヘリアには受賞を後押しする最大の舞台が欠けている。