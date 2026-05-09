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Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport
Jochen Tittmar

翻訳者：

バイエルンの天敵、クヴィチャ・クヴァラツケリアがバロンドール受賞か？フェリックス・クロースは重大な問題があると指摘。

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トニ・クロース
フェリックス・クロース

PSGのスター、クヴィチャ・クヴァラツヘリアはFCバイエルン戦で輝いた。フェリックス・クロースは彼に個人最高賞を授与すべきだと主張している。

兄トニと共に出演したポッドキャスト「Einfach mal Luppen」最新回で、フェリックスはジョージア人選手のパフォーマンスに大きな感銘を受けたと明かした。「クヴァラツヘリアがまたしても相手を抜き去った場面を見て、私はメモした。『クヴァラツヘリア、バロンドール』と」と語った。

  • クヴァラツヘリアはドイツの最多優勝クラブとの180分間、守備陣にとって悪夢だった。第1戦で2得点を挙げ、第2戦では開始139秒でデンベレの先制をアシストした。

    これにより彼はCL史上初めて同一ノックアウトステージ7試合連続で得点関与（16回）を達成し、新境地を開いた。

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    クロースがクヴァラツヘリアを絶賛

    クロースは絶賛した。「ここ2試合、ほぼフルタイムで彼のプレーを見た。ボールを持った時の技術、守備での粘り強さ、判断力、そして1-0の先制点アシスト。最高速度で走りながら頭を上げ、正確にボールを配る動きは驚異的だ」

    ただ、クロースは「問題は、彼がワールドカップで優勝しないことだ」と指摘した。

    ジョージアは来夏のW杯予選を逃したため、クヴァラツヘリアには受賞を後押しする最大の舞台が欠けている。

  • PSGのクヴァラツヘリア：18ゴール、10アシスト

    W杯出場の可能性がなくても、このジョージア人選手が最高峰の舞台で存在感を示し続けていることは、クロースにとって注目に値する。特にそのフィジカルが印象的だ。「ウパメカノやターのような巨漢とでもフィジカルで引けを取らない。攻撃的選手でありながらあれほど対抗できるのは、私にとって非常に感銘深い」とクロースは称賛した。

    代表戦49試合に出場し、今シーズンも好調だ。 公式戦44試合で18ゴール10アシストを記録。2025年1月にナポリからPSGへ8000万ユーロで移籍し、ナポリ時代には「クヴァラドーナ」の愛称で呼ばれた。

    パリ移籍後81試合で26得点17アシストをマークしている。

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