兄トニと共に出演したポッドキャスト「Einfach mal Luppen」最新回で、フェリックスはジョージア人選手のパフォーマンスに大きな感銘を受けたと明かした。「クヴァラツヘリアがまたしても相手を抜き去った場面を見て、私はメモした。『クヴァラツヘリア、バロンドール』と」と語った。
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バイエルンの天敵、クヴィチャ・クヴァラツケリアがバロンドール受賞か？フェリックス・クロースは重大な問題があると指摘。
クヴァラツヘリアはドイツの最多優勝クラブとの180分間、守備陣にとって悪夢だった。第1戦で2得点を挙げ、第2戦では開始139秒でデンベレの先制をアシストした。
これにより彼はCL史上初めて同一ノックアウトステージ7試合連続で得点関与（16回）を達成し、新境地を開いた。
- AFP
クロースがクヴァラツヘリアを絶賛
クロースは絶賛した。「ここ2試合、ほぼフルタイムで彼のプレーを見た。ボールを持った時の技術、守備での粘り強さ、判断力、そして1-0の先制点アシスト。最高速度で走りながら頭を上げ、正確にボールを配る動きは驚異的だ」
ただ、クロースは「問題は、彼がワールドカップで優勝しないことだ」と指摘した。
ジョージアは来夏のW杯予選を逃したため、クヴァラツヘリアには受賞を後押しする最大の舞台が欠けている。
PSGのクヴァラツヘリア：18ゴール、10アシスト
W杯出場の可能性がなくても、このジョージア人選手が最高峰の舞台で存在感を示し続けていることは、クロースにとって注目に値する。特にそのフィジカルが印象的だ。「ウパメカノやターのような巨漢とでもフィジカルで引けを取らない。攻撃的選手でありながらあれほど対抗できるのは、私にとって非常に感銘深い」とクロースは称賛した。
代表戦49試合に出場し、今シーズンも好調だ。 公式戦44試合で18ゴール10アシストを記録。2025年1月にナポリからPSGへ8000万ユーロで移籍し、ナポリ時代には「クヴァラドーナ」の愛称で呼ばれた。
パリ移籍後81試合で26得点17アシストをマークしている。