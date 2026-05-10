失点が相次いだ直近の数週間を経て、FCバイエルン・ミュンヘンはVfLヴォルフスブルク戦で苦戦の末に無失点勝利を収めた。しかし、これは卓越したGKヨナス・ウルビグの活躍なくしては成し得なかった。彼のセーブがなければ、チャンピオンチームはハーフタイム時点でリードを許していたかもしれない。降格危機にある「自動車の街」のチームも、前半45分で予想外に多くの好機を掴んでいたからだ。
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バイエルンの前任者たちはこの件で失敗していたのか？なぜヴォルフスブルクでの地味な勝利がヴィンセント・コンパニーの才能を際立たせたのか。
1-0で勝利した後、スカイのインタビューで守備の課題を問われた若手選手トム・ビショフは、率直に語った。「これほど多くの失点や決定機を相手に与えるのは、いつだって良くない。ここ数試合はベンチから見ていたが、ボールを失った直後にプレスをかけるカウンタープレスの基本が最近チームに欠けている。」 続けて彼は「ここ数週間はピッチに立てず外から見て気づいたのですが、そのせいで不必要に長い距離を走らなければならない場面が増えています。素早いカウンタープレスができれば大量得点を奪えますが、今は多くの失点を許しています」と語った。
彼の言葉は爽快なほど正直で自信に満ちている。 とはいえ、まだレギュラーではない20歳が加入1年目で公然と批判したのは意外だった。彼は筋断裂で2試合をベンチで過ごし、4週間ぶりに復帰したばかり。
そこで記者たちはコンパニー監督に、ビショフの批判が正しいかを質問した。監督は笑顔でこう答えた。「いいえ、違います。彼は若い選手で、インタビューでミスをしただけです」。 選手を公に批判することはコンパニーのタブーであるため、この発言は異例だ。しかし、この対応は、彼がセーベナー・シュトラーセで示してきたサッカー面の成果に加え、人間関係でも適切な判断ができることを改めて示した。 選手との人間関係で不快な状況になっても、常に適切なトーンを保てる才能だ。その点で彼は他の多くの監督より先を行っており、それは限られた指導者しか学べない領域である。
彼の返答は諭すようで上からではなく、一貫していたが物議を醸す要素やドラマは一切なかった。 彼はただニヤリと笑ってやり過ごした。さらに、自身の見解で反論する際も動揺することなくこう述べた。「問題はカウンタープレスへの意欲が欠けていることではない。そんなやり方では試合に勝てない。重要なのは、試合の勝敗を必ずしも最初の10分や15分で決着させる必要はないということだ。それは常に可能ではない。 最初の10分は良い入りだったが、その後忍耐力を失った。カウンタープレスは1回、2回とできるが、いずれ足が重くなる。後半はボール保持の姿勢が変わり、もっと良いプレーができた。自陣にボールが留まる時間が長くなり、頻繁に素早くカウンタープレスに戻る必要はほぼなくなった」
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ヴィンセント・コンパニがFCバイエルンの歴代キャプテンより優れている点
コンパニーの強みは言葉では説明しづらいが、直感的にはっきり分かる。もしバイエルンの前任者ナーゲルスマンやトゥヘルが、選手から戦術批判を直接受けたらどうだっただろう。 おそらく彼らは大きな批判にさらされただろう。問題なのは発言の内容より、彼らなら対応がコンパニーほど円滑に進まない可能性がある点だ。 コンパニーは「トムは素晴らしい若者だ。だが試合直後で、僕の方が少し俯瞰できた」と付け加え、話題はすぐに収束した。
この対応は、満員のフォルクスワーゲン・アリーナで過ごしたバイエルンの土曜の夜全体にも当てはまった。 リーグ優勝はすでに決定し、3日前のCL敗退の失望も残っていたため、バイエルンがインスピレーションを失うのは予想されていた。それでも16位のヴォルフスブルクが欧州2強とされるバイエルンをここまで追い詰めたのは異例だった。
「相手は5点取れたかもしれない。我々のプレーは良くなかった」とビショフは前半を分析。「最初の10分間は良かった。チャンスも作れていたが、その後が続かなかった」。代わりにヴォルフスブルクは何度もミュンヘンのゴール前に迫ったが、ウルビッグの好セーブがすべてを阻んだ。 「マヌ（ノイアー）がチャンスを掴むたびにみせるセーブは、本当に凄まじい」とビショフは自チームのGKを称えた。
バイエルン・ミュンヘンは前半、ヴォルフスブルクに先手を許した。
バイエルンは堅い守備を敷くヴォルフスブルクを脅かす場面は少なかった。ハリー・ケインは36分、PKをわずかに滑って外した。ブンデスリーガ25回目で初の失敗だ。驚きの結果ではあるが、ある意味では予想できた。 「ハリーなら普通は決めるが、外すこともある」とビショフは語った。
4月19日の優勝決定後、バイエルンはマインツ05戦（4-3）とハイデンハイム戦（3-3）で前半に精彩を欠き、この試合も同様だった。 ただし今回はパリ・サンジェルマン戦が控えていなかったため、コンパニ監督は大幅な輪番起用を見送った。マインツ、ハイデンハイム戦と異なり、ケイン、オリゼ、キミッヒという主軸3人が先発した。
それでも連携はほとんど機能せず、ハーフタイムのロッカールームは重苦しい空気だったはずだ。 マインツ戦やハイデンハイム戦と同様、バイエルンは後半に大きく改善し、逆転への兆しを見せた。この展開は予想されていたものの、やはり驚異的だった。 「チームが示した反応には敬意を表したい。後半に逆転したのは簡単なことではない」とコンパニ。相手ディーター・ヘッキング監督も「彼がバイエルンで成し遂げたことは別次元だ」と賛同した。 もちろん、ヴィンセント1人の功績ではないが、バイエルンが毎週のように見せるパフォーマンスは称賛に値する。今日のような敗戦（PSG戦）の後でも、あれほど高いプレッシャーをかけられ、それでも勝ちに行く姿勢は並大抵ではない。称賛すべきだ」と語った。
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FCバイエルンは、不吉なシナリオを聞きたくないようだ。
後半、バイエルンは一気に攻勢を強め、ヴォルフスブルクを圧倒。56分、オリゼが右から切り込み、左足で鮮やかな決勝弾を叩き込んだ。 右から切り込み、左足でファーサイドを射抜く。彼の代名詞となった一連の動作は、もはや日常だ。 「マイケルは自分へのハードルが高すぎる。もしあのシュートが入らなければ私はガッカリしていただろう。本来あり得ないが、彼はやれると思わせてしまう」とコンパニは4月末、オリゼがマインツ戦で代名詞のプレーを決めた際、語っていた。
この一撃でバイエルンはPSG敗退からわずか72時間後に再び喜びを手にした。 来週土曜のブンデス最終節ケルン戦後、ホームで35度目の優勝トロフィーを受け取り、さらに祝勝会が開かれる。その1週間後にはベルリンでDFBポカール決勝、相手はシュトゥットガルトだ。
スポーツディレクターのマックス・エベルルは、もし国内2冠を逃せばタイトルは1つだけとなり、失望するか問われた。 「我々のサッカー、ドイツ王者として準決勝で欧州最強と互角に戦えたこと、久々にカップ決勝に進んだことを考えれば、すでに素晴らしいシーズンだ」とエベルは語った。 さらに彼は「もう一つのソフトファクトとして、バイエルンの試合は多くの人を熱狂させ、かつてファンでなかった人でも楽しんでいる。トロフィーにはならないが、それも大切だ」と強調した。
FCバイエルン・ミュンヘン：2025/26シーズンの残り5試合
日付
コンテスト
試合
5月2日（土）
ブンデスリーガ
FCバイエルン vs. 1. FCハイデンハイム 3-3
5月6日（水）
チャンピオンズリーグ
FCバイエルン 対 パリ・サンジェルマン 1-1
5月9日（土）
ブンデスリーガ
VfLヴォルフスブルク対FCバイエルン 0-1
5月16日（土）
ブンデスリーガ
FCバイエルン対1.FCケルン
5月23日（土）
DFBポカール
FCバイエルン対VfBシュトゥットガルト