1-0で勝利した後、スカイのインタビューで守備の課題を問われた若手選手トム・ビショフは、率直に語った。「これほど多くの失点や決定機を相手に与えるのは、いつだって良くない。ここ数試合はベンチから見ていたが、ボールを失った直後にプレスをかけるカウンタープレスの基本が最近チームに欠けている。」 続けて彼は「ここ数週間はピッチに立てず外から見て気づいたのですが、そのせいで不必要に長い距離を走らなければならない場面が増えています。素早いカウンタープレスができれば大量得点を奪えますが、今は多くの失点を許しています」と語った。

彼の言葉は爽快なほど正直で自信に満ちている。 とはいえ、まだレギュラーではない20歳が加入1年目で公然と批判したのは意外だった。彼は筋断裂で2試合をベンチで過ごし、4週間ぶりに復帰したばかり。

そこで記者たちはコンパニー監督に、ビショフの批判が正しいかを質問した。監督は笑顔でこう答えた。「いいえ、違います。彼は若い選手で、インタビューでミスをしただけです」。 選手を公に批判することはコンパニーのタブーであるため、この発言は異例だ。しかし、この対応は、彼がセーベナー・シュトラーセで示してきたサッカー面の成果に加え、人間関係でも適切な判断ができることを改めて示した。 選手との人間関係で不快な状況になっても、常に適切なトーンを保てる才能だ。その点で彼は他の多くの監督より先を行っており、それは限られた指導者しか学べない領域である。

彼の返答は諭すようで上からではなく、一貫していたが物議を醸す要素やドラマは一切なかった。 彼はただニヤリと笑ってやり過ごした。さらに、自身の見解で反論する際も動揺することなくこう述べた。「問題はカウンタープレスへの意欲が欠けていることではない。そんなやり方では試合に勝てない。重要なのは、試合の勝敗を必ずしも最初の10分や15分で決着させる必要はないということだ。それは常に可能ではない。 最初の10分は良い入りだったが、その後忍耐力を失った。カウンタープレスは1回、2回とできるが、いずれ足が重くなる。後半はボール保持の姿勢が変わり、もっと良いプレーができた。自陣にボールが留まる時間が長くなり、頻繁に素早くカウンタープレスに戻る必要はほぼなくなった」