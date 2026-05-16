マテウスは、予選でプレーした選手たちにとって、土壇場のノイアー復帰は侮辱的だと率直に語った。スカイのインタビューでは、正GKオリバー・バウマンの扱いにも懸念を示した。

「どのような話し合いが行われたのかは分からない」とマテウスは語った。 「オリバー・バウマンにとっては顔面への平手打ちだ。特に、まだ彼と話をしていなければなおさらだ。彼にそのことを伝えておくべきだった――人間的な観点から言えば、そうする義務さえあった。もちろん、マヌエル・ノイアーも、自分が復帰する旨をユリアン・ナーゲルスマンに伝える必要がある。今はすべて推測の域を出ない。最高のゴールキーパーはマヌエル・ノイアーだ。彼もそれを証明した。バウマンも素晴らしい試合をしてきた。」