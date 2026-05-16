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バイエルンのレジェンドは、引退したGKをW杯代表に選んだナーゲルスマン監督の判断を批判し、ノイアーの代表復帰を「顔面への平手打ち」と表現した。

ドイツ
ワールドカップ
マヌエル・ノイアー
オリヴァー・バウマン

ドイツサッカー界のレジェンド、ロタール・マテウス、ディディ・ハマン、ミヒャエル・バラックが、マヌエル・ノイアーのワールドカップ復帰論争に言及した。マテウスはノイアーが依然としてドイツ最高のGKだと認めつつ、木曜に予定されるユリアン・ナーゲルスマン監督の最終メンバー発表を前に、現在正GKのオリバー・バウマンとのコミュニケーション不足を「顔面への平手打ち」と表現した。

  • マテウス、顔面への平手打ちのような決定を痛烈に批判

    マテウスは、予選でプレーした選手たちにとって、土壇場のノイアー復帰は侮辱的だと率直に語った。スカイのインタビューでは、正GKオリバー・バウマンの扱いにも懸念を示した。

    「どのような話し合いが行われたのかは分からない」とマテウスは語った。 「オリバー・バウマンにとっては顔面への平手打ちだ。特に、まだ彼と話をしていなければなおさらだ。彼にそのことを伝えておくべきだった――人間的な観点から言えば、そうする義務さえあった。もちろん、マヌエル・ノイアーも、自分が復帰する旨をユリアン・ナーゲルスマンに伝える必要がある。今はすべて推測の域を出ない。最高のゴールキーパーはマヌエル・ノイアーだ。彼もそれを証明した。バウマンも素晴らしい試合をしてきた。」

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    信頼と透明性が厳しく検証される

    最終メンバー発表を目前に控えたこのタイミングでの決定は極めて微妙だ。マテウスは、ナゲルスマンの不透明な対応がロッカールームの信頼関係を損なうことを懸念。特にノイアー離脱中も代表に尽くしてきたGKたちにとってこれは深刻な問題だと指摘する。

    自分がバウマンなら大会に参加するかと問われたマテウスは「正直に説明してくれれば行く。だが直前に知らされたら監督を信頼できるか考える。今は推測で、全詳細を知らない。それでも、人間としてバウマンと話すことが大切だ」と語った。



  • ハマンとバラックが復帰について語る

    ハマンはノイアーの復帰に批判的だ。彼は、予選に出なかった選手を招集するのはチームに誤ったメッセージを送ると語り、クロースのケースとは異なるとした。

    「私はそうはしない」とハマンは説明した。「バウマンは予選を戦った。予選がなかったトニ・クロースの場合とは事情が異なる。シーズン最終戦の後に『ノイアーが復帰』と発表するのは得策ではない」

    一方、バラックはDAZNに「招集の可能性は高まっており、選ばれれば正GKになるだろう」と語った。

  • FC Bayern München v 1. FC Köln - BundesligaGetty Images Sport

    ノイアーはコメントを控えた

    ブンデスリーガ最終節でバイエルン・ミュンヘンがケルンを5-1で下した後、ノイアーはバウマンの代表復帰についてコメントを避けた。「今日は優勝を祝う日だ。来週はカップ戦という重要な任務がある」と語った。

    先発の座を奪えばホッフェンハイムのGKへの侮辱になるかという質問には「今夜ナゲルスマンに聞いてくれ。彼は『スポーツスタジオ』に出る。私に聞くべきではない」と語った。

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