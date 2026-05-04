数字で見る：アルベロア監督就任後、ヴィニシウスは23試合で15得点。一方、ケインは同じ期間にドイツの記録保持クラブで24得点。アロンソ監督の下では、この攻撃手は33試合で7得点とゴール前で精彩を欠いた。

特にヴィニシウスはアロンソの指導方針に不満で、選手内でも意見が対立していたという。 特に10月のクラシコでの交代をきっかけに対立が表面化し、1月のスペイン・スーパーカップ敗退後にアロンソは早期退任。その後、ヴィニシウスも不仲を認めた。

スペインのラジオ局COPEによると、対立の端緒は昨夏のクラブワールドカップに遡る。アロンソがアンチェロッティの後任として就任した直後から、両者の間には緊張があったという。

ビニシウスは、キリアン・エムバペとゴンサロ・ガルシアの組み合わせを優先し、自分がベンチスタートになると知らされて憤慨。これを受け、アロンソはプランを変更し、彼をスタメン起用した。