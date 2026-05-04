アルヴァロ・アルベロア監督就任後、このブラジル人選手は、FCバイエルン・ミュンヘンのハリー・ケインに次ぎ、欧州主要リーグで最多得点を挙げている。
翻訳者：
バイエルンのハリー・ケインだけが上だ。シャビ・アロンソ解任で最も得をしたのはヴィニシウス・ジュニオールだ。
数字で見る：アルベロア監督就任後、ヴィニシウスは23試合で15得点。一方、ケインは同じ期間にドイツの記録保持クラブで24得点。アロンソ監督の下では、この攻撃手は33試合で7得点とゴール前で精彩を欠いた。
特にヴィニシウスはアロンソの指導方針に不満で、選手内でも意見が対立していたという。 特に10月のクラシコでの交代をきっかけに対立が表面化し、1月のスペイン・スーパーカップ敗退後にアロンソは早期退任。その後、ヴィニシウスも不仲を認めた。
スペインのラジオ局COPEによると、対立の端緒は昨夏のクラブワールドカップに遡る。アロンソがアンチェロッティの後任として就任した直後から、両者の間には緊張があったという。
ビニシウスは、キリアン・エムバペとゴンサロ・ガルシアの組み合わせを優先し、自分がベンチスタートになると知らされて憤慨。これを受け、アロンソはプランを変更し、彼をスタメン起用した。
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レアル・マドリード：アルバロ・アルベロアがまた離脱の危機
アルベロア監督の下でもマドリードに平穏は訪れていない。チャンピオンズリーグ準々決勝でバイエルンに敗退した後、レアルはリーガ・エスパニョーラの優勝も逃した。宿敵バルセロナは来週の日曜開催「エル・クラシコ」第2戦で優勝を確定できる。ヴィニシウスら選手たちは2年連続で主要タイトルを獲得できずシーズンを終えそうだ。
さらにアルベロアは選手たちとの関係も悪化。スペインメディアはロッカールームの雰囲気を「爆発寸前」と伝えている。この事態を受け、アルベロアは再び解任の危機に立たされている。後任探しはすでに本格化し、ペレス会長が最有力と目するのはジョゼ・モウリーニョだ。
一方、ヴィニシウスは契約延長を控えている。現在の契約は2027年までで、本人は1年以上前から新契約締結を公言していた。それでも交渉が成立しないため、移籍の可能性も取り沙汰されてきた。 だが、双方はすでに継続合意に達しており、詳細は調整中という。