バイエルンのスター、ヨシュア・キミッヒが、チャンピオンズリーグ決勝でアーセナルを応援する理由を明かした。

キミッヒはこの機会を利用し、母国でのハーヴェルツの評価について語った。海外で成功しても、アーセナルのフォワードはドイツのファンやメディアから十分に評価されていないとキミッヒは感じ、その多才さと技術の高さを強調した。

このDFは「彼は私たちにとって極めて重要な選手で、ドイツでは過小評価されている。EUROでは決定的な役割を果たした。彼はチームに大きな力をもたらす」と語った。