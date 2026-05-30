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バイエルンのスター、ヨシュア・キミッヒが、チャンピオンズリーグ決勝でアーセナルを応援する理由を明かした。
クラブ間のライバル関係を越えた国際的な連帯
キミッヒは、バイエルンが準決勝でPSGに敗れたにもかかわらず、チャンピオンズリーグ決勝でアーセナルがPSGと戦う際にはアーセナルを応援すると明言した。この応援はPSGへの恨みではなく、ドイツ代表のチームメイト・ハーヴェルツの成功を見たいからだ。
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ハヴェルツの欧州制覇を後押し
キミッヒは、ハーヴェルツがチャンピオンズリーグで優勝すれば、今夏のドイツ代表戦に向けて大きな後押しになると語る。「カイが成功し、その勢いで代表に合流することを願っている。タイトルは前向きなエネルギーをもたらす」
キミッヒがハーヴェルツの重要性を称賛
キミッヒはこの機会を利用し、母国でのハーヴェルツの評価について語った。海外で成功しても、アーセナルのフォワードはドイツのファンやメディアから十分に評価されていないとキミッヒは感じ、その多才さと技術の高さを強調した。
このDFは「彼は私たちにとって極めて重要な選手で、ドイツでは過小評価されている。EUROでは決定的な役割を果たした。彼はチームに大きな力をもたらす」と語った。
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チャンピオンズリーグ決勝に全注目
注目はチャンピオンズリーグ決勝へ。ハヴェルツとアーセナルはPSGを破り、欧州最高峰のタイトルを狙う。キミッヒらドイツ代表も結果を注視する。自信を持って代表合宿に合流するハヴェルツは、ワールドカップへ準備するチームに大きな励みとなる。