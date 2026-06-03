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バイエルンのサイドバック、アルフォンソ・デイヴィスは、カナダ代表のワールドカップ初戦を控え、自身のコンディションを報告。怪我による「精神的な消耗」を認めた。
開幕戦に向けた時間との戦い
6月12日のワールドカップ初戦を控えるカナダ代表DFアルフォンソ・デイヴィスは、記者団に現状を説明した。グループBのカナダはボスニア・ヘルツェゴビナ、カタール、スイスと同居する。左SBのデイヴィスは「回復を最優先しつつ、初戦出場の可能性も残っている」と語った。
「初戦はすぐそこに迫っている」とデイヴィスは語った。「監督やスタッフとも話し合った。初戦の重要性は理解している。それでも、回復を最優先する。順調なら出場を目指す。そうでなければ無理はしない。回復に専念するだけだ」
- AFP
ソーシャルメディアの混乱を解消する
このディフェンダーの出場可否は、『The Sid Seixeiro Show』でのインタビュー（現在は削除済み）で話題になった。同番組での発言が、彼が初戦を欠場すると解釈されたためだ。 カナダのファンは不安を強めた。1986年と2022年の2度出場しながらいずれもグループステージ敗退となっている同国は、史上最大の試合で象徴的存在を欠くことを恐れた。
6月12日の試合に先発できるか問われると、デイヴィスは楽観的ながら慎重に語った。「人生、何事もあり得る。回復次第だ。この数日の経過を見よう」
なお、水曜日は個別リハビリプログラムのため単独でトレーニングを行った。
回復に向けた心の戦い
デイヴィスは、身体的な苦難だけでなく、相次ぐ不運による精神的な負担についても驚くほど率直に語った。25歳の彼は以前、前十字靭帯断裂を負い、その後、バイエルン対パリ・サンジェルマンのチャンピオンズリーグ準決勝ではハムストリングを痛めた。ピッチを離れていた期間、彼は深く自己と向き合った。
「精神的には、これらのけがに苦しむことは非常に消耗しました」とデイヴィスは認めた。 「一歩引いて気持ちをリセットし、自分の歩みを振り返るのは良いことです。暗く落ち込みそうになりましたが、休養中にサッカーを続ける理由を再確認できました。前回の怪我が特に辛かったのは、調子が上がってきた矢先にまたトラブルが起きたからです。全体として、本当に厳しい時期でした」
- AFP
緊張の中の団結
ワールドカップへの道は、デイヴィスの代理人とバイエルン・ミュンヘン、カナダサッカー協会が対立したことで複雑になった。今年初めに代表チームが彼の怪我回復を誤ったとの主張が緊張を高めたが、現在は関係者が協力して適切な対応に努めている。
デイヴィスは当初のシャーロット合宿を欠席し、5月31日にエドモントンでチームに合流した。代表58試合15得点（2022年W杯3試合1得点）を誇るサイドバックは、心身の回復に必要な時間を確保するため計画的な調整を進めている。 大会まで残りわずか。この爆発的才能が間に合うか、注目が集まる。