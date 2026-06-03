このディフェンダーの出場可否は、『The Sid Seixeiro Show』でのインタビュー（現在は削除済み）で話題になった。同番組での発言が、彼が初戦を欠場すると解釈されたためだ。 カナダのファンは不安を強めた。1986年と2022年の2度出場しながらいずれもグループステージ敗退となっている同国は、史上最大の試合で象徴的存在を欠くことを恐れた。

6月12日の試合に先発できるか問われると、デイヴィスは楽観的ながら慎重に語った。「人生、何事もあり得る。回復次第だ。この数日の経過を見よう」

なお、水曜日は個別リハビリプログラムのため単独でトレーニングを行った。