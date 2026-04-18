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バイエルンのウイング、セルジュ・グナブリがW杯直前に重傷。ドイツ中が「君を応援している」と励ます。
内転筋断裂でバイエルンのスター選手が離脱
バイエルン・ミュンヘンは土曜日の公式声明で、グナブリーが右太ももを重傷と発表した。クラブの検査で「右内転筋断裂」と診断され、本人とクラブにとって大きな打撃だ。
クラブは復帰時期を明かさなかったが、スカイ・スポーツは回復に3～4か月かかると報道。この日程なら国内リーグ残りの試合を全休し、夏の国際大会出場も不透明だ。今季攻撃の要だった Gnabry にとって、非常に残念な知らせである。
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マテウスがW杯への懸念を表明
ドイツサッカー界のレジェンド、ロタール・マテウスは、この負傷の深刻さについて即座に懸念を表明した。 スカイ・スポーツの解説者は、5月12日にユリアン・ナーゲルスマン監督が代表メンバーを発表し、6月14日にドイツがキュラソーと初戦を迎えることから、このタイミングでの負傷は特に残酷だと語った。
「骨折の部位は不明だが、内転筋なら経験上6～8週間の離脱だ。断裂の程度によってはW杯出場が極めて厳しくなる。時間との戦いになる」とマテウスは語った。この見解は、北米遠征までに状態を証明しなければならないグナブリーにとって厳しい現実を示している。
国民的アイコンが感動的なメッセージを送る
厳しい見通しでも、マテウスはグナブリに直接励ましの言葉を送った。代表に大きく貢献したウインガーを称え、元インテル・ミラノのMFは「国全体が奇跡的な回復を願っている」と語った。ドイツサッカー界は、攻撃の要が治療室に入ったことで衝撃を受けている。
カメラに向かってマテウスはこう語った。「セルジュ、君が回復することを心から願っている。君にはそれだけの価値があるからだ。特に、これまでの君のパフォーマンスと、成し遂げてきたすべてを考えるとね。ドイツ中が、君が戻ってくることを応援している。君はドイツ代表にとってかけがえのない存在だ。」
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生産性が極めて高かった時期が途絶えた
グナブリーの負傷はアリアンツ・アレーナにとって大きな損失だ。今季は自身でも有数の活躍を見せ、負傷前は37試合で10ゴール11アシストを記録。サイドでも中央でも影響力を発揮する彼は、ナゲルスマン監督の来季布陣でも不動のスタメンだった。
この負傷で彼はロドリゴやジャック・グリーリッシュに続き、2026年W杯を欠場するスターの仲間入りをした。 フランクフルトで代表メンバーを絞り込むナゲルスマン監督は、代役探しを余儀なくされた。グナブリーは数週間、リハビリに専念する。