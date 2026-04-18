ドイツサッカー界のレジェンド、ロタール・マテウスは、この負傷の深刻さについて即座に懸念を表明した。 スカイ・スポーツの解説者は、5月12日にユリアン・ナーゲルスマン監督が代表メンバーを発表し、6月14日にドイツがキュラソーと初戦を迎えることから、このタイミングでの負傷は特に残酷だと語った。

「骨折の部位は不明だが、内転筋なら経験上6～8週間の離脱だ。断裂の程度によってはW杯出場が極めて厳しくなる。時間との戦いになる」とマテウスは語った。この見解は、北米遠征までに状態を証明しなければならないグナブリーにとって厳しい現実を示している。