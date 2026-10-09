このフランス人選手の驚異的な好調ぶりは他クラブの目にも留まっており、報道によれば、さらなるスター選手の獲得を目指すレアル・マドリーが、その状況を注視しているという。リヴァプールもこのウインガーに関心を寄せているとみられており、同選手は世界屈指のビッグクラブでプレーする重圧に対応できることを証明している。しかし、バイエルンはこの至宝を何としても引き留めたい考えで、スペインの名門からの関心を退けるため、歴史的な契約延長を検討していると伝えられている。

コンパニは、自身の主力選手を巡る騒がしさを十分に認識しているが、引き続きアリアンツ・アレーナでの選手の成長に集中している。指揮官は、コーチングスタッフが助言を与えることはできても、偉大さを求める内なる原動力はオリーズ自身にしか生まれないと考えている。「このレベルの選手に対して、監督にとって最も重要なのは、勝利への飢えが保たれ続けることだ」とコンパニは付け加えた。