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バイエルンのヴァンサン・コンパニ監督、レアル・マドリー移籍説が飛び交う中でマイケル・オリーセを「ワールドクラス」と絶賛
コンパニ、オリーズに世界的スーパースターへの飛躍を予言
コンパニ監督はオリーセに対する非常に大きな賛辞を示し、このウインガーはすでにサッカー界のエリート層に入るレベルでプレーしているとの見解を示した。元マンチェスター・シティ主将は、クリスタル・パレスから加入して以降にこのフランス人選手がもたらしたインパクトに驚かされており、その特別な資質をすぐに強調した。『スカイ・スポルト・ドイツ』との会話の中で、コンパニ監督はこのアタッカーを特別な才能の持ち主だと見ていることを明確にした。
オリーセが世界最高の一人という地位に到達したかと問われると、コンパニ監督は強い口調で答えた。「はい、もちろんだ。疑いの余地はない。彼はここ数年で大きな進歩を遂げた」とバイエルン指揮官は語った。「マイケル・オリーセのような才能を持つ選手は、常に成功するし、常に最高峰の一人であり続けると思う。それは才能だけではなく、メンタリティーと細部への感覚があるからだ。練習中であっても、他の選手には見えないかもしれないものに、彼はいつも目を向けている。だからこそ、この青年はすでに世界のサッカー界でこれほど特別な選手になっているんだ」
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レアル・マドリーからの関心を退けている
このフランス人選手の驚異的な好調ぶりは他クラブの目にも留まっており、報道によれば、さらなるスター選手の獲得を目指すレアル・マドリーが、その状況を注視しているという。リヴァプールもこのウインガーに関心を寄せているとみられており、同選手は世界屈指のビッグクラブでプレーする重圧に対応できることを証明している。しかし、バイエルンはこの至宝を何としても引き留めたい考えで、スペインの名門からの関心を退けるため、歴史的な契約延長を検討していると伝えられている。
コンパニは、自身の主力選手を巡る騒がしさを十分に認識しているが、引き続きアリアンツ・アレーナでの選手の成長に集中している。指揮官は、コーチングスタッフが助言を与えることはできても、偉大さを求める内なる原動力はオリーズ自身にしか生まれないと考えている。「このレベルの選手に対して、監督にとって最も重要なのは、勝利への飢えが保たれ続けることだ」とコンパニは付け加えた。
エリートメンタリティーに焦点を当てている
ベルギー人指揮官は、バイエルン首脳陣が選手たちの日々の振る舞いを細かく見ていると強調している。チームが勝利の文化を維持するために、リーダーシップ、トレーニングでの献身性、そして試合中のプロフェッショナルな姿勢を求めている。
興味深いことに、コンパニはここ数カ月におけるそのウインガーの驚異的な成長について、自身の功績だとは認めなかった。「我々のもとでは、達成したことやトレーニングでの取り組み、何をけん引し、試合で何をするかが評価される。そして、それが試合で見られなくなれば、どうすれば次のステップに進めるのか、すぐにその話し合いをする。われわれはそうした役割を担っているが、選手をワールドクラスの選手に変える役割ではない。それは不可能だ。彼はすでにその資質を自分の中に持っているからだ」と述べた。
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バイエルンで未来を築く
現行契約が2029年まで残っていることから、バイエルンは有利な立場にある。ただ、クラブはオリーズをクラブ史上最高給取りにする可能性がある契約を検討していると報じられている。こうしたレベルの選手を引き留めることは、コンパニ体制下でクラブが長期的な野心を実現するうえで極めて重要と見なされている。指揮官は明らかに、このような並外れた才能を持つ選手を中心にチームを築くことこそが、ブンデスリーガの強豪を欧州の頂点へ再び押し上げる鍵だと考えている。
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