報道によると、トリッキー・ツリーズはリード獲得に約1750万ユーロを提示したが、16度優勝したオランダの名門にとっては不十分だった。

リードはここ数週間から数か月間、FCバイエルンへの移籍が噂され、同クラブのサイドバック補強候補に挙げられていた。

本人も5月のインタビューでフェイエノールトでの将来を明言せず、移籍への関心を示した。 「バイエルンが私に興味を持っていることは秘密ではない。夏に移籍する可能性もある。まだ決めていないが、今はフェイエノールトの選手だ。あの試合がホームでの最後になるかもしれないが、今は断言したくない」と語った。

その後、移籍話が進展した兆しはない。さらに、バイエルンは最近、左利きのDFネイサニエル・ブラウンを獲得。彼は左サイドバックが本職だが、4バックの右サイドバックもこなせる。リードを必要とする度合いは、現時点では不明だ。