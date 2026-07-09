『Voetbal International』によると、フェイエノールト・ロッテルダムはプレミアリーグのノッティンガム・フォレストから20歳のサイドバックへのオファーを拒否した。
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翻訳者：
バイエルンに新チャンスか。プレミアクラブが移籍候補へのオファー失敗。
報道によると、トリッキー・ツリーズはリード獲得に約1750万ユーロを提示したが、16度優勝したオランダの名門にとっては不十分だった。
リードはここ数週間から数か月間、FCバイエルンへの移籍が噂され、同クラブのサイドバック補強候補に挙げられていた。
本人も5月のインタビューでフェイエノールトでの将来を明言せず、移籍への関心を示した。 「バイエルンが私に興味を持っていることは秘密ではない。夏に移籍する可能性もある。まだ決めていないが、今はフェイエノールトの選手だ。あの試合がホームでの最後になるかもしれないが、今は断言したくない」と語った。
その後、移籍話が進展した兆しはない。さらに、バイエルンは最近、左利きのDFネイサニエル・ブラウンを獲得。彼は左サイドバックが本職だが、4バックの右サイドバックもこなせる。リードを必要とする度合いは、現時点では不明だ。
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マンチェスター・シティもギヴァイロ・レアルに関心を示していると報じられている。
リードがトップレベルで通用する素質を持つことは疑いがない。フェイエノールトでエールディヴィジ54試合に出場し、5ゴール11アシストを記録。チャンピオンズリーグやヨーロッパリーグでも国際経験を積んでいる。
FCバイエルンに加え、マンチェスター・シティも獲得に興味を示している。シーズン終盤には綿密に調査を行い、移籍交渉を検討していると報じられた。
シティが本腰を入れる場合、移籍金はさらに上昇する見込みだ。リードは2029年まで契約を残している。リヴァプールも以前興味を示したが、冬の移籍市場では獲得を見送った。
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