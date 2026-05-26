2019年の2冠、2020年の6冠後、バイエルンはタイトルlessな時期が続いた。2024年を除けば毎年リーグ優勝は果たしたが、それ以上のタイトルはなかった。
しかし今季、リーグを圧倒したバイエルンは再びベルリンへ。リーグ連覇とDFBポカールを獲得し、2冠を達成した。CL準決勝の劇的敗退と1月末のアウクスブルク戦でのリーグ唯一の黒星が唯一の瑕疵だが、シーズンを支えたのは2人の主役だった。 一方で、高年俸の選手は失望の象徴となった。
なお、出場時間が600分未満の選手には評価を付けない。
2019年の2冠、2020年の6冠後、バイエルンはタイトルlessな時期が続いた。2024年を除けば毎年リーグ優勝は果たしたが、それ以上のタイトルはなかった。
しかし今季、リーグを圧倒したバイエルンは再びベルリンへ。リーグ連覇とDFBポカールを獲得し、2冠を達成した。CL準決勝の劇的敗退と1月末のアウクスブルク戦でのリーグ唯一の黒星が唯一の瑕疵だが、シーズンを支えたのは2人の主役だった。 一方で、高年俸の選手は失望の象徴となった。
なお、出場時間が600分未満の選手には評価を付けない。
1シーズンにどれだけの波乱が許されるのか？マヌエル・ノイアーは「もちろん！」と答える。ミュンヘンの主将は、チャンピオンズリーグのPSG戦やレアル・マドリードとの準々決勝第1戦で圧巻のパフォーマンスを見せた。一方で、レアルとの第2戦では痛恨のミスを犯した。 それでも総じて好印象だった。期間中は筋肉系のトラブルで数試合欠場（DFBポカール決勝を含む）し、40歳の誕生日を迎え、契約延長とドイツ代表復帰も決めた。評価：2.5。
ノイアーの体調不良で予想外に多くの出場機会を得て、安定したプレーと、アイントホーフェン戦やヴォルフスブルク戦で見せたような傑出したパフォーマンスを示した。現在、22歳の彼は正ゴールキーパーの座を確実なものにしている。問題は、その出番がいつ巡ってくるかだ。評価：2.5。
元DFヴィンセント・コンパニーの指導で、27歳のフランス人選手はミスを減らし、世界屈指のセンターバックに成長。2030年までの大型契約延長も勝ち取った。評価：2。
序盤の調整難を乗り越え、すぐにウパメカノと完璧に連携。危機一髪を救う場面が何度もあった。クリアとシュートブロック数はクラブ最多。夏にバイエル・レバークーゼンから加入した彼は大当たり。評価：2。
センターバックの3番手として定着。ブンデスリーガ後半戦はローテーションで起用され、堅実なプレーを見せた。しかし29歳の韓国人選手は放出候補とされる。評価：3.5。
11月に中足骨骨折から復帰したものの、その後は控えにとどまった。春には筋繊維断裂で再び約1か月離脱。評価：4。
バイエルン3年目のシーズン、彼は主力として定着した。MFながら左右のサイドで安定した守備と攻撃の活力を示した。2027年契約満了に伴う交渉では、28歳のオーストリア人が提示したとされる高額要求が不和を生んだ。評価：2。
ライマーの対角線上で呼吸を合わせる相棒。堅実な前半戦を経て、春先に開花した。26歳のクラブ育成選手である彼は、サイドバックとしてライマーより守備寄りに役割を解釈しながらも、十分な得点とアシストを記録。PSGとの第1戦のような不振は例外だった。評価：2。
25歳のカナダ人左SBは、前十字靭帯断裂で長期離脱し、12月に復帰しても再三欠場。 現在は太腿の負傷で欠場しており、ホームでのワールドカップ開幕戦も出場できない。出場した試合でもほとんど説得力のあるプレーを見せられず、PSGとの第1戦でサプライズ先発した際もPKを献上するなど精彩を欠いた。評価：4.5。
守備的サイドバックの人材不足により、ボエイはシーズン序盤に予想外に多くの出場機会を得た。プレー内容はまずまずだったが、目立った活躍はなかった。年末から年明けにかけて病気で数週間欠場し、その後レンタルで古巣ガラタサライ（イスタンブール）へ復帰した。今後の去就は不透明。評価：4。
TSGホッフェンハイムから移籍金なしで加入した新戦力は、慣れない左SBで起用され、将来性を示した。ビショフ（20）はキミッヒと同じ道を歩んでおり、同様のキャリアを築く可能性もある。評価：3。
コンパニ監督の4-2-3-1で、キミッヒ（31）は攻撃の起点となり、前線でも脅威を示し、最多のパスを供給した。ただしチャンピオンズリーグ準決勝PSG戦では決定力を欠いた。評価：2。
重要な試合ではキミッヒの隣で定位置を確保。22歳のクラブ育ちの彼は、キミッヒほど目立たなかったが、正確なパスで貢献した。評価：2.5。
前シーズンの劇的復活後、ゴレツカはミュンヘンでの最終シーズン平均的な活躍だった。守備的MFでは3番手だったが、優勝決定後のブンデス終盤は多く出場し、得点とアシストを記録。ホーム最終戦ではケルン戦でファンから感動的な送別を受けた。評価：3.5。
引退を控えた今シーズン、ラファエル・ゲレイロは「らしい」活躍を見せた。重要度の低い試合では、32歳のポルトガル人が複数のポジションで得点を重ね、チームを支えた。3年間の契約は満了となり、更新はなし。評価：3.5。
代替選手が不足していた昨夏、30歳の彼はトップストライカー・ケインの背後に定位置を確保し、そのチャンスを活かした。その成果として2030年までの新契約を獲得。しかしシーズン終盤の重要な時期に内転筋を負傷し、ワールドカップも欠場した。評価：2.5。
全体的に物足りないシーズンだった。23歳の創造力豊かな選手は腓骨骨折から1月に復帰したが、調子が上がるまで時間がかかった。 3月末には体調を崩し再び欠場。しかしグナブリーの負傷でスタメンを掴むと、一気に調子を上げた。CL準決勝PSG戦とDFBポカール決勝では決定機を活かせず、有終の美を飾れなかった。評価：4。
ブンデスリーガのシーズン最優秀選手に選ばれたのは当然で、まもなくバロンドールの候補にも入るだろう。24歳のフランス人選手は、シーズンを通じて華麗かつ効果的なプレーを見せた。評価：1。
7000万ユーロでリヴァプールFCから加入した新戦力は、ダイナミズムと闘志で左サイドに貢献。決定力不足が課題だったが、シーズンを通じて成長した。評価：1.5。
今シーズン、急成長を遂げたスターで、物議を醸す存在でもある。17歳でチャンピオンズリーグを席巻し、秋には連続でマン・オブ・ザ・マッチに選ばれた。冬のオフにはレアル・マドリード移籍を夢見たドリブラーで、3月にドイツ代表デビュー。 負傷離脱中にはピンクの全身スーツでアリアンツ・アレーナを歩き、話題をさらった。復帰後は代表に選ばれ、W杯メンバー入り。今後もピッチ内外で注目を集めるだろう。評価：2.5。
ブンデスリーガ得点王、欧州ゴールデンシュー受賞、DFBポカール決勝制覇。さらにゲームメーカーや守備の要も務めた。32歳のイングランド人選手はキャリア最高のシーズンを送ったが、真の頂点はまだ遠い。評価：1.
120分ごとに1得点は奪ったが、多くは重要な場面ではなかった。チェルシーからのレンタル費用は移籍金と年俸合わせて約2500万ユーロとされ、期待外れだった。バイエルンは24歳のセネガル人との完全移籍を見送った。評価：4。
ヴィンセント・コンパニー監督はカール以外にも、カシアーノ・キアラ（17）、エルブリン・オスマニ（16）、ジョナ・クシ＝アサレ（18）、 フェリペ・チャベス（19）、フィリップ・パヴィッチ（16）、デビッド・サントス・ダイバー（19）、マイコン・カルドソ（17）、ウィズダム・マイク（17）、デニズ・オフリ（19）、バラ・サポコ・ンディアイ（18）。また、3番手のベテランGKスヴェン・ウルライヒ（37）も1度起用された。