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Bayern Noten KimmichGetty Images
Nino Duit

翻訳者：

バイエルンに新たな懸念。まもなく「キミッヒ2.0」誕生か？ FCBスターの今シーズン評価。

ブンデスリーガ
バイエルン
ヴァンサン・コンパニ
ハリー・ケイン
ヨズア・キミッヒ
マイケル・オリーセ
マヌエル・ノイアー
ヨナス・ウルビヒ
コンラート・ライマー
ヨシプ・スタニシッチ
ヨナタン・ター
ダヨ・ウパメカノ
セルジュ・ニャブリ
ジャマル・ムシアラ
ルイス・ディアス
ニコラス・ジャクソン
レナート・カール
レオン・ゴレツカ
アレクサンダル・パブロヴィッチ
ラファエル・ゲレイロ
トム・ビショフ
サシャ・ボエ
アルフォンソ・デイヴィス
伊藤洋輝
キム・ミンジェ

バイエルンは国内2冠を取ったが、CL準決勝でPSGに逆転負け。各選手の出来はどうだったか？

2019年の2冠、2020年の6冠後、バイエルンはタイトルlessな時期が続いた。2024年を除けば毎年リーグ優勝は果たしたが、それ以上のタイトルはなかった。 

しかし今季、リーグを圧倒したバイエルンは再びベルリンへ。リーグ連覇とDFBポカールを獲得し、2冠を達成した。CL準決勝の劇的敗退と1月末のアウクスブルク戦でのリーグ唯一の黒星が唯一の瑕疵だが、シーズンを支えたのは2人の主役だった。 一方で、高年俸の選手は失望の象徴となった。

なお、出場時間が600分未満の選手には評価を付けない。

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-WOLFSBURG-BAYERN MUNICHAFP

    FCバイエルン・ミュンヘン、GK：マヌエル・ノイアー

    1シーズンにどれだけの波乱が許されるのか？マヌエル・ノイアーは「もちろん！」と答える。ミュンヘンの主将は、チャンピオンズリーグのPSG戦やレアル・マドリードとの準々決勝第1戦で圧巻のパフォーマンスを見せた。一方で、レアルとの第2戦では痛恨のミスを犯した。 それでも総じて好印象だった。期間中は筋肉系のトラブルで数試合欠場（DFBポカール決勝を含む）し、40歳の誕生日を迎え、契約延長とドイツ代表復帰も決めた。評価：2.5。

    • 出場試合数：37
    • 出場時間：3210
    • 失点：40
    • 無失点試合：11
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  • VfL Wolfsburg v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    FCバイエルン・ミュンヘン、ゴール：ヨナス・ウルビック

    ノイアーの体調不良で予想外に多くの出場機会を得て、安定したプレーと、アイントホーフェン戦やヴォルフスブルク戦で見せたような傑出したパフォーマンスを示した。現在、22歳の彼は正ゴールキーパーの座を確実なものにしている。問題は、その出番がいつ巡ってくるかだ。評価：2.5。

    • 出場試合数：20
    • 出場時間：1650分
    • 失点21
    • 無失点試合：7
  • Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    FCバイエルン・ミュンヘン、ディフェンダー：ダヨ・ウパメカノ

    元DFヴィンセント・コンパニーの指導で、27歳のフランス人選手はミスを減らし、世界屈指のセンターバックに成長。2030年までの大型契約延長も勝ち取った。評価：2。

    • 出場試合数：42
    • 出場時間3341
    • 得点2
    • アシスト3
  • Bayer 04 Leverkusen v FC Bayern München - DFB Cup SemifinalGetty Images Sport

    FCバイエルン・ミュンヘン、ディフェンダー：ジョナタン・ター

    序盤の調整難を乗り越え、すぐにウパメカノと完璧に連携。危機一髪を救う場面が何度もあった。クリアとシュートブロック数はクラブ最多。夏にバイエル・レバークーゼンから加入した彼は大当たり。評価：2。

    • 出場試合数：49
    • 出場時間：3769分
    • 得点3
    • アシスト：2
  • FBL-GER-BUNDESLIGA-FREIBURG-BAYERN MUNICHAFP

    FCバイエルン・ミュンヘン、ディフェンダー：キム・ミンジェ

    センターバックの3番手として定着。ブンデスリーガ後半戦はローテーションで起用され、堅実なプレーを見せた。しかし29歳の韓国人選手は放出候補とされる。評価：3.5。

    • 出場試合数：37
    • 出場時間2051
    • 得点1
    • アシスト1
  • hiroki itoGetty Images

    FCバイエルン・ミュンヘン、ディフェンダー：伊藤宏樹

    11月に中足骨骨折から復帰したものの、その後は控えにとどまった。春には筋繊維断裂で再び約1か月離脱。評価：4。

    • 出場試合数：23
    • 出場時間1049
    • 得点1
    • アシスト2
  • FC Bayern München v 1. FC Heidenheim 1846 - BundesligaGetty Images Sport

    FCバイエルン・ミュンヘン、ディフェンダー：コンラッド・ライマー

    バイエルン3年目のシーズン、彼は主力として定着した。MFながら左右のサイドで安定した守備と攻撃の活力を示した。2027年契約満了に伴う交渉では、28歳のオーストリア人が提示したとされる高額要求が不和を生んだ。評価：2。

    • 出場試合数：47
    • 出場時間3297
    • 得点3
    • アシスト13
  • FBL-GER-BUNDESLIGA-WOLFSBURG-BAYERN MUNICHAFP

    FCバイエルン・ミュンヘン、ディフェンダー：ヨシップ・スタニシッチ

    ライマーの対角線上で呼吸を合わせる相棒。堅実な前半戦を経て、春先に開花した。26歳のクラブ育成選手である彼は、サイドバックとしてライマーより守備寄りに役割を解釈しながらも、十分な得点とアシストを記録。PSGとの第1戦のような不振は例外だった。評価：2。

    • 出場試合数：43
    • 出場時間：3153
    • 得点3
    • アシスト：7
  • Atalanta BC v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    FCバイエルン・ミュンヘン、ディフェンダー：アルフォンソ・デイヴィス

    25歳のカナダ人左SBは、前十字靭帯断裂で長期離脱し、12月に復帰しても再三欠場。 現在は太腿の負傷で欠場しており、ホームでのワールドカップ開幕戦も出場できない。出場した試合でもほとんど説得力のあるプレーを見せられず、PSGとの第1戦でサプライズ先発した際もPKを献上するなど精彩を欠いた。評価：4.5。

    • 出場23試合
    • 出場時間841
    • 得点1
    • アシスト5
  • FBL-GER-BUNDESLIGA-MOENCHENGLADBACH-BAYERN MUNICHAFP

    FCバイエルン・ミュンヘン、ディフェンダー：サシャ・ボエイ

    守備的サイドバックの人材不足により、ボエイはシーズン序盤に予想外に多くの出場機会を得た。プレー内容はまずまずだったが、目立った活躍はなかった。年末から年明けにかけて病気で数週間欠場し、その後レンタルで古巣ガラタサライ（イスタンブール）へ復帰した。今後の去就は不透明。評価：4。

    • 出場試合数：15
    • 出場時間630分
    • 得点：0
    • アシスト：1
  • FC Bayern München v Atalanta BC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    FCバイエルン・ミュンヘン、ディフェンダー：トム・ビショフ

    TSGホッフェンハイムから移籍金なしで加入した新戦力は、慣れない左SBで起用され、将来性を示した。ビショフ（20）はキミッヒと同じ道を歩んでおり、同様のキャリアを築く可能性もある。評価：3。

    • 出場試合数：38
    • 出場時間1655
    • 得点3
    • アシスト3
  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - BundesligaGetty Images Sport

    FCバイエルン・ミュンヘン、MF：ヨシュア・キミッヒ

    コンパニ監督の4-2-3-1で、キミッヒ（31）は攻撃の起点となり、前線でも脅威を示し、最多のパスを供給した。ただしチャンピオンズリーグ準決勝PSG戦では決定力を欠いた。評価：2。

    • 出場試合数：49
    • 出場時間4073
    • 得点2
    • アシスト13
  • Aleksandar PavlovicGetty

    FCバイエルン・ミュンヘン、MF：アレクサンダル・パブロヴィッチ

    重要な試合ではキミッヒの隣で定位置を確保。22歳のクラブ育ちの彼は、キミッヒほど目立たなかったが、正確なパスで貢献した。評価：2.5。

    • 出場試合数：44
    • 出場時間3086
    • 得点4
    • アシスト：2
  • FC Bayern München v 1. FC Köln - BundesligaGetty Images Sport

    FCバイエルン・ミュンヘン、MF：レオン・ゴレツカ

    前シーズンの劇的復活後、ゴレツカはミュンヘンでの最終シーズン平均的な活躍だった。守備的MFでは3番手だったが、優勝決定後のブンデス終盤は多く出場し、得点とアシストを記録。ホーム最終戦ではケルン戦でファンから感動的な送別を受けた。評価：3.5。

    • 試合数：48
    • 出場時間2349
    • 得点5
    • アシスト：5
  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - BundesligaGetty Images Sport

    FCバイエルン・ミュンヘン、MF：ラファエル・ゲレイロ

    引退を控えた今シーズン、ラファエル・ゲレイロは「らしい」活躍を見せた。重要度の低い試合では、32歳のポルトガル人が複数のポジションで得点を重ね、チームを支えた。3年間の契約は満了となり、更新はなし。評価：3.5。

    • 出場試合数：29
    • 出場時間1207
    • 得点6
    • アシスト3
  • FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    FCバイエルン・ミュンヘン、FW：セルジュ・ニャブリ

    代替選手が不足していた昨夏、30歳の彼はトップストライカー・ケインの背後に定位置を確保し、そのチャンスを活かした。その成果として2030年までの新契約を獲得。しかしシーズン終盤の重要な時期に内転筋を負傷し、ワールドカップも欠場した。評価：2.5。

    • 出場試合数：37
    • 出場時間：2041分
    • 得点10
    • アシスト11
  • FC Bayern München v 1. FC Heidenheim 1846 - BundesligaGetty Images Sport

    FCバイエルン・ミュンヘン、フォワード：ジャマル・ムシアラ

    全体的に物足りないシーズンだった。23歳の創造力豊かな選手は腓骨骨折から1月に復帰したが、調子が上がるまで時間がかかった。 3月末には体調を崩し再び欠場。しかしグナブリーの負傷でスタメンを掴むと、一気に調子を上げた。CL準決勝PSG戦とDFBポカール決勝では決定機を活かせず、有終の美を飾れなかった。評価：4。

    • 出場試合数：24
    • 出場時間1174
    • 得点5
    • アシスト6
  • FC Bayern München v 1. FC Köln - BundesligaGetty Images Sport

    FCバイエルン・ミュンヘン、FW：マイケル・オリゼ

    ブンデスリーガのシーズン最優秀選手に選ばれたのは当然で、まもなくバロンドールの候補にも入るだろう。24歳のフランス人選手は、シーズンを通じて華麗かつ効果的なプレーを見せた。評価：1。

    • 出場試合数：52
    • 出場時間4015分
    • 得点22
    • アシスト31
  • luis diaz(C)Getty images

    FCバイエルン・ミュンヘン、FW：ルイス・ディアス

    7000万ユーロでリヴァプールFCから加入した新戦力は、ダイナミズムと闘志で左サイドに貢献。決定力不足が課題だったが、シーズンを通じて成長した。評価：1.5。

    • 出場試合数：51
    • 出場時間4060分
    • 得点26
    • アシスト23
  • Sport-Club Freiburg v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    FCバイエルン・ミュンヘン、フォワード：レナート・カール

    今シーズン、急成長を遂げたスターで、物議を醸す存在でもある。17歳でチャンピオンズリーグを席巻し、秋には連続でマン・オブ・ザ・マッチに選ばれた。冬のオフにはレアル・マドリード移籍を夢見たドリブラーで、3月にドイツ代表デビュー。 負傷離脱中にはピンクの全身スーツでアリアンツ・アレーナを歩き、話題をさらった。復帰後は代表に選ばれ、W杯メンバー入り。今後もピッチ内外で注目を集めるだろう。評価：2.5。

    • 出場試合数：40
    • 出場時間：1984分
    • 得点9
    • アシスト：8
  • FC Bayern München v 1. FC Köln - BundesligaGetty Images Sport

    FCバイエルン・ミュンヘン、FW：ハリー・ケイン

    ブンデスリーガ得点王、欧州ゴールデンシュー受賞、DFBポカール決勝制覇。さらにゲームメーカーや守備の要も務めた。32歳のイングランド人選手はキャリア最高のシーズンを送ったが、真の頂点はまだ遠い。評価：1.

    • 出場試合数：51
    • 出場時間：4050分
    • 得点61
    • アシスト：7
  • FBL-EUR-C1-ATALANTA-BAYERN MUNICHAFP

    FCバイエルン・ミュンヘン、FW：ニコラス・ジャクソン

    120分ごとに1得点は奪ったが、多くは重要な場面ではなかった。チェルシーからのレンタル費用は移籍金と年俸合わせて約2500万ユーロとされ、期待外れだった。バイエルンは24歳のセネガル人との完全移籍を見送った。評価：4。

    • 出場試合数：34
    • 出場時間1320
    • 得点11
    • アシスト4
  • 1. FSV Mainz 05 v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    FCバイエルン・ミュンヘン：評価対象外の選手

    ヴィンセント・コンパニー監督はカール以外にも、カシアーノ・キアラ（17）、エルブリン・オスマニ（16）、ジョナ・クシ＝アサレ（18）、 フェリペ・チャベス（19）、フィリップ・パヴィッチ（16）、デビッド・サントス・ダイバー（19）、マイコン・カルドソ（17）、ウィズダム・マイク（17）、デニズ・オフリ（19）、バラ・サポコ・ンディアイ（18）。また、3番手のベテランGKスヴェン・ウルライヒ（37）も1度起用された。