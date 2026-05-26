2019年の2冠、2020年の6冠後、バイエルンはタイトルlessな時期が続いた。2024年を除けば毎年リーグ優勝は果たしたが、それ以上のタイトルはなかった。

しかし今季、リーグを圧倒したバイエルンは再びベルリンへ。リーグ連覇とDFBポカールを獲得し、2冠を達成した。CL準決勝の劇的敗退と1月末のアウクスブルク戦でのリーグ唯一の黒星が唯一の瑕疵だが、シーズンを支えたのは2人の主役だった。 一方で、高年俸の選手は失望の象徴となった。

なお、出場時間が600分未満の選手には評価を付けない。