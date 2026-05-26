2019年の2冠、2020年の6冠後、バイエルンはしばらくタイトルから遠ざかった。2024年は無冠に終わったが、それ以外の年はリーグ優勝は果たしていた。

しかし今季はブンデスリーガで圧倒的な強さを見せ、ドイツの首都ベルリンでリーグ優勝とDFBポカールを獲得。チャンピオンズリーグ準決勝の劇的敗退と1月末のアウクスブルク戦でのリーグ唯一の黒星が影を落としたものの、シーズンは2人の主役が彩った。 一方で、高年俸の選手は失望の象徴となった。

なお、出場時間600分未満の選手は評価対象外とする。