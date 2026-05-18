コヴァチ監督は、ドルトムントが現在2位争いをしているという見解を隠さなかった。優勝争いの勝敗を分ける決定的な要因として、古巣バイエルンの圧倒的な資金力と選手層の厚さを挙げた。

「誰もがより高く、より遠くへ、より速く進みたいと期待していることは理解している。だが来年、私たちがバイエルンに挑めるとは思えない。私は現実主義者であり、客観的に見ている。バイエルンには私たちよりもはるかに資金とスーパースターがいる」とコヴァチは語った。