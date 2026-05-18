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「バイエルンに挑むのは難しい」とニコ・コヴァチ監督。2026-27シーズンの悲観的予測がドルトムント理事会の反感を買った。
BVBにとっての厳しい現実
ドルトムントは長年バイエルンの独走を阻む最大のライバルとされてきたが、現監督のコヴァチは来季すら始まっていない時点で早くも白旗を掲げた。かつてアリアンツ・アレーナで指揮した彼は、ブンデスリーガの現状に厳しい意見を述べた。
WAZ紙のインタビューで、2026-27シーズンにドルトムントがバイエルンと互角に戦えるかと問われたコヴァチは、激励の言葉ではなく、クラブ首脳や「イエロー・ウォール」を苛立たせる容赦ない正直さを選んだ。
- AFP
コヴァッチの物議を醸した優勝発言
コヴァチ監督は、ドルトムントが現在2位争いをしているという見解を隠さなかった。優勝争いの勝敗を分ける決定的な要因として、古巣バイエルンの圧倒的な資金力と選手層の厚さを挙げた。
「誰もがより高く、より遠くへ、より速く進みたいと期待していることは理解している。だが来年、私たちがバイエルンに挑めるとは思えない。私は現実主義者であり、客観的に見ている。バイエルンには私たちよりもはるかに資金とスーパースターがいる」とコヴァチは語った。
財政格差が最大の懸案である
ドルトムントの監督は、ドイツサッカー界の経済格差への不満を口にした。BVBは今季73ポイントを稼ぎクラブ史上5番目の好成績を残したが、勢い衰えぬバイエルンには及ばなかった。コヴァッチ監督は、バイエルンの豊富な資金と補強体制が彼らを「手の届かない存在」にしているとし、シグナル・イドゥナ・パークのファンに優勝トロフィー獲得の待ち時間がまだ続く可能性を突きつけた。
コヴァチは、アリアンツ・アレーナの厚い戦力が悲観の要因だと指摘。ドルトムントがギラッシやクートといった若手に依存する一方、バイエルンは常に世界クラスのスターを起用できるため、現時点では太刀打ちできないと語った。
- AFP
ドルトムントの余波を乗り切る
54歳の指揮官は今、綱渡りの状況にある。彼は自分を「現実主義者」だとするが、シグナル・イドゥナ・パークの多くには不必要な降伏と映る。 ドルトムントは長年、バイエルンを倒しグローバルブランドとしての地位確立を目指してきた。その矢先、監督自らが可能性を公然と否定したことは、広報面で大きな痛手だ。選手たちの反応と、クラブが補強資金を投入するかどうかが注目される。