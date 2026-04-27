以前、エル・マラ、兄マレク、両親、ブライトンは夏の移籍で口頭合意に達したとされる。しかしプレミア6位のブライトンは、ケルンの移籍金要求を受け入れなかった。

最終提案の3500万ユーロもケルンには不足とされ、交渉は事実上決裂した。ケルンの地方紙は、同クラブが5000万ユーロの移籍金を要求していると伝えた。成立すればエル・マラはクラブ史上最高額での売却となる。 現在の最高額は2018年にTJ天海へ移籍したアンソニー・モデステの2900万ユーロだ。

それでもチェルシーとニューカッスルは依然として興味を示しており、バイエルンも様子を見ているという。