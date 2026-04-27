サイード・エル・マラは、今夏ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンへの移籍が報じられていたが、実現しない見込みだ。ケルナー・シュタット・アンツァイガー紙によると、ファビアン・ヒュルツェラー監督率いるプレミアリーグのクラブは、1.FCケルンの19歳 talento 獲得競争からすでに撤退したという。
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バイエルンにまだチャンスは？エル・マラ巡る移籍交渉に意外な展開
以前、エル・マラ、兄マレク、両親、ブライトンは夏の移籍で口頭合意に達したとされる。しかしプレミア6位のブライトンは、ケルンの移籍金要求を受け入れなかった。
最終オファー3500万ユーロもケルン側には不足とされ、交渉は事実上決裂した。ケルンの地方紙によると、同クラブは5000万ユーロの移籍金を要求。成立すればエル・マラはクラブ史上最高額での売却となる。 現在の最高額は2018年にTJ天海へ移籍したアンソニー・モデステの2900万ユーロだ。
それでもチェルシーとニューカッスルは依然として興味を示しており、バイエルンも様子を見ているという。
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バイエルン、ルイス・ディアスを狙う
ドイツの最多優勝クラブは、左ウイングのルイス・ディアスの代役兼ライバルを探している。そのためバイエルンは最近、ニューカッスル・ユナイテッドのアンソニー・ゴードン獲得候補として噂されている。ゴードン自身もバイエルン移籍に前向きで、代理人とバイエルン首脳陣はすでに話し合っているという。
ゴードンは左翼でディアスのライバルとなるだけでなく、ケインの負担を軽減し、トップ下でもプレーできる。移籍金はディアスよりはるかに低く抑えられそうだ。
ニューカッスルは契約が2030年まで残っているため、移籍金は8000万ユーロ以上を要求するとみられ、バイエルンとしては高額だ。それでもスカイ・スポーツは、バイエルンがケルン側の「エル・マラ」に対する要求も高すぎると判断し、他の選択肢を探っていると伝えている。
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ケルンはエル・マラに著名なコンサルティング会社を付ける方針だと報じられている。
『シュタット・アンツァイガー』紙によると、ブライトンからのオファーが破談となった後、エル・マラ氏とケルン経営陣が新たな展開を話し合う会談を行った。ケルンは、自ら交渉するエル・マラ一家に、CAAステラーの著名アドバイザー、ティース・ブリーマイスター氏の支援を提案している。
同エージェントにはフェルミン・ロペス、オマル・マルムシュ、エドゥアルド・カマヴィンガ、ジャック・グリーリッシュなど大物選手が所属しており、今夏に兄弟が移籍してもおかしくない規模の取引はCAAステラーにとって日常だ。
サイード・エル・マラ：成績データと統計
クラブ 試合 ゴール アシスト 1.FCケルン 33 11 5 FCヴィクトリア・ケルン 45 14 6 FCヴィクトリア・ケルン 19 11 6