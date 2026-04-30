『The Athletic』によると、チェルシーは今シーズン終了までバイエルン・ミュンヘンにレンタル移籍中のFWに、約7000万ユーロの移籍金を設定した。
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バイエルンには彼の居場所はない。チェルシーはレンタル中のジャクソンに巨額移籍金を提示した。
チェルシーは昨夏、ジャクソンを行き先ミュンヘンへ1年間のレンタル移籍させた。彼はここ数週間、エース・ハリー・ケインの控えとして十分に役割を果たした。しかし、バイエルン・ミュンヘンのスポーツディレクター、マックス・エベルは「ジャクソンにミュンヘンでの将来はない」と明言。今シーズン限りで彼はセーベナー通りを去る。
バイエルンは1年間のレンタル料として異例の1650万ユーロをチェルシーに支払い、さらに6500万ユーロを払えば完全移籍も可能だった。
- AFP
ニコラス・ジャクソンにチェルシーでの将来はあるのか？
チェルシーは2023年、3700万ユーロを支払いビジャレアルからジャクソン獲得。2033年までの契約が残っているため、7000万ユーロのオファーは妥当と見る。バイエルンでは1150分で10ゴール4アシストを記録している。
ただ、チェルシーが今夏に売却するか、再起の機会を与えるかは不明だ。新監督がジャクソンを戦力と見るかどうかに左右される。1月に就任したリアム・ロゼニオールはすでに解任されている。 シーズン終了までは前アシスタントコーチのカルム・マクファーレンが暫定指揮を執る。後任は未定で、最有力候補はチェルシーで4年半プレーし、現在セリエAコモを率いる元世界クラスMFセスク・ファブレガスだ。
ニコラス・ジャクソンは特にイタリアで注目されている。
チェルシーがジャクソン売却を検討した場合、高額な希望移籍金は交渉を難航させる恐れがある。TheAthleticによると、買い取りオプションまたは義務付きの再レンタルも選択肢だという。
現在、最も関心を示しているのはユヴェントスとACミランだ。ジャクソンはミュンヘンへのレンタル前、チェルシーで2年間81試合30ゴール12アシストを記録している。
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ニコラス・ジャクソンのFCバイエルンでの成績
ゲーム
30分
出場時間
1,152
得点
10
アシスト
4
イエローカード
1
レッドカード
1