チェルシーは昨夏、ジャクソンを行き先ミュンヘンへ1年間のレンタル移籍させた。彼はここ数週間、エース・ハリー・ケインの控えとして十分に役割を果たした。しかし、バイエルン・ミュンヘンのスポーツディレクター、マックス・エベルは「ジャクソンにミュンヘンでの将来はない」と明言。今シーズン限りで彼はセーベナー通りを去る。

バイエルンは1年間のレンタル料として異例の1650万ユーロをチェルシーに支払い、さらに6500万ユーロを払えば完全移籍も可能だった。