バイエルンは11月初めのCLグループステージでパリを2-1で破った。前半はバイエルンが圧倒し、マルキーニョスは不安定で、ルイス・ディアスに2点目を許した。

解説者のフンメルスもヘーヴェデスの意見に同意し、マルキーニョスをPSGの弱点と指摘。「彼はバイエルンの激しいプレスに備えていなかった」と元ドイツ代表は振り返った。 「彼はそのペースに完全に付いていけていないように見えた。本来なら対応できるはずだが、今日は少し頭の中でそれが気になっているのかもしれない」

バイエルンの選手なら、彼がボールを持った瞬間に再びプレッシャーをかけて不安を植え付けるだろう」と語った。マルキーニョスと元フランクフルトのウィリアン・パチョで構成されるパリのセンターバックについて、フンメルスは「確かに良いが、バイエルンのレベルには達していない」と結論付けた。