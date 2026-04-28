「リーグ戦では彼が最大の弱点だった」とプライムの専門家ヘーヴェデスは、火曜日の夜に行われるチャンピオンズリーグ準決勝第1戦を前にPSGのセンターバック兼キャプテンについて語った。
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「バイエルンには及ばない」：2人のW杯優勝者がPSGの弱点を指摘
バイエルンは11月初めのCLグループステージでパリを2-1で破った。前半はバイエルンが圧倒し、マルキーニョスは不安定で、ルイス・ディアスに2点目を許した。
解説者のフンメルスもヘーヴェデスの意見に同意し、マルキーニョスをPSGの弱点と指摘。「彼はバイエルンの激しいプレスに備えていなかった」と元ドイツ代表は振り返った。 「彼はそのペースに完全に付いていけていないように見えた。本来なら対応できるはずだが、今日は少し頭の中でそれが気になっているのかもしれない」
バイエルンの選手なら、彼がボールを持った瞬間に再びプレッシャーをかけて不安を植え付けるだろう」と語った。マルキーニョスと元フランクフルトのウィリアン・パチョで構成されるパリのセンターバックについて、フンメルスは「確かに良いが、バイエルンのレベルには達していない」と結論付けた。
- AFP
PSGでマルキーニョスは大一番で頼れる存在になっている。
マルキーニョスは2013年からPSGでプレーし、10年かけてクラブの象徴になった。長年CL制覇を逃してきたが、31歳の昨季、ついにチームを優勝に導いた。
今季は「大一番」の男だ。リーグ・アンでは直近9試合で1試合のみの出場に留まり、キャプテンマークも外れた。 だがチャンピオンズリーグでは、ルイス・エンリケ監督は彼を重用。今季CL14試合中12試合に出場し、バイエルン戦でも先発した。4月の中盤、リヴァプールとの準々決勝第2戦（2-0）では自陣5メートルエリアでの見事なセーブでチームを救った。
パリでの準決勝第1戦後、チームは来週水曜にミュンヘンで第2戦に臨む。勝者は5月末、ブダペストの決勝でアーセナルまたはアトレティコと対戦する。
PSG対FCバイエルン・ミュンヘン：先発メンバー
PSGの先発メンバー
サフォノフ - ハキミ、マルキーニョス、パチョ、メンデス - ネヴェス、ヴィティーニャ、ザイール＝エメリー - クヴァラツケリア、ドゥエ、デンベレ
バイエルンの先発メンバー
ノイアー - スタニシッチ、ウパメカノ、ター、デイヴィス - キミッヒ、パブロヴィッチ - オリゼ、ムシアラ、ディアス - ケイン