Goal.com
ライブ
Live Scores, Stats, and the Latest News
FBL-FRA-LIGUE1-PSG-LYONAFP
Oliver Maywurm

翻訳者：

「バイエルンには及ばない」：2人のW杯優勝者がPSGの弱点を指摘

チャンピオンズ リーグ
パリ・サンジェルマン 対 バイエルン
パリ・サンジェルマン
バイエルン
マルキーニョス

マッツ・フンメルスとベネディクト・ヘーヴェデスは、パリ・サンジェルマン対バイエルンの試合で、マルキーニョスがパリの弱点になると分析している。

「リーグ戦では彼が最大の弱点だった」とプライムの専門家ヘーヴェデスは、火曜日の夜に行われるチャンピオンズリーグ準決勝第1戦を前にPSGのセンターバック兼キャプテンについて語った。

  • バイエルンは11月初めのCLグループステージでパリを2-1で破った。前半はバイエルンが圧倒し、マルキーニョスは不安定で、ルイス・ディアスに2点目を許した。

    解説者のフンメルスもヘーヴェデスの意見に同意し、マルキーニョスをPSGの弱点と指摘。「彼はバイエルンの激しいプレスに備えていなかった」と元ドイツ代表は振り返った。 「彼はそのペースに完全に付いていけていないように見えた。本来なら対応できるはずだが、今日は少し頭の中でそれが気になっているのかもしれない」

    バイエルンの選手なら、彼がボールを持った瞬間に再びプレッシャーをかけて不安を植え付けるだろう」と語った。マルキーニョスと元フランクフルトのウィリアン・パチョで構成されるパリのセンターバックについて、フンメルスは「確かに良いが、バイエルンのレベルには達していない」と結論付けた。

    • 広告
  • FBL-EUR-C1-PSG-BAYERNAFP

    PSGでマルキーニョスは大一番で頼れる存在になっている。

    マルキーニョスは2013年からPSGでプレーし、10年かけてクラブの象徴になった。長年CL制覇を逃してきたが、31歳の昨季、ついにチームを優勝に導いた。

    今季は「大一番」の男だ。リーグ・アンでは直近9試合で1試合のみの出場に留まり、キャプテンマークも外れた。 だがチャンピオンズリーグでは、ルイス・エンリケ監督は彼を重用。今季CL14試合中12試合に出場し、バイエルン戦でも先発した。4月の中盤、リヴァプールとの準々決勝第2戦（2-0）では自陣5メートルエリアでの見事なセーブでチームを救った。

    パリでの準決勝第1戦後、チームは来週水曜にミュンヘンで第2戦に臨む。勝者は5月末、ブダペストの決勝でアーセナルまたはアトレティコと対戦する。

  • PSG対FCバイエルン・ミュンヘン：先発メンバー


    PSGの先発メンバー

    サフォノフ - ハキミ、マルキーニョス、パチョ、メンデス - ネヴェス、ヴィティーニャ、ザイール＝エメリー - クヴァラツケリア、ドゥエ、デンベレ

    バイエルンの先発メンバー

    ノイアー - スタニシッチ、ウパメカノ、ター、デイヴィス - キミッヒ、パブロヴィッチ - オリゼ、ムシアラ、ディアス - ケイン


ブンデスリーガ
バイエルン crest
バイエルン
FCB
FCハイデンハイム crest
FCハイデンハイム
HDH
リーグ・アン
パリ・サンジェルマン crest
パリ・サンジェルマン
PSG
ロリアン crest
ロリアン
FCL