ゴードンはスペイン移籍を希望していると報じられている。ハンス・フリック監督、スポーツディレクターのデコ、ジョアン・ラポルタ会長が率いる北東部のスポーツプロジェクトに魅力を感じているという。

この流れが「ブルグラナ」に傾いたのは、デコがアシスタントのボヤン・クルキッチ、ジョアン・アマラルとロンドンを視察した結果だ。

公式にはチェルシーのFWジョアン・ペドロとも接触したが、報道によると代表団の最優先事項はゴードンだった。この「魅力攻勢」は実を結び、状況に大きな影響を与えたという。