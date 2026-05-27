これにより、カタルーニャのクラブはイングランド代表選手争奪戦で優位に立った。バイエルン・ミュンヘンとリヴァプールは、この25歳を巡る争いで空振りに終わったようだ。
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バイエルンにとって痛手となる移籍交渉か？アンソニー・ゴードンは別の強豪クラブへの移籍を希望しているようだ。
ゴードンはスペイン移籍を希望していると報じられている。ハンス・フリック監督、スポーツディレクターのデコ、ジョアン・ラポルタ会長が率いる北東部のスポーツプロジェクトに魅力を感じているという。
この流れが「ブルグラナ」に傾いたのは、デコがアシスタントのボヤン・クルキッチ、ジョアン・アマラルとロンドンを視察した結果だ。
公式にはチェルシーのFWジョアン・ペドロとも接触したが、報道によると代表団の最優先事項はゴードンだった。この「魅力攻勢」は実を結び、状況に大きな影響を与えたという。
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バイエルンとリヴァプールは、どうやら空振りに終わりそうだ。
リバプール出身の彼は、将来について最終決断を迫られている。しかし報道によると、バルセロナの熱心なアプローチを受け、将来的に「ブルグラナ」のユニフォームを着ることを強く望んでいるという。彼の最大の夢はカンプ・ノウでプレーすることだ。
一方、バイエルンは数週間前からゴードンに興味を示し、ここ数日はリヴァプールも獲得に動いた。リヴァプールは今シーズン不振で、モハメド・サラーも退団する。攻撃陣を強化するため、リヴァプールは宿敵エヴァートンの元FWの獲得を熱心に目指したが、本人がバルセロナを優先しているため失敗したようだ。
ゴードンの年俸はバルサの予算内だ
FCバルセロナは選手側と合意したものの、依然として大きな財政的障壁に直面している。ゴードンは2030年までの長期契約をニューカッスルと結んでいるため、交渉の主導権はニューカッスルにある。
数週間前、ニューカッスルは彼の市場価値を8500万～9000万ユーロと見積もったが、バルサはその額を支払う用意はない。
年俸はバルサの予算内であり、本人も移籍を強く希望している。この点が交渉の切り札となる可能性もある。バルサは5年契約での獲得を狙う。
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ゴードンは多目的に活用できます
バルサはゴードン獲得で戦力層の厚みが増すと期待している。彼は左サイドの負担を軽減し、ラフィーニャの代役も務める。ラフィーニャは今季負傷が多く、ラッシュフォードもレンタルバックとなった。
ゴードンはセンターフォワードも務められるため、ロベルト・レヴァンドフスキの穴を部分的に埋めることができる。彼の加入で、新得点源確保の緊急度は大きく下がった。
ただし、バルセロナが「典型的な9番」の獲得を諦めたわけではない。それでもゴードンが加われば、デコはより余裕を持って補強を進められるだろう。