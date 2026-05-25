リヴァプールはすでに具体的な交渉段階にあると報じられている。

アイヒホルンは現在、欧州で注目の若手MF。バイエルン、ドルトムント、レバークーゼンも16歳の誕生日を目前に2部デビューした彼に強い関心を示している。

契約には1000～1200万ユーロの移籍条項が含まれている。バイエルンのスポーツディレクター、マックス・エベルルは「ケニー・アイヒホルンを逃すようなことがあれば、我々は仕事を果たしていない」と『Bild』紙に語った。