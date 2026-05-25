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Kennet EichhornGetty Images
Oliver Maywurm

翻訳者：

バイエルンとBVBは警戒を。世界的なクラブがヘルタの若手ケネット・アイヒホルン争奪戦に参入し、本腰を入れ始めた。

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バイエルンとドルトムントは、ドイツの若手有望選手を巡り、海外クラブとの競争も激化しそうだ。

スカイの報道によると、ヘルタ・ベルリン所属のMFケネット・アイヒホルン争奪戦にリヴァプールFCも加わった。

  • リヴァプールはすでに具体的な交渉段階にあると報じられている。

    アイヒホルンは現在、欧州で注目の若手MF。バイエルン、ドルトムント、レバークーゼンも16歳の誕生日を目前に2部デビューした彼に強い関心を示している。

    契約には1000～1200万ユーロの移籍条項が含まれている。バイエルンのスポーツディレクター、マックス・エベルルは「ケニー・アイヒホルンを逃すようなことがあれば、我々は仕事を果たしていない」と『Bild』紙に語った。

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  • Kennet EichhornGetty Images

    マンチェスター・シティもケネット・アイヒホルンに興味？

    イングランドではリヴァプールとマンチェスター・シティがアイヒホルンに接触したと報じられている。シティは獲得後、一旦レンタル移籍させる方針で、バイエル・レバークーゼンが有力な行き先だ。

    アイヒホルンはヘルタで序盤にレギュラーを獲得したが、1月の足首負傷で2か月半離脱。終盤は先発に復帰した。 U-21ドイツ代表の彼は2部で17試合に出場し、第33節グロイター・フュルト戦（2-1）で初得点をマークした。

  • まもなくケネット・アイヒホルンのライバルとなるか？ 現リヴァプールFCのセントラルMFたち

    プレイヤー

    年齢

    契約満了

    ライアン・グラヴェンベルク

    24

    2032

    アレクシス・マカリスト

    27

    2028

    カーティス・ジョーンズ

    25

    2027

    遠藤 亘

    33

    2027

    ステファン・バイチェティッチ

    21

    2027

    トレイ・ニョニ

    18

    2030