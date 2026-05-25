スカイの報道によると、ヘルタ・ベルリン所属のMFケネット・アイヒホルン争奪戦にリヴァプールFCも加わった。
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バイエルンとBVBは警戒を。世界的なクラブがヘルタの若手ケネット・アイヒホルン争奪戦に参入し、本腰を入れ始めた。
リヴァプールはすでに具体的な交渉段階にあると報じられている。
アイヒホルンは現在、欧州で注目の若手MF。バイエルン、ドルトムント、レバークーゼンも16歳の誕生日を目前に2部デビューした彼に強い関心を示している。
契約には1000～1200万ユーロの移籍条項が含まれている。バイエルンのスポーツディレクター、マックス・エベルルは「ケニー・アイヒホルンを逃すようなことがあれば、我々は仕事を果たしていない」と『Bild』紙に語った。
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マンチェスター・シティもケネット・アイヒホルンに興味？
イングランドではリヴァプールとマンチェスター・シティがアイヒホルンに接触したと報じられている。シティは獲得後、一旦レンタル移籍させる方針で、バイエル・レバークーゼンが有力な行き先だ。
アイヒホルンはヘルタで序盤にレギュラーを獲得したが、1月の足首負傷で2か月半離脱。終盤は先発に復帰した。 U-21ドイツ代表の彼は2部で17試合に出場し、第33節グロイター・フュルト戦（2-1）で初得点をマークした。
まもなくケネット・アイヒホルンのライバルとなるか？ 現リヴァプールFCのセントラルMFたち
プレイヤー
年齢
契約満了
ライアン・グラヴェンベルク
24
2032
アレクシス・マカリスト
27
2028
カーティス・ジョーンズ
25
2027
遠藤 亘
33
2027
ステファン・バイチェティッチ
21
2027
トレイ・ニョニ
18
2030