『キッカー』誌によると、パリ・サンジェルマンはドイツの最多優勝クラブに所属する世界屈指のウイング、フランス代表選手獲得に本腰を入れるという。
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バイエルンとレアルの移籍協定が破綻か。次なる強豪がオリゼ獲得へ
PSG首脳陣は、ワールドカップで「トリコロール軍団」の一員としてプレーするオリゼの活躍を注視している。オリゼはウスマン・デンベレ、ブラッドリー・バルコラ、デズィレ・ドゥエというチャンピオンズリーグ優勝チームの主力3人とともにプレーしている。
しかしバイエルンではウイング起用が主だが、W杯では4試合中3試合でハーフタイム後にムバッペの背後、10番ポジションに入った。セネガル戦の序盤が低調だったためで、以降この位置で4アシストを記録している。 オリゼは先日『レキップ』の取材に「10番の役割は私にとって最も自然で、少し自由度が高い。このポジションで育ってきた」と語った。
- AFP
FCバイエルンはマイケル・オリゼの移籍を断固として拒否している
来夏にスーパースターが退団するという報道について、ミュンヘンのクラブ幹部は最近、公式に否定した。それでもマドリード側が引き抜きを試みているという噂は絶えない。 その後、レアルは公式声明でオリゼへのオファーを否定した。
これは6月初旬、バイエルンのヘルベルト・ハイナー会長とレアルのフロレンティーノ・ペレス会長が交わした合意によるもので、ドイツ『Sport Bild』が報じていた。 この合意では、相手クラブに通知なしに選手を引き抜かないと約束し、憶測による移籍金高騰を防ぐのが目的だ。
バイエルンの本拠地ゼーベナー・シュトラーセでは、この合意で補強計画への安心感が広がった。Skyによると、ドイツ最多優勝クラブには落ち着きがあるが、パリ・サンジェルマン（PSG）の関心が高まれば状況は一変する恐れがある。PSGにはカタールの政府系ファンドがバックにつき、移籍金はほとんど問題にならないからだ。それは最近の例が示している。
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バイエルン、オリゼとの契約延長目指す
バイエルンはフランス代表オリゼとの契約を2031年まで延長する方針だ。ワールドカップ後に正式交渉に入り、成立すれば年俸はハリー・ケイン、ジャマル・ムシアラと同じ約2500万ユーロとなる。
現契約は2029年までで、24歳のオリゼは2024年夏、5300万ユーロの違約金でクリスタル・パレスから加入。公式戦107試合で42得点54アシストを記録している。