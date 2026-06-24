バイエルンとレアルの移籍協定が破綻か。次なる強豪がオリゼ獲得へ

来夏にスーパースターが退団するという報道について、ミュンヘンのクラブ幹部は最近、公式に否定した。それでもマドリード側が引き抜きを試みているという噂は絶えない。 その後、レアルは公式声明でオリゼへのオファーを否定した。

これは6月初旬、バイエルンのヘルベルト・ハイナー会長とレアルのフロレンティーノ・ペレス会長が交わした合意によるもので、ドイツ『Sport Bild』が報じていた。 この合意では、相手クラブに通知なしに選手を引き抜かないと約束し、憶測による移籍金高騰を防ぐのが目的だ。

バイエルンの本拠地ゼーベナー・シュトラーセでは、この合意で補強計画への安心感が広がった。Skyによると、ドイツ最多優勝クラブには落ち着きがあるが、パリ・サンジェルマン（PSG）の関心が高まれば状況は一変する恐れがある。PSGにはカタールの政府系ファンドがバックにつき、移籍金はほとんど問題にならないからだ。それは最近の例が示している。