バイエルンとドルトムントの目論見は外れるか。マンチェスター・シティがドイツの逸材争奪戦に参入。

16歳の彼は今シーズンユヴェントスでブレイクし、高い身体能力と走力、ビルドアップ、そして激しいタックル（イエローカード7枚）で将来を嘱望されている。

シュテファン・ライトル監督の下、公式戦15試合に出場。先週末のディナモ・ドレスデン戦（1-0勝利）では68分にケヴィン・セッサと交代し、負傷から復帰した。

マンチェスター・シティでは、即戦力としての起用は難しく、移籍後すぐにレンタル移籍して出場機会を得る案が現実的だ。

スカイによると、バイエル・レバークーゼンがすでにオファーを提示し、ヘルタへのレンタルも検討されているという。