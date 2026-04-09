移籍専門家のファブリツィオ・ロマーノ氏によると、イングランドのクラブも16歳のこの選手に興味を示しているという。
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バイエルンとドルトムントの目論見は外れるか。マンチェスター・シティがドイツの逸材争奪戦に参入。
代表戦中断前まで足首の怪我で離脱していたアイヒホルンは、来夏、移籍金1000～1200万ユーロで獲得可能となる。
そのため多くのクラブが関心を示しており、スカイブルースだけでなく、バイエルン・ミュンヘン、ボルシア・ドルトムント、アイントラハト・フランクフルト、バイエル04レバークーゼン、RBライプツィヒもこのMFに注目しているという。
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ケネット・アイヒホルン、ヘルタ・ベルリンでブレイクを果たす
16歳の彼は今シーズンユヴェントスでブレイクし、高い身体能力と走力、ビルドアップ、そして激しいタックル（イエローカード7枚）で将来を嘱望されている。
シュテファン・ライトル監督の下、公式戦15試合に出場。先週末のディナモ・ドレスデン戦（1-0勝利）では68分にケヴィン・セッサと交代し、負傷から復帰した。
マンチェスター・シティでは、即戦力としての起用は難しく、移籍後すぐにレンタル移籍して出場機会を得る案が現実的だ。
スカイによると、バイエル・レバークーゼンがすでにオファーを提示し、ヘルタへのレンタルも検討されているという。
2025/26シーズンのヘルタ・ベルリンにおけるケネット・アイヒホルンの成績
ゲーム：
15
出場時間：
1,023
得点:
1
アシスト：
0