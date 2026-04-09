Goal.com
ライブ
Kennet EichhornGetty Images
Christian Guinin

翻訳者：

バイエルンとドルトムントの目論見は外れるか。マンチェスター・シティがドイツの逸材争奪戦に参入。

2. ブンデスリーガ
K. Eichhorn
移籍情報
ブンデスリーガ
プレミアリーグ
ヘルタ・ベルリン
マンチェスター・シティ
バイエルン
ボルシア・ドルトムント

ヘルタ・ベルリンのトップタレント、ケネット・アイヒホルンを巡る争奪戦に、マンチェスター・シティが加わった。

移籍専門家のファブリツィオ・ロマーノ氏によると、イングランドのクラブも16歳のこの選手に興味を示しているという。

  • 代表戦中断前まで足首の怪我で離脱していたアイヒホルンは、来夏、移籍金1000～1200万ユーロで獲得可能となる。

    そのため多くのクラブが関心を示しており、スカイブルースだけでなく、バイエルン・ミュンヘン、ボルシア・ドルトムント、アイントラハト・フランクフルト、バイエル04レバークーゼン、RBライプツィヒもこのMFに注目しているという。

    • 広告
  • EichhornGetty

    ケネット・アイヒホルン、ヘルタ・ベルリンでブレイクを果たす

    16歳の彼は今シーズンユヴェントスでブレイクし、高い身体能力と走力、ビルドアップ、そして激しいタックル（イエローカード7枚）で将来を嘱望されている。

    シュテファン・ライトル監督の下、公式戦15試合に出場。先週末のディナモ・ドレスデン戦（1-0勝利）では68分にケヴィン・セッサと交代し、負傷から復帰した。

    マンチェスター・シティでは、即戦力としての起用は難しく、移籍後すぐにレンタル移籍して出場機会を得る案が現実的だ。

    スカイによると、バイエル・レバークーゼンがすでにオファーを提示し、ヘルタへのレンタルも検討されているという。

  • 2025/26シーズンのヘルタ・ベルリンにおけるケネット・アイヒホルンの成績

    ゲーム： 

    15

    出場時間： 

    1,023

    得点: 

    1

    アシスト： 

    0