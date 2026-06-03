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バイエルンとドルトムントが、ヘルタ・ベルリンの若手選手獲得交渉から代理人の要求を理由に撤退。これによりリヴァプールとマンチェスター・シティに好機が生まれた。
バイエルン・ミュンヘン、アイヒホルンの獲得を断念
ヘルタ・ベルリンの若手アイヒホルンは今夏首都を離れる見込みだが、アリアンツ・アレーナへの移籍は実現しない。キッカー誌によると、バイエルンのスポーツディレクター、マックス・エベルは以前から関心を示し、選手側とも連絡を取っていた。しかしクラブ経営陣が合意に至らず、バイエルンは正式に獲得競争から撤退した。
1月には内部で反対意見が増え、過半数が移籍に賛成しなくなった。最終的な協議の結果、バイエルンは巨額の移籍金を払うより、自クラブのアカデミー選手を育てる方針を確認した。
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巨額の資金需要で交渉が中断した
ドイツ王者の移籍交渉の最大の障害は、代理人が要求する天文学的な「サイン料」だ。報道ではその額は数千万ユーロに及び、ヘルタ・ベルリンへの移籍金さえ上回る。バイエルンの首脳陣は驚きを隠せず、経済的に不可能と判断した。
ボルシア・ドルトムントも総額の高さを理由に交渉から後退。6月に最大1200万ユーロの契約解除条項が失効するため、ドイツのクラブは早期契約が急務だった。しかし、ブンデスリーガ2強が事実上撤退したことで、2009年生まれの若き才能を巡る争奪戦は、資金力のあるイングランドクラブへと舞台を移しそうだ。
リヴァプールとマンチェスター・シティが争いをリードしている
国内ライバルの撤退で、マンチェスター・シティとリヴァプールは優位に立った。両クラブは移籍金の高騰にも動じず、アイヒホルンを将来への投資と位置づけている。ブレグジットの規制で彼は2027年7月に18歳になるまでイングランドでプレーできないが、両クラブは今夏に移籍権を確保する方策を探っている。
バイエルンとドルトムントは高額な移籍金を敬遠しているが、英クラブは2000万ユーロ近い金額でも支払うとされる。両クラブは獲得後、即座にレンタル移籍させ、ハイレベルな環境で成長を促す方針だ。この積極的なアプローチにより、彼がドイツに残るよりプレミアリーグへ移籍する可能性は大きく高まっている。
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バイエル・レバークーゼンが控えている
アイヒホルンがブンデスリーガに残る最も可能性が高いのは、バイエル・レバークーゼンへの「レンタル移籍」だ。マンチェスター・シティは彼を買取り、来季もドイツでプレーさせる案を検討している。この方式なら、ドイツのトップリーグで経験を積み、将来的にエティハド・スタジアムへ移れる。
リヴァプールも同様のローンバックを検討。ヘルタ・ベルリンは当初国内売却を望んでいたが、海外からの関心が高く、依然として高額移籍が期待できる。現時点では、世界屈指の若手 talent を巡り、プレミア強豪の争奪戦に注目が集まっている。