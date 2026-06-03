国内ライバルの撤退で、マンチェスター・シティとリヴァプールは優位に立った。両クラブは移籍金の高騰にも動じず、アイヒホルンを将来への投資と位置づけている。ブレグジットの規制で彼は2027年7月に18歳になるまでイングランドでプレーできないが、両クラブは今夏に移籍権を確保する方策を探っている。

バイエルンとドルトムントは高額な移籍金を敬遠しているが、英クラブは2000万ユーロ近い金額でも支払うとされる。両クラブは獲得後、即座にレンタル移籍させ、ハイレベルな環境で成長を促す方針だ。この積極的なアプローチにより、彼がドイツに残るよりプレミアリーグへ移籍する可能性は大きく高まっている。