バイエルンとドイツ代表のスター、レナート・カールがリオネル・メッシに捧げる特別なオマージュを「すべての試合」で着用していることが明らかになった。

カールは、ワールドカップ優勝者の写真を身に着けることで精神的な強さが得られると考えている。バイエルンの会員誌『51』のインタビューで、彼はメッシの写真をすね当てに貼る理由を語った。

「左のすね当てにメッシの絵があるんだ」とカールは語る。「サッカーを始めた頃からずっと、彼は僕のロールモデルだ。左利きで小柄ながら、ボールで信じられないプレーをする選手だから。彼をそばに置くことで、考えさせられる。最高レベルで名を轟かせるため、全力で努力する原動力になっているんだ」







