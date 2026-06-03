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バイエルンとドイツ代表のスター、レナート・カールがリオネル・メッシに捧げる特別なオマージュを「すべての試合」で着用していることが明らかになった。
史上最高の選手の足跡をたどる
カールはチャンピオンズリーグで3試合連続得点を挙げ、キリアン・エムバペの記録を塗り替え史上最年少となった。一躍注目の10代選手に躍り出た彼は、現在ユニフォーム選びでも話題だ。 公式戦では毎回、インテル・マイアミのスター選手画像入り特注すね当てを着用していると明かした。このオマージュは、バイエルンで飛躍する彼にとって、目標を常に意識させるアイテムだ。
その秘密のすね当てが明らかに
カールは、ワールドカップ優勝者の写真を身に着けることで精神的な強さが得られると考えている。バイエルンの会員誌『51』のインタビューで、彼はメッシの写真をすね当てに貼る理由を語った。
「左のすね当てにメッシの絵があるんだ」とカールは語る。「サッカーを始めた頃からずっと、彼は僕のロールモデルだ。左利きで小柄ながら、ボールで信じられないプレーをする選手だから。彼をそばに置くことで、考えさせられる。最高レベルで名を轟かせるため、全力で努力する原動力になっているんだ」
アリアンツ・アレーナのエリートたちから学ぶ
メッシは遠く離れていても最大の刺激源だ。だがカールは、バイエルンの練習場でベテラン選手たちからもあらゆる知識を吸収しようとしている。最も多くを学んでいるチームメイトは誰かと問われると、彼はブンデスリーガで存在感を示す新加入選手の名を挙げた。
「マイケル・オリゼは見ていて楽しい選手です」とカールは語る。「彼と同じスペースでプレーし、左利きでもあります。ボールを持ったときの落ち着きには学ぶべき点がたくさんあります」
- AFP
ケインとキミッヒのプロ意識
カールにとって成長とは、ボールを扱っている時だけではない。カメラ外での献身性も重要だ。ドイツ代表として初のワールドカップを控える彼は、ハリー・ケインやヨシュア・キミッヒがプロとしての日々を示す究極の手本だと語った。
「ジョー（キミッヒ）やハリー（ケイン）のピッチ外の姿勢には感銘を受ける」とカールは語る。「ジムでのトレーニング、真剣な取り組み、日々のルーティンが極めてプロフェッショナルだ。本当に素晴らしい」