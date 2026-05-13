ノイアーは今シーズン、重要な試合でバイエルンに大きな貢献をしている。そのたびに2026年W杯に向けたドイツ代表復帰論が再燃する。だが、数カ月前から状況は変わっていない。

本人は代表引退の意思を変えないと何度も明言している。CL準々決勝1stレグでレアル・マドリードを相手に好パフォーマンスを披露した後、彼は「その話題を出す必要はない。代表についてはもう話した。今はバイエルンに集中している」と語った。

ドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督は、後継者と目されていたマルク＝アンドレ・テル・シュテーゲンの負傷を受け、TSGホッフェンハイムのオリバー・バウマン起用を既定路線としている。「マヌは自ら引退し、何度もそれを明言している。だからこの件を議論しても意味はない」と語った。

それでも火曜日、主要関係者が封印したはずの話題が再浮上した。月曜までにFIFAへ提出する55名リストにノイアーが5人のGKの一人として含まれるとの『キッカー』の報道だ。具体的な根拠はなく、ナゲルスマンもノイアー招集の可能性は示唆していない。 とはいえ、ナゲルスマンは大きな大会直前にサプライズ起用をした前例がある。2023年12月、彼はスポーツ番組でトニ・クロースの代表復帰を「興味深い」と発言。結果的にクロースは2024年EUROで戻ってきた。

代表復帰の可否はまずノイアー本人の意思次第であり、ナゲルスマンもチーム内に生じる波紋を考慮する必要がある。