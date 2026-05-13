FCバイエルンの40歳主将が引退せず、契約を1年延長するとの見方は以前からあった。スカイは4月末、ノイアーが首脳陣に夏以降もミュンヘンのゴールを守りたいと伝えたと報道。アベンドツァイトゥングは合意と報じた。 水曜日、Skyと移籍専門家のファブリツィオ・ロマーノが、正式決定と報じた。
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バイエルンとの契約延長と代表復帰の決断は、ノイアー次第。
ノイアーは最大2000万ユーロの減俸を受け入れ、土曜のブンデスリーガ最終戦・1.FCケルン戦前に契約書に署名する見込みだ。1週間後にはVfBシュトゥットガルトとのDFBポカール決勝が待っている。
バイエルン首脳陣は、もう1年続けるかの判断はノイアー次第と繰り返し表明。名誉会長ヘーネスもポッドキャストで「私ならもう1年残すよう努める」と語った。
Jonas Urbigは引き続き第2GKを務め、今シーズン同様、ノイアーと定期的に交代する予定だ。ただし、ノイアーは22歳のウルビッグに対し、よりメンターとしての役割を担うことで合意している。公式戦残り2試合時点で、ウルビッグの出場数は21試合に達している。 スヴェン・ウルライヒは第3GKとして残留し、契約延長が間近。クラブ育成のレナード・プレスコットは、実戦経験のためレンタル移籍する見込みだ。
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マヌエル・ノイアー：ドイツ代表への復帰が再び話題に
ノイアーは今シーズン、重要な試合でバイエルンに大きな貢献をしている。そのたびに2026年W杯に向けたドイツ代表復帰論が再燃する。だが、数カ月前から状況は変わっていない。
本人は代表引退の意思を変えないと何度も明言している。CL準々決勝1stレグでレアル・マドリードを相手に好パフォーマンスを披露した後、彼は「その話題を出す必要はない。代表についてはもう話した。今はバイエルンに集中している」と語った。
ドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督は、後継者と目されていたマルク＝アンドレ・テル・シュテーゲンの負傷を受け、TSGホッフェンハイムのオリバー・バウマン起用を既定路線としている。「マヌは自ら引退し、何度もそれを明言している。だからこの件を議論しても意味はない」と語った。
それでも火曜日、主要関係者が封印したはずの話題が再浮上した。月曜までにFIFAへ提出する55名リストにノイアーが5人のGKの一人として含まれるとの『キッカー』の報道だ。具体的な根拠はなく、ナゲルスマンもノイアー招集の可能性は示唆していない。 とはいえ、ナゲルスマンは大きな大会直前にサプライズ起用をした前例がある。2023年12月、彼はスポーツ番組でトニ・クロースの代表復帰を「興味深い」と発言。結果的にクロースは2024年EUROで戻ってきた。
代表復帰の可否はまずノイアー本人の意思次第であり、ナゲルスマンもチーム内に生じる波紋を考慮する必要がある。
マヌエル・ノイアーの今シーズン成績とデータ
ゲーム 36 失点 39 無失点試合 11