『Sport Bild』によると、ユヴェントスとマンチェスター・シティがドイツの最多優勝クラブにヌーベル獲得を打診し、すでに代理人と接触しているという。
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バイエルンで驚きの移籍話。マンチェスター・シティが放出候補の選手を狙っている。
同紙によると、バイエルンはニュベルの移籍金として1000万～1500万ユーロを要求。この金額も要因となり、VfBは3年間レンタルで在籍したGKとの完全移籍を見送った。ただし『Sport Bild』によれば、セバスティアン・ホーネス監督はニュベル残留を強く希望し、その意向をスポーツ部門幹部にも伝えていたという。
さらに、ニュベルは先週土曜のDFBポカール決勝で本所属のバイエルンを相手にVfBでの129試合目にして最後の試合に臨んだ。 ヌーベルは大幅な減俸を拒否し、バイエルンも年俸1100万ユーロのうち700万ユーロを負担していたため、移籍は実現しなかった。
2026/27シーズンはチャンピオンズリーグ出場などスポーツ面で挑戦の年となるが、VfBはデニス・ザイメンに新守護神としてのチャンスを与える。ザイメンは昨季SCパーダーボルンにレンタルされ、クラブ史上3度目の1部昇格に貢献した。
ザイメンはカールスルーエSCのユースからVfBに移籍し、U-17以降すべての年代別チームでプレー。今回、正GKとしてシュヴァーベン地方のクラブに復帰する。 なお、ニュベルはすでに昨年、ミュンヘンのGKコーチ、ミヒャエル・レヒナーとの極秘会談で「クラブの計画にない」と告げられていた。
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FCバイエルン：ニュベルとゴードンの交換トレード、ニューカッスルと成立か。
彼は早期に新クラブを探すよう強く勧められている。スポーツ取締役マックス・エベルやスポーツディレクターのクリストフ・フロイントとの直接交渉は、まだ行われていない。
ran.deは先週、ニュベルが来季VfBもバイエルンでもプレーせず、3つの未公開トップクラブが争奪していると報じた。バイエルンは選手とクラブ双方に利益をもたらすため、資金力のあるプレミアリーグからのオファーを期待しているという。
ヌーベルは減給を回避でき、バイエルンも2020年にシャルケ04からフリーで獲得した彼に希望通りの移籍金を得られる。さらに『Bild』は、ヌーベルがアンソニー・ゴードンの交渉カードになる可能性も指摘している。
複数の報道では、ニューカッスルがGK陣の刷新を目指し、RCランスに所属するロビン・リッサーにも興味を示しているという。ただし、フランス杯を制した同クラブは3000～4000万ユーロの移籍金を要求するとみられる。一方、ニュベルはゴードンの移籍金から値引きされる形で取引に組み込まれる可能性があるとされる。
ニューカッスルはバイエルンが狙うゴードンに最大8000万ユーロの移籍金を要求。ゴードンは数週間前からミュンヘン行きが噂され、ケインの控え兼左ウイングのディアス補佐役として戦力向上に貢献すると期待される。しかしスペイン紙『ムンド・デポルティーボ』によると、現在はバルセロナが獲得レースの有力候補だ。
ニューカッスルでは今季、ラムズデールとポープが正GKを争い、それぞれ23試合、36試合に出場した。ニュベルにとって、来季レギュラーを奪うチャンスは十分にある。
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マンチェスター・シティはニュベルにとって良い選択肢とは言えないが、ユヴェントスなら間違いなくそうだろう
マンチェスター・シティでは状況がさらに厳しい。正GKドンナルンマに加え、控えのトラフォードもいる。シティは昨夏トラフォードに3100万ユーロを支払ったが、移籍噂があり、控えの座が空く可能性もある。 ただし、バイエルン時代のように再び控えになることを彼が受け入れるかは不透明だ。
その点、ユヴェントスへの移籍は有望だ。今シーズン終了後、ユヴェントスの正GKは不透明である。ミケーレ・ディ・グレゴリオは昨季長期にわたって先発したが、説得力に欠け、控えのマッティア・ペリンと交代してベンチに下がることも多かった。
イタリアメディアは、ユヴェントスがディ・グレゴリオに1500万ユーロの移籍金を設定したと伝え、GK入れ替えの可能性に拍車をかけている。
アレクサンダー・ニュベル：成績データと統計
クラブ 試合 失点 無失点試合 VfBシュトゥットガルト 129 180 38 ASモナコ 97 126 24 FCシャルケ04 53 76 14 FCバイエルン 4 4 1