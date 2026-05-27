同紙によると、バイエルンはニュベルの移籍金として1000万～1500万ユーロを要求。この金額も要因となり、VfBは3年間レンタルで在籍したGKとの完全移籍を見送った。ただし『Sport Bild』によれば、セバスティアン・ホーネス監督はニュベル残留を強く希望し、その意向をスポーツ部門幹部にも伝えていたという。

さらに、ニュベルは先週土曜のDFBポカール決勝で本所属のバイエルンを相手にVfBでの129試合目にして最後の試合に臨んだ。 ヌーベルは大幅な減俸を拒否し、バイエルンも年俸1100万ユーロのうち700万ユーロを負担していたため、移籍は実現しなかった。

2026/27シーズンはチャンピオンズリーグ出場などスポーツ面で挑戦の年となるが、VfBはデニス・ザイメンに新守護神としてのチャンスを与える。ザイメンは昨季SCパーダーボルンにレンタルされ、クラブ史上3度目の1部昇格に貢献した。

ザイメンはカールスルーエSCのユースからVfBに移籍し、U-17以降すべての年代別チームでプレー。今回、正GKとしてシュヴァーベン地方のクラブに復帰する。 なお、ニュベルはすでに昨年、ミュンヘンのGKコーチ、ミヒャエル・レヒナーとの極秘会談で「クラブの計画にない」と告げられていた。