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1. FC Heidenheim 1846 v Hamburger SV - BundesligaGetty Images Sport
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バイエルンで意外なレギュラー獲得か、移籍か？ブンデスリーガ4クラブがアリジョン・イブラヒモビッチに注目

ブンデスリーガ
移籍情報
バイエルン
FCハイデンハイム
ブレーメン
FCアウクスブルク
シュトゥットガルト
ホッフェンハイム

1. FCハイデンハイムへのレンタル移籍が終わったアリジョン・イブラヒモビッチの今後はどうなる？

Transfermarktによると、この20歳選手は来シーズン、FCバイエルンのメンバーになり出場する可能性がある。

  • イブラヒモビッチは、もう1シーズンレンタル移籍するか売却される可能性がある。

    FWには多くのクラブが関心を示している。国内ではFCアウクスブルク、ヴェルダー・ブレーメン、TSGホッフェンハイム、VfBシュトゥットガルトが注目。海外ではプレミアリーグのブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン、クリスタル・パレス、FCフラムが獲得候補に挙げられている。 バイエルンと良好な関係にあるPSVアイントホーフェンも、Transfermarktによると獲得に興味を示している。

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  • 1. FC Heidenheim 1846 v Hamburger SV - BundesligaGetty Images Sport

    アリジョン・イブラヒモビッチはFCバイエルンと2027年まで契約している。

    FCバイエルンとの契約は2027年まで残るこの若手は、昨季ハイデンハイムで成長。フランク・シュミット監督率いるチームは降格を回避できなかったが、34試合で2ゴール5アシストを記録。第32節バイエルン戦の劇的3－3引き分けでもアシストをマークした。

    イブラヒモビッチはTransfermarktにこう語った。「フランク・シュミット監督の下でプレシーズンに徹底的に体を整え、自分の特性をさらに出せるようになった。シーズン前に多くの出場機会を得て実力を示せたので、とても良い1年だった」