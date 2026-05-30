Transfermarktによると、この20歳選手は来シーズン、FCバイエルンのメンバーになり出場する可能性がある。
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バイエルンで意外なレギュラー獲得か、移籍か？ブンデスリーガ4クラブがアリジョン・イブラヒモビッチに注目
イブラヒモビッチは、もう1シーズンレンタル移籍するか売却される可能性がある。
FWには多くのクラブが関心を示している。国内ではFCアウクスブルク、ヴェルダー・ブレーメン、TSGホッフェンハイム、VfBシュトゥットガルトが注目。海外ではプレミアリーグのブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン、クリスタル・パレス、FCフラムが獲得候補に挙げられている。 バイエルンと良好な関係にあるPSVアイントホーフェンも、Transfermarktによると獲得に興味を示している。
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アリジョン・イブラヒモビッチはFCバイエルンと2027年まで契約している。
FCバイエルンとの契約は2027年まで残るこの若手は、昨季ハイデンハイムで成長。フランク・シュミット監督率いるチームは降格を回避できなかったが、34試合で2ゴール5アシストを記録。第32節バイエルン戦の劇的3－3引き分けでもアシストをマークした。
イブラヒモビッチはTransfermarktにこう語った。「フランク・シュミット監督の下でプレシーズンに徹底的に体を整え、自分の特性をさらに出せるようになった。シーズン前に多くの出場機会を得て実力を示せたので、とても良い1年だった」