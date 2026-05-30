イブラヒモビッチは、もう1シーズンレンタル移籍するか売却される可能性がある。

FWには多くのクラブが関心を示している。国内ではFCアウクスブルク、ヴェルダー・ブレーメン、TSGホッフェンハイム、VfBシュトゥットガルトが注目。海外ではプレミアリーグのブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン、クリスタル・パレス、FCフラムが獲得候補に挙げられている。 バイエルンと良好な関係にあるPSVアイントホーフェンも、Transfermarktによると獲得に興味を示している。