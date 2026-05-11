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バイエルンが国内2冠を目指す中、コンパニ監督は「極めて過酷な」期間を過ごしたケインらに追加の休養を与えた。
王者たちの休息と回復
土曜夜、ヴォルフスブルクを1-0で下したバイエルン・ミュンヘンの選手たちを、コンパニ監督が3日間の休暇をプレゼントした。
この措置は、試合直後にスポーツディレクターのクリストフ・フロイントがミックスゾーンで発表した。フロイントは「選手たちはこれから数日間休む。ここ数週間は移動も多く、精神的にも非常に過酷だった」と説明した。
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チャンピオンズリーグでの悔しさを乗り越えて
フロイントが指摘した疲労は、ブンデスリーガ、DFBポカール、チャンピオンズリーグを3日おきに戦った過密日程が原因だ。
さらにパリ・サンジェルマンに敗れ準決勝で欧州の舞台から敗退したことで、精神的な打撃も受けていた。
その影響はヴォルフスブルク戦でも顕著で、バイエルンは前半苦戦し、22歳のGKヨナス・ウルビックに4度の好セーブで救われた。試合後、選手たちはミュンヘンへ遅く帰還し、回復期間に入った。
注目はブンデスリーガの優勝トロフィーへ
チームは水曜日の午後、ザベナー・シュトラーセの練習場に戻り、ブンデスリーガ最終戦の準備を開始する。
5月16日にホームでケルンを迎え、試合後、アリアンツ・アレーナでチームとサポーター向けにマイスターシャーレの公式授与式が行われる。
フロイントは短い休息の重要性を強調し、「まずはペースを落として休養を取り、ホームでの優勝決定戦に臨む。この試合は必ず勝ち、その後ベルリン戦に全力を注ぐ。リズムを維持したい」と語った。
- AFP
バイエルン・ミュンヘンの次なる展開は？
リーグ優勝の祝賀行事（ミュンヘンのドミニク・クラウゼ新市長による市庁舎での伝統的なレセプションを含む）が終われば、注目はDFBポカール決勝へ移る。バイエルンは5月23日、ベルリンのオリンピアシュタディオンでシュトゥットガルトと戦い、コンパニ監督の就任初シーズンを国内2冠で飾るチャンスを狙う。