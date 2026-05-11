土曜夜、ヴォルフスブルクを1-0で下したバイエルン・ミュンヘンの選手たちを、コンパニ監督が3日間の休暇をプレゼントした。

この措置は、試合直後にスポーツディレクターのクリストフ・フロイントがミックスゾーンで発表した。フロイントは「選手たちはこれから数日間休む。ここ数週間は移動も多く、精神的にも非常に過酷だった」と説明した。