『Sport Bild』によると、クラブは伊藤に「今後のチーム計画では重要な役割は期待できない」と伝えた。クラブ幹部は代理人に新天地を探すよう勧めたという。
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バイエルンが厳しい決断：2000万ユーロの選手は新クラブ探しか
同紙によると、伊藤にとってスペインのラ・リーガが特に魅力的な選択肢だという。具体的な移籍先は明記されていない。獲得を希望するクラブは、バイエルンが2年前にVfBシュトゥットガルトに支払った約2000万ユーロの違約金を用意する必要がある。 2024年夏、バイエルンは伊藤選手に約2400万ユーロを支払っている。
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伊藤宏樹はFCバイエルンで、ホラー映画のようなデビューシーズンを過ごしている。
27歳の伊藤はバイエルン在籍2年間で公式戦31試合しか出場していない。短期間で足根骨を2度骨折したためだ。この怪我歴を考えると、クラブが巨額移籍金を支払うのは現時点では非現実的だ。
特にデビューシーズンは悪夢だった。プレシーズンマッチで最初の骨折。2月中旬に復帰するも、8試合目で再発し、秋まで戦線を離脱した。
バイエルンの圧倒的な強さによりシーズン終盤に出場機会は増えたが、2月には再び筋肉を痛めた。 センターバックでは、左利きの彼は、キム・ミンジェとともに、ジョナタン・ターとダヨ・ウパメカノの定位置コンビには及ばなかった。
左サイドバックでも主力アルフォンソ・デイヴィスが故障しても出番は限られ、重要な試合ではヨシップ・スタニシッチかコンラッド・ライマーが起用された。
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バイエルンは新ディフェンス2人の獲得に約1億ユーロの資金を用意する見込みだ。
伊藤は2シーズンの活躍が期待外れに終わり、今夏バイエルンが獲得を目指す新戦力のためにポジションを譲る見込みだ。左サイドにはアイントラハト・フランクフルトのナサニエル・ブラウンが加入する。 センターバックにはインテル・ミラノのヤン・ビセックが候補に挙げられており、W杯代表落選が響いたドイツ代表はミュンヘン移籍に前向きだ。
伊藤の穴を埋める両選手獲得には、バイエルンは合計約1億ユーロを準備する必要があると報じられる。アイントラハトはブラウンに6000万～6500万ユーロを要求、インテルはビセックに4000万ユーロ以上のオファーで交渉に応じる構えだ。
伊藤に加え、キムも今夏退団する見込みで、ユベントスは移籍金4000万ユーロの支払いに消極的だ。