27歳の伊藤はバイエルン在籍2年間で公式戦31試合しか出場していない。短期間で足根骨を2度骨折したためだ。この怪我歴を考えると、クラブが巨額移籍金を支払うのは現時点では非現実的だ。

特にデビューシーズンは悪夢だった。プレシーズンマッチで最初の骨折。2月中旬に復帰するも、8試合目で再発し、秋まで戦線を離脱した。

バイエルンの圧倒的な強さによりシーズン終盤に出場機会は増えたが、2月には再び筋肉を痛めた。 センターバックでは、左利きの彼は、キム・ミンジェとともに、ジョナタン・ターとダヨ・ウパメカノの定位置コンビには及ばなかった。

左サイドバックでも主力アルフォンソ・デイヴィスが故障しても出番は限られ、重要な試合ではヨシップ・スタニシッチかコンラッド・ライマーが起用された。