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バイエルンが今季CL制覇なら、ノイアーは引退が賢明―ドイツのレジェンドがW杯復帰に警鐘
カーンはノイアーに、絶頂期での引退を勧めている。
スカイ・スポーツのインタビューで、カーンは40歳のバイエルン・ミュンヘン主将の将来に触れた。レアル・マドリード戦での活躍で代表復帰を望む声も出ているが、カーンは最後の舞台は代表ではなく欧州のクラブでの成功だと語った。
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カーンの言葉
「今こそバイエルンでタイトルを制し、最高のタイミングで引退する絶好機ではないか」とカーンは問いかけた。「日陰でも40度を超えるアメリカW杯はまだ必要か？ そんな過酷な状況に身を置く必要があるのか？ 彼は今、自問しているはずだ」
さらにカーンは「もしバイエルンで3度目のチャンピオンズリーグを制すれば、彼は世界王者として『ここが頂点だ』と言える。それもまた、アスリートの芸術だ」と語った。
ドイツのレジェンドがW杯復帰に警鐘を鳴らす
ナゲルスマン監督がレジェンドの代表復帰を阻んでいるとの報道もあるが、議論は続いている。パネル討論に参加したディディ・ハマンは、ドイツ代表でのこのGKの役割についてさらに率直に語った。2026年大会でベテランが再びゴールマウスに立つ可能性を問われると、元リヴァプールMFはこう断言した。
「私がW杯に連れて行くなら、ノイアーは選ばない」とハマーンは断言。さらに、ナゲルスマンの代表運営を批判し、「戦術より大会で必要なメンタリティや精神が欠けている」と指摘した。
さらに彼は、現在チームにクロースやギュンドアンのようなリーダーがいないと指摘した。
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2026年のドイツでのキャンペーン
ナゲルスマン監督は、2014年優勝国ドイツが2大会連続でグループリーグ敗退したことを受け、ワールドカップでの栄光を取り戻そうとしている。
2026年大会では、4度の優勝経験を持つドイツがエクアドル、コートジボワール、キュラソーと同居する楽な組に入り、再び優勝争いに戻るつもりだ。