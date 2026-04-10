バイエルンが今季CL制覇なら、ノイアーは引退が賢明―ドイツのレジェンドがW杯復帰に警鐘

ナゲルスマン監督がレジェンドの代表復帰を阻んでいるとの報道もあるが、議論は続いている。パネル討論に参加したディディ・ハマンは、ドイツ代表でのこのGKの役割についてさらに率直に語った。2026年大会でベテランが再びゴールマウスに立つ可能性を問われると、元リヴァプールMFはこう断言した。

「私がW杯に連れて行くなら、ノイアーは選ばない」とハマーンは断言。さらに、ナゲルスマンの代表運営を批判し、「戦術より大会で必要なメンタリティや精神が欠けている」と指摘した。

さらに彼は、現在チームにクロースやギュンドアンのようなリーダーがいないと指摘した。