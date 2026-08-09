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バイエルンがマイケル・オリーズに2億ユーロのオファーを断ることはあるのか？ ブンデスリーガ王者がアリアンツ・アレーナでの立場を説明、レアル・マドリー移籍が実現する唯一の条件とは
ヴィニシウス・ジュニオールが新契約にサイン、レアル・マドリーはディオマンデを獲得
そうした計画はいったん保留になった可能性がある。アーセナルとの関連も報じられていたヴィニシウス・ジュニオールが、高額の新契約にサインしたためだ。さらに、サイドでの創造性と得点力についても、コートジボワール人FWヤン・ディオマンドを1億4000万ユーロ（1億2000万ポンド／1億6200万ドル）で獲得することで補っている。
レアル・マドリーは現行の移籍市場でオリーズに大金を投じる必要はないが、そう遠くない将来に再びその選択肢を探る可能性はある。24歳の同選手は、サンティアゴ・ベルナベウからの関心に心を動かされたとされている。
レアル・マドリーがオリーズに関心を示す理由は明白だ。2025-26シーズンに、同選手はクラブと代表での公式戦を通じて66のゴール関与を記録している。バイエルンではブンデスリーガを2度制し、2026年ワールドカップではキリアン・エンバペとともに注目を集めた。
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レアル・マドリーのオリーズへの関心はバイエルンにとって懸念材料か？
スペインの首都から向けられる熱い視線がアリアンツ・アレーナにとって懸念材料になるかと問われた元バイエルンMFハマンは、MrQとの提携でGOALに対し、次のように語った。「彼にはあと2年か3年ある。ウリ・ヘーネスは、バイエルンは常に売るクラブではないと強調している以上、それはあり得ないとはっきり言っていた。彼らは売りたいと思った時にしか選手を売らない。
「彼は際立った存在だった。クラブにはそのつもりも、関心もまったくない。もし選手本人がバイエルンに『出て行きたい』と言えば、話は変わるかもしれないし、状況も変わるかもしれない。だが、ライプツィヒのディオモンデはマドリード行きに向かっている。そうなると、ビニ・ジュニオールが去らない限り、オリーセもそこへ行くとは思えない。
「チームはここ数日でアジアから戻ってくると思うし、バイエルンではオリーセもあと2日か3日でトレーニングに戻るはずだ。ひとたび彼がここで練習を始めれば、実現するとは到底思えない。オリーセは来季もバイエルンの選手だと私はかなり確信している」
バイエルンはオリーセへの記録的オファーを拒否するのか？
ある時点では、レアル・マドリーがオリーズ獲得のために2億2300万ユーロ（1億9100万ポンド／2億5800万ドル）を支払う用意があると報じられており、実現すれば2017年にネイマールがバルセロナからパリ・サンジェルマンへ移籍した取引を上回り、世界最高額の選手となるところだった。
売却に消極的であるにもかかわらず、そうしたオファーが正式に届いた場合にバイエルンはそれを断る余裕があるのかと問われると、ハマンはこう付け加えた。「彼らは[フランク]・リベリーに対するほぼ1億のオファーを断っているし、これは10年か15年前の話だ。そして彼らはその話をしていた。誰だったかは思い出せない。確かイングランドのクラブだったと思う。マンチェスター・ユナイテッドだったかもしれない。そこでリベリーはその可能性を検討するよう取締役会に求めたが、彼らは『いや、それは起こらない』と言ったんだ。
「だから、もし2億のオファーが来て、しかも選手が出て行きたいと思っているなら、それは新しい状況になるかもしれない。すべては選手次第だと思う。選手が取締役会に行って『自分は別の場所にいる姿を思い描いている』と言えば、状況は変わるだろう。
「そして、どうやらレアル・マドリーは彼、オリーズに接触したようだし、もしチャンスがあるなら、ミュンヘンから引き抜くのにいくらかかるかを彼らが分かっていないはずがない。だから、話しているのは1億8000万、2億だ。選手が『出て行きたい』と強く訴えた場合にしか現実味を帯びないと思う。なぜなら、それが起こらない限り、彼らは話し合いに応じることすらしないだろうからね」
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オリーズ、ケインとともにさらなるタイトル獲得へ প্রস্তু備万端
オリーセは2029年夏までミュンヘンでの契約を結んでいる。その条件が移籍金を高止まりさせており、バイエルンはこの貴重な戦力の放出を検討するようなプレッシャーを受けていない。
元クリスタル・パレスのスターは2026-27シーズンにハリー・ケインらとともに復帰する見通しで、バイエルンはチャンピオンズリーグ制覇を見据えている。ただ、そのミステリアスなプレーメーカーがキャリアのどこかのタイミングでスペインの首都へ向かう可能性もある。
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