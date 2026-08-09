ある時点では、レアル・マドリーがオリーズ獲得のために2億2300万ユーロ（1億9100万ポンド／2億5800万ドル）を支払う用意があると報じられており、実現すれば2017年にネイマールがバルセロナからパリ・サンジェルマンへ移籍した取引を上回り、世界最高額の選手となるところだった。

売却に消極的であるにもかかわらず、そうしたオファーが正式に届いた場合にバイエルンはそれを断る余裕があるのかと問われると、ハマンはこう付け加えた。「彼らは[フランク]・リベリーに対するほぼ1億のオファーを断っているし、これは10年か15年前の話だ。そして彼らはその話をしていた。誰だったかは思い出せない。確かイングランドのクラブだったと思う。マンチェスター・ユナイテッドだったかもしれない。そこでリベリーはその可能性を検討するよう取締役会に求めたが、彼らは『いや、それは起こらない』と言ったんだ。

「だから、もし2億のオファーが来て、しかも選手が出て行きたいと思っているなら、それは新しい状況になるかもしれない。すべては選手次第だと思う。選手が取締役会に行って『自分は別の場所にいる姿を思い描いている』と言えば、状況は変わるだろう。

「そして、どうやらレアル・マドリーは彼、オリーズに接触したようだし、もしチャンスがあるなら、ミュンヘンから引き抜くのにいくらかかるかを彼らが分かっていないはずがない。だから、話しているのは1億8000万、2億だ。選手が『出て行きたい』と強く訴えた場合にしか現実味を帯びないと思う。なぜなら、それが起こらない限り、彼らは話し合いに応じることすらしないだろうからね」