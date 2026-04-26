バイエルンからレンタル移籍していたアレクサンダー・ニュベルの退団と重要な契約延長により、VfBシュトゥットガルトのゴールキーパー問題は解決したようだ。

「この年齢で3部でプレーできるのは特別なこと。誰もが得られる機会ではありません。同時に、課題は多く、まだ引き出せるものがあります。これはGKとしての全ての面に当てはまります」とヘルシュテルンは契約締結時に語った。ドイツ紙『Bild』によると、この契約で彼は少なくとも2030年までVfBに所属する。

一方、ドイツ代表に3度選ばれ、W杯に向けて海外へ出発するニュベルは、ミュンヘンで将来がないともされる。彼は正GKの座を手放さない意向を繰り返し示している。

一方、バイエルンではマヌエル・ノイアーの契約延長が濃厚で、22歳のジョナス・ウルビッグが後継者として定着するまでの橋渡し役になると報じられている。

シュトゥットガルトに残留するのはクラブにとって負担が大きすぎる。彼の年俸約1100万ユーロは現在バイエルンとシュトゥットガルトが分担している。契約は2029年までだ。

スポーツディレクター、マックス・エベルの給与削減方針もあり、今夏の完全移籍が確実視されている。移籍金は2000万～2500万ユーロと見込まれ、成立すればFCBが入手する。