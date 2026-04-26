FCバイエルン・ミュンヘンからレンタル移籍中のアレクサンダー・ニュベルは、3年間チームの守護神として活躍したが、移籍先未定のままチームを去る見込みだ。後任は内部昇格で、新GKの獲得はほぼない。
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バイエルンからレンタル移籍していたアレクサンダー・ニュベルの退団と重要な契約延長により、VfBシュトゥットガルトのゴールキーパー問題は解決したようだ。
話題の中心はデニス・ザイメンだ。SCパーダーボルン07へのレンタル移籍を経てシュトゥットガルトに復帰した彼は、2.ブンデスリーガでの活躍で正ゴールキーパーの座を確立した。潜在能力は計り知れず、ドイツ代表候補としても注目されている。
VfBには、3部リーグのセカンドチームでプレーする18歳GKフロリアン・ヘルシュテルンもいる。クラブは日曜、彼との契約延長を発表した。ザイメンの昇格が迫る中、ヘルシュテルンの去就は未定だ。
『ビルト』紙によると、ヘルシュテルンはザイメンと同じ道を歩む可能性が高い。VfBは2部または海外へのレンタル移籍を検討しており、すでに候補先と大まかな協議を進めている。
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ニュベルもバイエルンを去る見込み
「この年齢で3部でプレーできるのは特別なこと。誰もが得られる機会ではありません。同時に、課題は多く、まだ引き出せるものがあります。これはGKとしての全ての面に当てはまります」とヘルシュテルンは契約締結時に語った。ドイツ紙『Bild』によると、この契約で彼は少なくとも2030年までVfBに所属する。
一方、ドイツ代表に3度選ばれ、W杯に向けて海外へ出発するニュベルは、ミュンヘンで将来がないともされる。彼は正GKの座を手放さない意向を繰り返し示している。
一方、バイエルンではマヌエル・ノイアーの契約延長が濃厚で、22歳のジョナス・ウルビッグが後継者として定着するまでの橋渡し役になると報じられている。
シュトゥットガルトに残留するのはクラブにとって負担が大きすぎる。彼の年俸約1100万ユーロは現在バイエルンとシュトゥットガルトが分担している。契約は2029年までだ。
スポーツディレクター、マックス・エベルの給与削減方針もあり、今夏の完全移籍が確実視されている。移籍金は2000万～2500万ユーロと見込まれ、成立すればFCBが入手する。