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翻訳者：
「バイアグラが効いたよ！」――ジョーダン・ヘンダーソンが、標高の高い会場でのメキシコ戦に向けたイングランド代表の準備を巡る奇妙な報道を冗談でいじった。
イングランド代表、奇妙な高度に関する噂を一笑に付す
イングランド代表のトゥヘル監督とMFヘンダーソンは、メキシコシティの高地対策にバイアグラを使用するとのネット上の噂を否定した。この薬は世界アンチ・ドーピング機関（WADA）の禁止リストにないため、パフォーマンス向上に役立つとの報道があった。一方、チームはワールドカップベスト16のメキシコ戦に向け、海抜約2,000メートルの環境への適応を開始している。
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トゥヘルとヘンダーソンが憶測について言及
トゥヘル監督はその指摘を即座に否定したが、ヘンダーソンがその場を冗談に変えた。ベテランMFは「バイアグラのおかげだ」と冗談を飛ばし、すぐに冗談だと明かした。試合前の会見で質問を受けたトゥヘル監督は、笑顔で報道を否定した。
「それを裏付ける情報は聞いていないので、事実ではない」とトゥヘル監督は記者団に語った。
その後、ヘンダーソンも冗談に乗ったが、本気ではないと明言した。
「バイアグラが効いたね……冗談だよ！」とヘンダーソンは笑った。
その後、ヘンダーソンは真剣に環境について語り、チームが到着した瞬間から標高の高さを感じていたと明かした。 着陸後にホテルで少し歩いただけでも感じました。今日の練習では最初の10～15分くらいは意識しましたが、その後は集中してトレーニングできました」と語った。
イングランドは言い訳を拒む
トゥヘル監督は標高の影響を認め、「到着以来、少し頭痛がして睡眠も十分にとれていない」と語った。選手たちも練習で空気が薄いと感じたという。ヘンダーソンは「イングランド代表は環境を言い訳にしない」と強調した。
「僕たちはただ自分の仕事を果たすためにここに来た。それは、最高の自分たちであり続け、団結し、戦い、互いのため、そして母国のために全力を尽くし、彼らを誇りに思わせ、サッカーの試合に勝つことだ」とヘンダーソンは説明した。
「キックオフの時間や標高、ホテルでの状況など、我々がコントロールできないことはすべて外的な要素だ。だから解決策を見つけなければならないが、その点に関しては我々はかなり得意だ。つまり、我々にとって重要なのは、目の前の仕事に全力を注ぐことであり、言い訳はしないということだ」
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メキシコシティでは大きな試練が待ち受けている
イングランドは、エスタディオ・アステカでのワールドカップベスト16、メキシコ戦に全力を注ぐ。象徴的なスタジアムが試合に重みを加える一方、開催国メキシコは今大会無敗で臨む。
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