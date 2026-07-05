トゥヘル監督はその指摘を即座に否定したが、ヘンダーソンがその場を冗談に変えた。ベテランMFは「バイアグラのおかげだ」と冗談を飛ばし、すぐに冗談だと明かした。試合前の会見で質問を受けたトゥヘル監督は、笑顔で報道を否定した。

「それを裏付ける情報は聞いていないので、事実ではない」とトゥヘル監督は記者団に語った。

その後、ヘンダーソンも冗談に乗ったが、本気ではないと明言した。

「バイアグラが効いたね……冗談だよ！」とヘンダーソンは笑った。

その後、ヘンダーソンは真剣に環境について語り、チームが到着した瞬間から標高の高さを感じていたと明かした。 着陸後にホテルで少し歩いただけでも感じました。今日の練習では最初の10～15分くらいは意識しましたが、その後は集中してトレーニングできました」と語った。