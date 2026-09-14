コモを率いるファブレガスは、チャンピオンズリーグでの歴史的なデビューを含む成功の1週間を経て、ようやくチームが本来のポテンシャルの片りんを見せ始めているとの見方を示した。UEFAの基準に対応するための改修工事で開幕から最初の3試合をアウェーで戦ったコモは、今季のセリエAで初めて使用された改装直後のスタディオ・シニガッリャでパルマに2-1で勝利。その試合後、アーセナルとバルセロナでプレーした元MFは、自軍の粘り強さに誇りを示した。

試合後の記者会見でメディア対応したファブレガスは、チーム全体の働きを称賛した。「何人かの選手は非常に疲れていたので、何人か入れ替えた。そして途中出場した選手たちのプレーぶりも気に入った」とスペイン人指揮官は説明した。「これはチームにとって重要な反応だった。なぜなら、全員を頼れるということを意味するからだ。パフォーマンスにはとても満足している。指導者として私にとって重要な勝利だ。なぜなら、私たちがどんなチームになり得るのかを理解し始めているからだ」