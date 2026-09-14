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ノースロンドンから学ぶ！ パルマ撃破後、セスク・ファブレガスがアーセナルの青写真に言及
勝つためのアイデンティティーの構築
コモを率いるファブレガスは、チャンピオンズリーグでの歴史的なデビューを含む成功の1週間を経て、ようやくチームが本来のポテンシャルの片りんを見せ始めているとの見方を示した。UEFAの基準に対応するための改修工事で開幕から最初の3試合をアウェーで戦ったコモは、今季のセリエAで初めて使用された改装直後のスタディオ・シニガッリャでパルマに2-1で勝利。その試合後、アーセナルとバルセロナでプレーした元MFは、自軍の粘り強さに誇りを示した。
試合後の記者会見でメディア対応したファブレガスは、チーム全体の働きを称賛した。「何人かの選手は非常に疲れていたので、何人か入れ替えた。そして途中出場した選手たちのプレーぶりも気に入った」とスペイン人指揮官は説明した。「これはチームにとって重要な反応だった。なぜなら、全員を頼れるということを意味するからだ。パフォーマンスにはとても満足している。指導者として私にとって重要な勝利だ。なぜなら、私たちがどんなチームになり得るのかを理解し始めているからだ」
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ノースロンドンの青写真
パルマ戦の勝利により、コモは今季の好スタートをさらに伸ばした。開幕4試合で3勝1分けの無敗を維持し、勝ち点10でセリエA順位表の3位につけている。ファブレガスの戦術的アプローチの中核にあるのは、守備陣が得点にも貢献することだ。これは彼がミケル・アルテタ率いるアーセナルと結びつける特徴でもあり、決勝点となる2点目を決めた新戦力のブラジル人DFカイキが、その好例となった。
ファブレガスはこの哲学について、かつて所属したクラブを選手たちが手本とすべき第一の例として挙げ、さらに説明した。「彼はすでにブラジル代表でプレーしており、高いクオリティーを持っているし、我々を大いに助けてくれるだろう。守ることを本当に楽しんでいる選手で、それは今日も示していた。彼は徐々に順応し、我々が彼に求めているものを示してくれるだろう。現代サッカーでは、得点できるDFを持つことが非常に重要だ」と述べた。さらに「アーセナルは主にDFのゴールとセットプレーによってプレミアリーグを制した。そこに我々の力を加えることができれば、アドバンテージになる」と語った。
ヨーロッパでの戦いの反動を乗り切る
ラリアーニが歴史的な欧州デビューの直後という厳しい日程をどう乗り切るかには懸念もあった。木曜のクラブ史上初のチャンピオンズリーグでRBライプツィヒに4-1で快勝した直後だったからだ。しかし指揮官は、チームが見せた反応に満足していた。ファブレガス監督は試合終了のホイッスルとともに感情をあらわにして喜びを表現したが、それは両コンペティションで勢いを維持する重要性を物語っていた。
「私の喜び方は、この試合の重要性によるものだった」とファブレガス監督は記者団に認めた。「チャンピオンズリーグの試合後、選手たちの頭の中で何が起こるのかを見ることが私にとって重要だった。あの40分間を適切なレベルで戦えなければ、とても難しくなる。今季は対処しなければならない新しい力学が非常に多かった。31本もシュートを打って得点が1点だけなら、相手が守備を立て直すために何かを変えてくること、そして失点するリスクがあることは分かっている。そして実際に、最終的には失点した」
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新たな攻撃の武器を組み込む
この試合は、フィオレンティーナから加入したモイーズ・キーンにとって、加入後初先発の機会にもなった。イタリア代表のキーンは先発メンバーでタソス・ドゥヴィカスに代わって起用され、まだシステムへの適応段階にあるものの、ファブレガスは新たなストライカーがいずれ真価を発揮すると確信している。
ファブレガスは最後に、攻撃陣に生まれた選手層の厚みを強調して総括した。「ドゥヴィカスは加入当初と比べて、今は同じ選手ではない。だからキーンにも同じことが言える」と指摘。「このチームは、彼がこれまで慣れ親しんできたものとは異なることを求める。だから時間とハードワークが必要だが、私は2人の素晴らしいストライカーを擁していることをとてもうれしく思っている」
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