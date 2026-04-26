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「ノーと言った」――元バルセロナ監督シャビが明かしたリオネル・メッシの移籍内幕。アルゼンチン「史上最高の選手」がカンプ・ノウ復帰を逃した理由が判明。
メッシとネイマールとの再結成は実現しなかった
シャビ監督は、在任中にバルセロナの伝説的選手たちを呼び戻そうとした。ダニ・アウベスは復帰したが、ネイマール、ペドロ、特にリオネル・メッシの獲得は、財政難とクラブ経営陣の判断で実現しなかった。メッシの件は、彼がインテル・マイアミへ移籍した経緯を考えると特に衝撃的だ。
ロマリオのYouTubeチャンネルでシャビはこう語った。「監督としてダニ・アウベスを呼び戻し、ネイマール、ペドロ、メッシの復帰も試みた。ペドロとネイマールは資金面で断念。メッシは会長が反対した。2023年に5か月交渉し、準備は整っていたが、会長が最終的に拒否した」
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「史上最高の選手」の育成とネイマールとの比較
移籍騒動とは別に、シャビはメッシのような偉大な選手を率い、共にプレーする難しさを語った。戦術が求められる練習や試合でも、メッシのボールへの渇望は群を抜いていた。それでも、2人の関係は、ラ・マシア時代から続く相互尊重と友情で結ばれていた。
「ときどき、僕が他の選手にパスするとメッシは怒った。彼は『何やってんだ！僕にパス出せ！もっと近づいてプレーしろ！』と迫ってきた。僕が彼を初めて見たのは16歳のとき。アルゼンチンからすごい少年が来たと聞き、実際に見て『これは違う。今まで見たことがない』と感じた。」 彼は素晴らしい人間で、サッカー界で得られる最高の仲間の一人だ。私とレオ・メッシの関係は信頼で結ばれている」と語った。 また、彼は別の元チームメイトについても絶賛した。「おそらく私はバルセロナでネイマールを指導できたかもしれないが、当時のクラブの財政状況は極めて厳しく、彼の獲得は選択肢になかった。ネイマールのバルセロナでの最初の数年間は、私がこれまで見た中で誰よりもレオ・メッシに近づいていた時期だった」
ラミン・ヤマルの台頭
シャビがクラブに残した最大の功績は、ラミン・ヤマルにデビューの機会を与えたことだ。ヤマルはその後、世界的なスーパースターに成長した。シャビは、彼がプロ意識を持ち続ければ世代を代表する才能だと確信している。また、シャビは監督退任について、当初は残留する合意があったものの、スポーツ結果ではなく内部の摩擦が退任の理由だったと示唆した。
「ラミン・ヤマルは選ばれし天才だ。すでに世界最高の選手の一人であり、今後は彼のマインドセットとエネルギー、歴史を刻みたいという意欲が鍵となる。すべては彼次第だ」と語った。
- AFP
ハンス・フリック監督の下、明るい未来が待つ
突然の退任にもかかわらず、シャビは現在ハンス・フリック率いるプロジェクトを依然として熱く支持している。彼が築いた若手とベテランが融合したチームは、今後数年スペインサッカー界で圧倒的な力を発揮すると確信している。シャビにとって、クラブの財政難を乗り越えた経験こそが、エスタディ・オリンピク・ルイス・コンパニスでの現在の成功の土台となったのだ。
「私たちは優れたプロジェクトを完了し、フリック監督のために堅固な基盤を築いたと確信している」と元キャプテンは語った。「フリック監督は素晴らしい仕事をしているし、選手たちも競争力を身につけた。ラミネ、クンデ、フェルミン、ガビ、ペドリといった世代がそろった今、今後10年を見据えたチームができている。彼らは皆、私たちが育成し、成長させた選手たちだ」