「ノーと言った」――元バルセロナ監督シャビが明かしたリオネル・メッシの移籍内幕。アルゼンチン「史上最高の選手」がカンプ・ノウ復帰を逃した理由が判明。

移籍騒動とは別に、シャビはメッシのような偉大な選手を率い、共にプレーする難しさを語った。戦術が求められる練習や試合でも、メッシのボールへの渇望は群を抜いていた。それでも、2人の関係は、ラ・マシア時代から続く相互尊重と友情で結ばれていた。

「ときどき、僕が他の選手にパスするとメッシは怒った。彼は『何やってんだ！僕にパス出せ！もっと近づいてプレーしろ！』と迫ってきた。僕が彼を初めて見たのは16歳のとき。アルゼンチンからすごい少年が来たと聞き、実際に見て『これは違う。今まで見たことがない』と感じた。」 彼は素晴らしい人間で、サッカー界で得られる最高の仲間の一人だ。私とレオ・メッシの関係は信頼で結ばれている」と語った。 また、彼は別の元チームメイトについても絶賛した。「おそらく私はバルセロナでネイマールを指導できたかもしれないが、当時のクラブの財政状況は極めて厳しく、彼の獲得は選択肢になかった。ネイマールのバルセロナでの最初の数年間は、私がこれまで見た中で誰よりもレオ・メッシに近づいていた時期だった」