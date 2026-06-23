満員のニューヨーク・ニュージャージー・スタジアム。バイキング船のように盛り上がるノルウェーサポーターの前で、序盤に優位に立ったのはセネガルだった。マーティン・オーデガードの危険なフリーキックを、エドゥアール・メンディが好セーブで阻んだ。

序盤はセネガルが優位に立ったが、ノルウェーは高い位置でプレスをかけてミスを誘った。負傷したライアーソンに代わって入ったペデルセンは、クリバリの拙いバックパスを奪ってメンディをかわし、43分に先制点を決めた。

後半もノルウェーが攻勢を強めた。 47分にはオーデガードのスルーパスをハーランドが受け、メンディをかわして2-0。しかし6分後、セネガルがカウンター。マネのヒールパスからサールが決め、2-1。

しかし直後、ペナルティエリアでのクリアミスをハーランドが押し込み、再び2点差に。ノルウェーが優位に立ったかに見えた。

このウインガーは9分間のロスタイム開始2分後、相手の守備ミスを突いて3－2と追い上げた。このゴールで、大会を通じて物議を醸してきたセネガル代表に再び勢いが戻った。

Opta Sportsによると、ハーランドはワールドカップで初戦と第2戦の両方で複数得点を挙げた6人目の選手となった。2018年のハリー・ケインや1958年のジュスト・フォンテーヌなどがいる。

1998年以来2度目の出場となるノルウェーは、この勝利で決勝トーナメント進出を決めた。しかし、グループIではフランスと勝ち点が並んでおり、得失点差で2位。金曜日の直接対決で首位の座を争う。